Salaries Hike: ఏదో ఒకలా.. ఒడిదుడుకుల జీవితంతో 2025 సంవత్సరాన్ని ముగుస్తున్నాం. పండుగల సందర్భంగా జీతాలు పెంచగా సర్దిపెట్టుకున్నాం. ఇక వచ్చే ఏడాది మరింత జీతాలు పెరుగతాయని ఓ సంస్థ వెల్లడించింది. తమ సర్వే తేలిందని చెప్పి ఉద్యోగ వర్గాలకు తీపి కబురు అందించింది. దాదాపు 9 శాతం మేర జీతాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆ సర్వేలో తెలిపింది. ఆర్థిక వృద్ధి మందగించినా వేతనాల పెరుగుదల ఉంటుందని పేర్కొంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
రాబోయే 2026 సంవత్సరంలో దేశంలో ఉద్యోగుల జీతాలు 9 శాతం పెరుగుతాయని ఏఓఎన్ సంస్థ తన సర్వేలో తెలిపింది. వార్షిక జీతం పెరుగుదల, టర్నోవర్ (యాన్యువల్ శాలరీ ఇంక్రీజ్ అండ్ టర్నోవర్) పేరిట ఆ సంస్థ సర్వే నిర్వహించింది. ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధి మందగించినప్పటికీ 2025లో నమోదైన 8.9 శాతం జీతాల వృద్ధి కంటే ఈ అంచనా స్వల్ప పెరుగుదలను సూచిస్తుందని వెల్లడించింది.
రియల్ ఎస్టేట్, నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలు (ఎన్బీఎఫ్సీ) వరుసగా 10.9 శాతం, 10 శాతం చొప్పున అత్యధిక జీతాల పెరుగుదలను ప్రకటించే అవకాశం ఉందని ఏఓఎన్ సంస్థ వివరించింది. ఎగుమతులు తగ్గడం, ఏఐ (కృత్రిమ మేధస్సు) ప్రభావం కారణంగా తీవ్ర ప్రభావం ఉంటుందని పేర్కొంది. టెక్నాలజీ కన్సల్టింగ్ రంగాలు మాత్రం 6.5 శాతానికి పరిమితం చేయనున్నాయని పేర్కొంది. 2025 ఐటీ కంపెనీలు 7 శాతం జీతాల పెరుగుదలను ప్రకటించిన విషయాన్ని గుర్తుచేసింది.
ఈ జీతాల పెంపులో టాప్/ సీనియర్, మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ జీతాల వృద్ధి వరుసగా 8.5 శాతం, 8.9 శాతం వద్ద ఉంటుందని ఏఓఎన్ తన సర్వేలో తెలిపింది. జూనియర్ మేనేజ్మెంట్ జీతాలు మాత్రం 9.5 శాతానికి చేరే అవకాశం ఉందని ప్రకటించి ఉద్యోగ వర్గాలకు తీపి కబురు అందించింది. ఇది 2025లో 9.3 శాతం పెరుగుదల ఉన్న విషయాన్ని తెలిపింది. పోటీ మార్కెట్లో యువ ప్రతిభను ఆకర్షించడంలో భాగంగానే ఈ వేతనాల పెంపు ఉండనుందని పేర్కొంది. ఈ ఏడాది ఉద్యోగ విరమణ 17.1 శాతంగా ఉన్నట్లు ఏఓఎన్ తన నివేదికలో తెలిపింది.
