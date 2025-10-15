English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Diwali Bonanza: ఉద్యోగులకు దీపావళి గుడ్‌న్యూస్..ఏకంగా 3 బోనస్‌లు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం!

Diwali Bonanza: ఉద్యోగులకు దీపావళి గుడ్‌న్యూస్..ఏకంగా 3 బోనస్‌లు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం!

Employees Diwali Bonus: దీపావళి పండుగ సీజన్ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తన లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు అనేక శుభవార్తలను అందించింది. కొన్ని రోజుల క్రితం.. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు కరవు భత్యం, కరవు ఉపశమనాన్ని 3% పెంచింది. దాని బకాయిలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. దీనితో పాటు.. కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని రోజుల క్రితం గ్రూప్-బి, సి ఉద్యోగులకు దీపావళి బోనస్ ప్రకటించింది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 15, 2025, 03:30 PM IST

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్.. 
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతంలో డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ పెంపు, పెండింగ్‌లో ఉన్న డియర్‌నెస్ అలవెన్స్, దీపావళి బోనస్ ఉన్నాయి. దీని అర్థం ఉద్యోగులు మూడు రెట్లు ప్రయోజనం పొందుతారు. 

DAలో 3% పెరుగుదల: 
DAలో 3% పెరుగుదల తర్వాత, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల DA 55% నుండి 58%కి పెరిగింది. ఈ సవరణ జూలై 1, 2025 నుండి అమల్లోకి వస్తుంది. 

ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం రెండుసార్లు డీఏను పెంచుతుంది. మొదటి డీఏ పెంపు మార్చిలో, రెండవది పండుగ సీజన్‌ అయిన అక్టోబర్-నవంబర్‌లో జరుగుతుంది. పెంపు గురించి అధికారిక ప్రకటనతో కొంతమంది ఉద్యోగులకు దీపావళి బోనస్ కూడా ప్రకటించినట్లు అయ్యింది. 

జీతం ఎంత పెరుగుతుంది? 
ఒక ఉద్యోగి ప్రాథమిక జీతం రూ. 18,000 పొందుతున్నారు. DAలో 3% పెరుగుదలతో, అతని జీతం నెలకు రూ. 540 పెరుగుతుంది. అంటే అతని మొత్తం DA ఇప్పుడు అతని ప్రాథమిక జీతం (రూ. 18,000 లో 58%) పైన నెలకు రూ. 10,440 అవుతుంది.

పెన్షన్ పెరుగుదల ఎంత ఉంటుంది?
ఒక పెన్షనర్ కనీస పెన్షన్ రూ. 9,000 పొందుతున్నారు. కరువు భత్యం 3% పెరిగితే, అతనికి నెలకు రూ. 270 అదనపు పెన్షన్ లభిస్తుంది. దీంతో మొత్తంగా రూ. 9,270 పెన్షన్ అందుకోనున్నారు. ఆ విధంగా వివిధ రకాలుగా పెన్షన్ పొందుతున్న వారు వారికి అందుతున్న మొత్తంపై 3 శాతం పెన్షన్ పెరగనుంది.

డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ బకాయిలు: 
ఈ డీఏ పెంపు జూలై 2025 నుండి అమలులోకి వస్తుంది. దీని కారణంగా జూలై నెల నుండి డీఏ పెంపు బకాయిల ప్రయోజనాలను ఉద్యోగులు పొందుతారు. దీని వలన పండుగ సీజన్‌లో గణనీయమైన జీతం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగి ప్రాథమిక జీతం రూ. 18,000 అయితే, అతను మూడు నెలల పాటు 3% వడ్డీని పొందుతాడు. ఇది దాదాపు రూ. 1,620 బకాయిలు అందుతాయి. 

గ్రూప్-బి, సి ఉద్యోగులకు దీపావళి బోనస్: 
కేంద్ర ప్రభుత్వం తన గ్రూప్-సి, నాన్-గెజిటెడ్ గ్రూప్-బి ఉద్యోగులకు 30 రోజుల జీతానికి సమానమైన బోనస్‌ను ప్రకటించింది. ఈ మొత్తాన్ని వారి అక్టోబర్ జీతంతో పాటు చెల్లిస్తారు. ఉద్యోగుల కష్టాన్ని గుర్తించి, పండుగ సీజన్ ఖర్చులను తీర్చడంలో వారికి సహాయపడటానికి ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వం చెబుతోంది.

రైల్వే ఉద్యోగులకు భారీ బోనస్‌లు: 
ఈ సంవత్సరం దీపావళి రైల్వే ఉద్యోగులకు కూడా చాలా ప్రత్యేకమైనది. కేంద్ర ప్రభుత్వం 78 రోజుల జీతానికి సమానమైన ఉత్పాదకత ఆధారిత బోనస్ (PLB) ప్రకటించింది. ఈ మొత్తాన్ని దసరాకు ముందు విడుదల చేశారు. దీని వలన ఉద్యోగులకు గరిష్టంగా రూ.17,951 బోనస్ లభించింది. 

