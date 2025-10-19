English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  జాతీయం
  Salaries Hike: ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. 9 శాతం పెరగనున్న జీతాలు

Salaries Hike: ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. 9 శాతం పెరగనున్న జీతాలు

Jackpot To Private Employees Salaries Will Hike 9 Percent In 2026 Year: ఉద్యోగులకు ఈ ఏడాది ఎలాగోలా ముగిసిపోయింది. కానీ 2026 ఎలా ఉండబోతున్నదనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. అయితే ఉద్యోగులకు కొత్త సంవత్సరం బాగుంటుందని.. జీతాలు 9 శాతం పెరుగుతాయని ఓ సర్వే సంస్థ వెల్లడించింది. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 19, 2025, 04:17 PM IST

Salaries Hike: ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. 9 శాతం పెరగనున్న జీతాలు

Salaries Hike: ఏదో ఒకలా.. ఒడిదుడుకుల జీవితంతో 2025 సంవత్సరాన్ని ముగుస్తున్నాం. పండుగల సందర్భంగా జీతాలు పెంచగా సర్దిపెట్టుకున్నాం. ఇక వచ్చే ఏడాది మరింత జీతాలు పెరుగతాయని ఓ సంస్థ వెల్లడించింది. తమ సర్వే తేలిందని చెప్పి ఉద్యోగ వర్గాలకు తీపి కబురు అందించింది. దాదాపు 9 శాతం మేర జీతాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆ సర్వేలో తెలిపింది. ఆర్థిక వృద్ధి మందగించినా వేతనాల పెరుగుదల ఉంటుందని పేర్కొంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: AP Govt Employees: రేపు జీఓఎం కీలక భేటీ.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు రానుందా?

రాబోయే 2026 సంవత్సరంలో దేశంలో ఉద్యోగుల జీతాలు 9 శాతం పెరుగుతాయని ఏఓఎన్‌ సంస్థ తన సర్వేలో తెలిపింది. వార్షిక జీతం పెరుగుదల, టర్నోవర్‌ (యాన్యువల్ శాలరీ ఇంక్రీజ్ అండ్ టర్నోవర్) పేరిట ఆ సంస్థ సర్వే నిర్వహించింది. ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధి మందగించినప్పటికీ 2025లో నమోదైన 8.9 శాతం జీతాల వృద్ధి కంటే  ఈ అంచనా స్వల్ప పెరుగుదలను సూచిస్తుందని వెల్లడించింది.

Also Read: Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దీపావళి గిఫ్ట్‌.. ఇక ఉద్యోగ కుటుంబాల్లో పండుగ సంబరమే!

రియల్ ఎస్టేట్, నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలు (ఎన్‌బీఎఫ్‌సీ) వరుసగా 10.9 శాతం, 10 శాతం చొప్పున అత్యధిక జీతాల పెరుగుదలను ప్రకటించే అవకాశం ఉందని ఏఓఎన్‌ సంస్థ వివరించింది. ఎగుమతులు తగ్గడం, ఏఐ (కృత్రిమ మేధస్సు) ప్రభావం కారణంగా తీవ్ర ప్రభావం ఉంటుందని పేర్కొంది. టెక్నాలజీ కన్సల్టింగ్ రంగాలు మాత్రం 6.5 శాతానికి పరిమితం చేయనున్నాయని పేర్కొంది. 2025 ఐటీ కంపెనీలు 7 శాతం జీతాల పెరుగుదలను ప్రకటించిన విషయాన్ని గుర్తుచేసింది.

Also Read: Jio Diwali Gift: యూజర్లకు జియో దీపావళి గిఫ్ట్‌.. రూ.749 ప్లాన్‌తో 4 సిమ్‌ కార్డులు

ఈ జీతాల పెంపులో టాప్/ సీనియర్, మిడిల్ మేనేజ్‌మెంట్ జీతాల వృద్ధి వరుసగా 8.5 శాతం, 8.9 శాతం వద్ద ఉంటుందని ఏఓఎన్‌ తన సర్వేలో తెలిపింది. జూనియర్ మేనేజ్‌మెంట్ జీతాలు మాత్రం 9.5 శాతానికి చేరే అవకాశం ఉందని ప్రకటించి ఉద్యోగ వర్గాలకు తీపి కబురు అందించింది. ఇది 2025లో 9.3 శాతం పెరుగుదల ఉన్న విషయాన్ని తెలిపింది. పోటీ మార్కెట్‌లో యువ ప్రతిభను ఆకర్షించడంలో భాగంగానే ఈ వేతనాల పెంపు ఉండనుందని పేర్కొంది. ఈ ఏడాది  ఉద్యోగ విరమణ 17.1 శాతంగా ఉన్నట్లు ఏఓఎన్‌ తన నివేదికలో తెలిపింది.

