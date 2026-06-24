/భారత ప్రజాస్వామ్యానికి చీకటి రోజు.. 1975 నాటి ఎమర్జెన్సీ వెనుక అసలు వాస్తవాలు ఇవే..!

రాజకీయ సంక్షోభం ప్రారంభం: లాల్ బహదూర్ శాస్త్రం తాష్కెంట్లో అకాల మరణం తర్వాత గూంగి గుడియా కాంగ్రెస్ పార్టీలో పేరున్న ఇందిరా గాంధీ ప్రధాన మంత్రి పీఠం వరించింది. కాంగ్రెస్లోని కొందరు పెద్దలు చెప్పినట్టు ఆడుతుందని అందరు అనుకున్నారు. కానీ అప్పటికే ఇందిరా గాంధీ రాజకీయాల్లో రాటుదేలుపోయారు. 1971లో జరిగిన సార్వత్రి ఎన్నికల్లో ఇందిరా గాంధీ గరిబీ హఠావో నినాదం ప్రజల్లోకి బలంగా వెళ్లింది. ఆ ఎన్నికల్లో ఇందిరద్మ బంపర్ మెజారిటీతో గెలిచింది. ఆ ఎన్నికల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న చేయి గుర్తుపై కాకుండా ఆవు దూడు గుర్తుపై గెలిచి ప్రధానిగా రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చింది. దీంతో ప్రతిపక్షాలు నైరాశ్యంలో కూరుకుపోయాయి.
1971 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఇందిరా గాంధీ.. రాయ్బరేలి నియోజకవర్గం నుండి గెలిచారు. ఆ ఎన్నికల్లో ఆమెపై పోటీ చేసి ఓడిపోయిన సోషలిస్ట్ నాయకుడు రాజ్ నారాయణ్.. ఇందిరా గాంధీ ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని వాడుకొని ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసారంటూ కోర్టుకు ఎక్కారు.
అలహాబాద్ హైకోర్టు తీర్పు: 1975 జూన్ 12న అలహాబాద్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జగన్మోహన్ లాల్ సిన్హా ఇందిరా గాంధీ ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు పాల్పడ్డారంటూ చారిత్రాత్మక తీర్పు వెలువరించారు. అంతేకాదు ఇందిరా గాంధీ దోషిగా తేల్చడమే కాకుండా, ఆమెను ఆరేళ్లపాటు ఎలాంటి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా అనర్హురాలిగా ప్రకటించారు.
సుప్రీంకోర్టు షరతుల కూడిన స్టే:
ఆ తర్వాత ఇందిరా గాంధీ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. 1975 జూన్ 24న జస్టిస్ వి.ఆర్. కృష్ణ అయ్యర్ షరతులతో కూడిన స్టే ఇచ్చారు. ఆమె ప్రధానమంత్రిగా కొనసాగవచ్చు, కానీ పార్లమెంటులో ఓటు వేయడానికి లేదా ఎంపీగా జీతభత్యాలు పొందడానికి వీల్లేదంటూ స్టే విధించారు. దీంతో ప్రతిపక్షాలు ఆమె రాజీనామా చేయాలంటూ పోరు బాట పట్టారు.
ఎమర్జెన్సీ విధింపు: "దేశ అంతర్గత భద్రతాకు ముప్పు" అనే నెపంతో రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 352 ప్రకారం 1975 జూన్ 25న అంతర్గత అత్యవసర పరిస్థితిని (ఎమర్జెన్సీ) ప్రకటించారు. ఇది 1977 మార్చి 21 వరకు అమల్లోకి ఉంది. అంటే దాదాపు 21 నెలల పాటు ఎమర్జన్సీ వల్ల అంధకారంలోకి నెట్టివేయబడింది. స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలో ప్రజాస్వామ్య స్వేచ్ఛ, పౌర హక్కులు రద్దయిన అత్యంత సుదీర్ఘ కాలం ఇదే.
ఇందిరా తన ప్రధాని పదవికే ప్రమాదం ఏర్పడటంతో రాజ్యాంగంలో ఉన్న అంతర్గత భద్రత చట్టం ఆర్టికల్ 352 ప్రకారం.. జూన్ 25న అర్దరాత్రి క్యాబినేట్ ఆమోదంతో అప్పటి రాష్ట్రపతి ఫకృద్దీన్ అలీ అహ్మద్ దేశంలో ఎమర్జన్సీ విధించారు. ఈ సందర్బంగా దేశంలో ఉన్న ప్రతిపక్ష నాయకులను జైల్లో పెట్టారు.
ప్రాథమిక హక్కుల రద్దు:
ఎమర్జెన్సీ సమయంలో రాజ్యాంగంలోని పార్ట్ III ద్వారా ప్రజలక సంక్రమించే ప్రాథమిక హక్కులు రద్దు చేయబడ్డాయి. దీనివల్ల పౌరుల రాజ్యాంగ రక్షణలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి, ప్రభుత్వ చర్యలపై కోర్టులను ఆశ్రయించే అవకాశం ప్రజలకు లేకుండా పోయింది.
భారీ అరెస్టులు: ఎమర్జెన్సీ సమయంలో 1.1 లక్షల మందికి పైగా ఇందిరా గాంధీ తన రాజకీయ ప్రత్యర్థులపై కొరడా ఝలిపించింది. సామాజిక కార్యకర్తలు, జర్నలిస్టులు, కార్మిక సంఘాల నాయకులు, విద్యార్థి నాయకులను అరెస్టు చేశారు. కఠినమైన 'మిసా' (MISA - మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్) చట్టం కింద దాదాపు 35,000 మందిని విచారణ లేకుండా జైల్లలో నిర్బంధించారు.
మిసా (MISA) చట్టం దుర్వినియోగం: ఎమర్జెన్సీ సమయంలో ఎటువంటి ముందస్తు ఆరోపణలు, విచారణ లేదా కోర్టు సమీక్ష లేకుండా వ్యక్తులను జైల్లో పెట్టడానికి 'మిసా' ప్రధాన చట్టపరమైన ఆయుధంగా మారింది. జైల్లో ఉన్న అనేకమంది రాజకీయ ఖైదీలు ప్రభుత్వం పెట్టే హింసకు గురయ్యారు.
హేబియస్ కార్పస్ రద్దు: అక్రమ నిర్బంధాలను కోర్టుల్లో సవాలు చేసే పౌరుల రాజ్యాంగ హక్కు అయిన 'హేబియస్ కార్పస్' (Habeas Corpus), ప్రాథమిక హక్కుల రద్దు కారణంగా అందుబాటులో లేకుండా పోయింది. దీంతో ఇందిరమ్మతో పాటు ఆమె కుమారుడు సంజయ్ గాంధీ పాడిందే పాట.. ఆడిందే ఆటగా ఇష్టారాజ్యంగా పాలన సాగింది. వాళ్ల దౌర్జన్యాలను ప్రశ్నించే నాథుడే లేకుండా పోయారు. అక్రమ అరెస్టుల నుండి పౌరులకు న్యాయపరమైన రక్షణ కరువైంది.
ఎడిఎమ్ జబల్పూర్ కేసు: 1976 నాటి చారిత్రాత్మక 'ఎడిఎమ్ జబల్పూర్ వర్సెస్ శివకాంత్ శుక్లా' కేసులో సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పునిచ్చింది. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల ద్వారా ప్రాథమిక హక్కులు రద్దయినందున, పౌరులు తమ హక్కుల రక్షణ కోసం కోర్టులను ఆశ్రయించలేరని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది.
38వ రాజ్యాంగ సవరణ (1975): ఈ సవరణ ద్వారా రాష్ట్రపతి ఎమర్జెన్సీ ప్రకటనతో పాటు ప్రభుత్వం తీసుకునే ఇతర చర్యలను కోర్టుల సమీక్ష పరిధి నుండి పూర్తిగా మినహాయించారు. ఇది ప్రభుత్వ అధికారాలను మరింత విస్తృత పరిచాయి.
39వ రాజ్యాంగ సవరణ (1975): ప్రధానమంత్రి, రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి, లోక్సభ స్పీకర్ల ఎన్నికలను న్యాయ సమీక్ష పరిధిలోకి లేకుండా చేశారు. దీనివల్ల ఈ ఉన్నత పదవులపై కోర్టులకు ఉన్న అధికారాలు పరిమితమయ్యాయి.
42వ రాజ్యాంగ సవరణ (1976): ఎమర్జెన్సీ సమయంలో చేసిన ఈ సవరణ ద్వారా పార్లమెంటు అధికారాలను మరింత పెంచారు. 0 న్యాయ సమీక్షను తగ్గించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని బలోపేతం చేస్తూ రాజ్యాంగంలోని అనేక నిబంధనలను సవరించారు. అందుకే దీనిని 'మినీ రాజ్యాంగం' అని కూడా పిలుస్తారు.
పత్రికలపై సెన్సార్షిప్: ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించిన వెంటనే పత్రికలపై కఠినమైన ఆంక్షలు (సెన్సార్షిప్) విధించారు. వార్తాపత్రికలు ప్రచురించే ముందు ప్రభుత్వ అనుమతి పొందాల్సి వచ్చేది. దీనివల్ల ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వచ్చే వార్తలను పూర్తిగా అణచివేయబడ్డాయి. ప్రజలకు నిజాలు తెలియకుండా చేసినా.. వారికి ఎలాగో అలా తెలిసేది.
కరెంట్ సరఫరా నిలిపివేత: 1975 జూన్ 25 రాత్రి, ఢిల్లీలోని పలు వార్తాపత్రికల కార్యాలయాలకు విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేశారు. దీనివల్ల ఎమర్జెన్సీ విధింపు వార్తలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు పత్రికలక ఆస్కారం లేకుండా పోయింది. దీనివల్ల ప్రచురణ ఆలస్యమైంది.
ప్రసార మాధ్యమాలపై నియంత్రణ: ఎమర్జెన్సీ సమయంలో ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాను రద్దు చేశారు. ఆల్ ఇండియా రేడియో (AIR), దూరదర్శన్ పూర్తిగా ప్రభుత్వ ప్రత్యక్ష నియంత్రణలో ఉండేలా చేశారు. కేవలం ప్రభుత్వం ఆమోదించిన సమాచారాన్ని మాత్రమే ప్రసారం చేసే సాధనాలుగా మారాయి.
ప్రముఖ నాయకుల నిర్బంధం: జయప్రకాష్ నారాయణ్, మొరార్జీ దేశాయ్, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి, లాల్ కృష్ణ అద్వానీ వంటి అగ్రనేతలతో పాటు ఎందరో పార్లమెంట్ సభ్యులు, మహారాణి గాయత్రీ దేవి వంటి రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులను ముందస్తు నిర్బంధ చట్టాల కింద జైళ్లలో పెట్టారు.
కళాకారులు, జర్నలిస్టులపై అణచివేత: సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కుల్దీప్ నాయర్ను మిసా కింద అరెస్టు చేశారు. నటి, సామాజిక కార్యకర్త స్నేహలతా రెడ్డిని జైల్లో పెట్టి, తీవ్రంగా హింసించారు; సరైన వైద్యం అందక ఆమె 1977లో విడుదలైన కొద్ది రోజులకే తుది శ్వాస విడిచారు. సంజయ్ గాంధీని విమర్శిస్తూ తీసిన 'కిస్సా కుర్సీ కా' అనే వ్యంగ్య సినిమా ప్రింట్లను గురుగ్రామ్లోని సంజయ్ గాంధీకి చెందిన మారుతి ఫ్యాక్టరీలో తగలబెట్టారు.
కిషోర్ కుమార్ ప్రసారాలపై నిషేధం: ప్రభుత్వ అనుకూల కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడానికి, సంజయ్ గాంధీ ప్రచారానికి , కాంగ్రెస్ 20 సూత్రాల పథకానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి అంగీకరించనందున నటుడు, గాయకుడు కిషోర్ కుమార్ను బ్లాక్లిస్ట్లో పెట్టారు. ఆయన పాటలను ఆల్ ఇండియా రేడియో, దూరదర్శన్లలో ప్రసారం చేయకుండా నిషేధం విధించారు.
ఆరెస్సెస్ (RSS) పై నిషేధం: ఎమర్జెన్సీ సమయంలో రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (RSS) సంస్థను నిషేధించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఎమర్జెన్సీని వ్యతిరేకిస్తున్న సంస్థలపై జరిగిన దాడుల్లో భాగంగా వేలాది మంది ఆరెస్సెస్ స్వయంసేవకులను ఎక్కడిక్కడ అరెస్టు చేశారు. వారిపై ఎన్నో ఆకృత్యాలకు పాల్పడ్డారు. ఇక ఇందిరా ఎమర్జన్సీకి కమ్యూనిస్టులు మద్దతు ప్రకటించారు.
బలవంతపు కుటుంబ నియంత్రణ: ఎమర్జెన్సీ కాలంలో విపరీతమైన రీతిలో కుటుంబ నియంత్రణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. దీని కింద భారత దేశవ్యాప్తంగా 83 లక్షలకు పైగా కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్రచికిత్సలు (Sterilizations) చేశారు.
కుటుంబ నియంత్రణ మరణాలు: ప్రభుత్వ రికార్డుల ప్రకారం, ఎమర్జెన్సీ సమయంలో జరిగిన కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్రచికిత్సల వికటించడం వల్ల కనీసం 1,774 మంది మరణించినట్టు సమాచారం. అధికారులకు రాష్ట్రాల వారీగా బలవంతపు టార్గెట్లు విధించడం వల్ల ఈ ఘోరం జరిగింది.
తుర్క్మన్ గేట్ కూల్చివేతలు: ఢిల్లీలోని నగర సుందరీకరణ ప్రచారంలో భాగంగా తుర్క్మన్ గేట్ వద్ద ఉన్న పేదల నివాసాలను భారీ ఎత్తున కూల్చివేశారు. దీనిపై జరిగిన నిరసనల్లో పోలీసులు జరిపిన కాల్పుల్లో పలువురు పౌరులు మరణించారు. వేలాది మంది నిరాశ్రయులయ్యారు.
షా కమిషన్ నివేదిక: ఎమర్జెన్సీ ముగిసిన తర్వాత 1977లో ఏర్పాటైన 'షా కమిషన్', ప్రభుత్వ అధికారాల దుర్వినియోగాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించింది. అక్రమ అరెస్టులు, పరిపాలనలో రాజకీయ జోక్యం, మిసా చట్టం దుర్వినియోగం, పత్రికా సెన్సార్షిప్ , పౌర హక్కుల ఉల్లంఘనలను ఈ కమిషన్ స్పష్టంగా డాక్యుమెంట్ చేసింది.
ఎమర్జెన్సీ ముగింపు - కొత్త ప్రభుత్వం: సార్వత్రిక ఎన్నికల ప్రకటన తర్వాత 1977 మార్చి 21న ఎమర్జెన్సీని ఎత్తివేశారు. ఆ తర్వాత జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఘోర పరాజయాన్ని మూటగట్టుకుంది. కేంద్రంలో మొరార్జీ దేశాయ్ నాయకత్వంలో మొట్టమొదటి కాంగ్రెసేతర (జనతా పార్టీ) ప్రభుత్వం ఏర్పడింది.
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