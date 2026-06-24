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భారత ప్రజాస్వామ్యానికి చీకటి రోజు.. 1975 నాటి ఎమర్జెన్సీ వెనుక అసలు వాస్తవాలు ఇవే..!

Emergency Day: భారత ప్రజాస్వామ్యంలో 1975 నాటి ఎమర్జన్సీ ఓ చీకటి అధ్యాయం అని చెప్పాలి. ప్రజలు, ప్రతిపక్ష నాయకులు, పత్రికల నోళ్లు మూయించిన రోజు.  ప్రజల నుంచి వారి స్వేచ్ఛా, స్వాతంత్య్రాలను దూరం చేసిన చీకటి రోజు.  స్వేచ్ఛాయుత భారతంపై జరిగిన ఓ భీకర దాడి.  50 యేళ్లు పూర్తైయిన దాని అప్పటి పరిస్థితులను ఇప్పటికీ కొంత మంది పెద్దవాళ్లు ముందు కదలాడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారత దేశాన్ని సంకెళ్లతో కట్టేసి 1975 నాటి ఎమర్జన్సీ వెనక వాస్తవాలు ఏంటో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 24, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:58 PM IST
భారత ప్రజాస్వామ్యానికి చీకటి రోజు.. 1975 నాటి ఎమర్జెన్సీ వెనుక అసలు వాస్తవాలు ఇవే..!
Image Credit: Emergency Day (File/ZEE News)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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