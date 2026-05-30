/Karnataka Politics: కీలక దశకు కర్ణాటకం.. అధికార మార్పిడికి అంతా సిద్ధం..

Karnataka Political Game: ర్ణాటక కాంగ్రెస్ పార్టీలో స్వపక్షంలోనే విపక్షంగా మారింది. అధికారం, ఆదిపత్యం కోసం నాయకుల ప్రయత్నాలు హైడ్రామాను తలపించాయి. కర్ణాటక కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆదిపత్యపోరు నాయకత్వ మార్పునకు దారితీసింది. ఎమ్మెల్యేల ఒత్తిడి, అభిమానుల ఆవేదనలతో సిద్ధరామయ్య రాజీనామాకు ససేమిరా అన్నారు. కర్ణాటక నాయకత్వ పంచాయతి ఢిల్లీ అధిష్టానం ముందుకు చేరింది. కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకులు మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ, కేసీ వేణుగోపాల్ సుదీర్ఘంగా చర్చించి కర్ణాటక పంచాయితీని పరిష్కరించారు.
కర్ణాటక కాంగ్రెస్..
దేశ రాజకీయాల్లో కర్ణాటక కాంగ్రెస్ పార్టీది ప్రత్యేక పాత్ర. భారతీయ జనతాపార్టీ ఆధీనంలో ఉన్న కర్ణాటకలో జెండా పాతేందుకు ప్రతిపక్షంలోఉన్న కాంగ్రెస్ నాయకులు విశ్వప్రయత్నాలు చేశారు. ప్రజల విశ్వాసం చూరగొనేందుకు క్షేత్రస్థాయిలో కార్యకర్తలను సమీకరించడంలో సఫలీకృతమయ్యారు. దీంతో 2023 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అద్భుత విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. పార్టీని అధికారంలోకి తెచ్చేందుకు పనిచేసిన నాయకులు సీఎం కుర్చీకోసం పోరాటం చేశారు. 2023 మే 13వ తేదీన ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడితే... కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వతహాగా 135 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. సీఎం పదవిని ఆశించే వారిలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య, కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు డీకే శివకుమార్ మధ్య తీవ్రపోటీ నెలకొంది. మద్ధతుదారులైన ఎమ్మెల్యేలతో క్యాంపు రాజకీయాలు నడిపించారు. దేశంలో లేక లేక అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ మెజారిటీ సాధిస్తే... సీఎం పదవిచేపట్టే విషయంలో నాయకుల మధ్య ఆదిపత్య పోరు తారాస్థాయికి చేరింది.
కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న కర్ణాటక సీనియర్ నాయకులు మల్లికార్జున ఖర్గేకు అగ్ని పరీక్షగా మారింది. సామాజిక సమీకరణలు, నాయకుల అభిప్రాయాలను తీసుకుని అధికారాన్ని పంచుకునేందుకు సమ్మతించారు. దీంతో రెండున్నరేళ్లపాటు సిద్ధరామయ్య, మరో రెండున్నరేళ్లపాటు డీకే శివకుమార్ సీఎం పదవి అనుభవించే విధంగా రాజీకొచ్చారు. కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఆదేశాలతో మాజీ ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య తొలిదశలో సీఎం పదవి చేపట్టేందుకు అవకాశం లభించింది. 2013 నుంచి 2018 మధ్యకాలంలో తొలిసారిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున సీఎం గా పనిచేసిన సిద్ధరామయ్య, కర్ణాటక సీఎంగా మరోసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం లభించింది. సీఎం పదవికోసం పోటీపడిన డీకే శివకుమార్ ను డిప్యూటీ సీఎం హోదా కల్పించారు. అధికారంలోకి రాక ముందు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను అమలుచేయడంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విశ్వాసం చూరగొంది. అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే అమల్లోకి తెచ్చిన మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం దక్షిణ భారతదేశంలో రోల్ మోడల్ గా నిలిచింది. కర్ణాటక పక్కనే ఉన్న తెలంగాణలోనూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చేందుకు మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం నినాదం కీలకంగా మారింది. ఇదే విధానాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనూ అమల్లోకి తెచ్చారు. ఆ తర్వాత తమిళనాడులోనూ మహిళలకు ఉచిత బస్సు పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. అయితే ఉచిత బస్సు అనేది ఇపుడో ఫెల్యూలర్గా నిలిచింది. అవసరానికి మించి మహిళలు ఎక్కడంతో పురుషులు ఈ పథకంపై గుర్రుగా ఉన్నారు.
కర్ణాటక కుర్చీ కుమ్ములాటలు..
దక్షిణ భారత దేశంలో కర్ణాటక, తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నడుస్తున్నాయి. పాలన సాఫీగా సాగుతున్న తరుణంలో కర్ణాటకలో నాయకత్వమార్పు సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ముందుగా కుదుర్చుకున్న ఒప్పందంతో ఆర్నెళ్ల క్రితమే 2025 నవంబరులో సీఎం సిద్ధరామయ్య పదవినుంచి భేషరతుగా తప్పుకోవాల్సి ఉంది. పదవీకాంక్ష, అధికార దర్పాన్ని వీడేందుకు సిద్ధరామయ్య సుముఖంగా లేరని గుర్తించిన కాంగ్రెస్ నేతలు నాయకత్వ మార్పు చేయాలని పట్టుబట్టారు. దీంతో అంతర్గత కుమ్ములాటలు, విభేదాల కుంపటిని రాజేశాయి. కర్ఱాటక సీఎం సిద్ధరామయ్యను అవినీతి ఆరోపణలు, వర్గ విభేదాలు, ఈడీ దాడులు ముప్పు తిప్పలు పెట్టాయి. మైసూర్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ భూముల కేటాయింపుల్లో ఆయన కుటుంబానికి లబ్ధి చేకూర్చారని, భారీ అవినీతికి పాల్పడ్డారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నారు. ముడా భూకుంభకోణంపై నమోదైన కేసుతో ఎన్ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్, లోకాయుక్త విచారణ ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. ముడా వ్యవహారంలో మనీలాండరింగ్ జరిగిందన్న ఆరోపణలతో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ సిద్ధరామయ్యపై కేసు నమోదు చేసింది. అలాగే, రాష్ట్ర లోకాయుక్త కూడా ఈ కేసులో సిద్ధరామయ్యను విచారించింది. పరిపాలనలో మందకొడితనం, మంత్రుల అవినీతిపై ప్రతిపక్ష నాయకులు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.
సీఎంగా సిద్ధరామయ్య మూడేళ్లు పూర్తి చేసుకోవడంతో అధికార మార్పుకోసం డీకే శివకుమార్ వర్గం పట్టుబట్టింది. సీఎంగా సిద్ధరామయ్య వైదొలగాల్సిందేనని డిమాండ్ గట్టిగా వినిపించింది. చివరకు అనుకున్నది సాధించారు. అధికార బదలాయింపు ప్రక్రియతో కాంగ్రెస్ పార్టీకి నష్టం కలుగకుండా అధిష్టానం జోక్యం చేసుకునేలా ప్రయత్నించారు. సీంఎం పదవినుంచి సిద్ధరామయ్య తప్పుకుంటే రాజ్యసభకు పంపుతామని అధిష్టానం భరోసా ఇచ్చింది. సీఎం పదవి అనుభవించిన తర్వాత.. ఆ పదవి నుంచి తప్పుకుంటే కర్ణాటక విధాన సౌధలో సామాన్య ఎమ్మెల్యేగా కూర్చోడానికి ఇబ్బంది పడుతారేమోనని రాజ్యసభకు వెళ్లమని అధిష్టానం సూచించింది. అధిష్టాన ఆదేశాలతో మెత్తబడిన సీఎం సిద్ధరామయ్య పదవినుంచి భేషరతుగా తప్పుకోడానికి సమ్మతించారు. రాజ్యసభకు వెళ్లనని మొండికేస్తున్నారు. కర్ణాటక రాజకీయాల్లో కొనసాగుతాని చెబుతున్నారు. ఆయన రాష్ట్రంలో ఉంటే రెండో అధికార కేంద్రంగా మారి ముఖ్యమంత్రి డీకేను ఇబ్బంది పెట్టే చర్యలు చేపట్టే అవకాశాలున్నాయని కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం భావిస్తోంది. అందుకే ఆయన్ని పెద్దల సభకు పంపాలనే డిసైడ్ అయింది. సిద్దరామయ్య రాష్ట్ర రాజకీయాలను వదిలి వెళతారా లేదా అనేది చూడాలి.
నాయకత్వ మార్పు ..
ఒప్పందం ప్రకారం కర్ణాటకలో నాయకత్వ మార్పు అనివార్యమైంది. ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు సిద్ధరామయ్య ప్రకటించారు. ఈ మేరకు తన నివాసంలో మంత్రి వర్గ సభ్యులకు అల్పాహార విందునిచ్చారు. పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నానని తన నిర్ణయాన్ని మంత్రివర్గ సభ్యులకు తెలిపారు. తదుపరి సీఎం ఎవరనేదానిపై కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ నిర్ణయం తీసుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు. సీఎంగా ఎవరు బాధ్యతలు స్వీకరించినా.. వారికి తన పూర్తి సహకారం ఉంటుందన్నారు. సిద్ధరామయ్య నివాసంలో ఇచ్చిన అల్పాహార విందులో ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. అక్కడే సీఎం సిద్ధరామయ్య, డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ ఆలింగనం చేసుకోవడం ప్రత్యేకతను చాటుకుంది. అంతేకాదు డీకే శివకుమార్, సిద్ధరామయ్యకు పాదాభివందనం చేయడం, ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది.
సీఎం సిద్ధరామయ్య అధికార నివాసంలో ముఖ్య కార్యకర్తలతో భేటీ అయ్యారు. ముఖ్యమంత్రి పదవినుంచి వైదొలుగుతున్నానని ప్రకటించారు. ముఖ్యకార్యకర్తల వద్ధ భావోద్వేగానికి గురైన సిద్ధరామయ్య కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. కార్యకర్తలు సైతం కన్నీటితో భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా..
అంతకు ముందు కర్ణాటక లోక్ భవన్ చేరుకున్న సిద్ధరామయ్య ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు. లోక్ భవన్ లో గవర్నర్ థావర్చంద్ గెహ్లెట్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఎప్పుడు పిలిచినా లోక్ భవన్ వచ్చి రాజీనామా అంగీకారాన్ని స్వయంగా వ్యక్తపరుస్తామన్నారు. ఇక గవర్నర్ సిద్దరామయ్య రాజీనామాను ఆమోదించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కర్ణాటకకు రెండు పర్యాయాలు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించి, సమర్థ పాలన అందించానని సిద్ధరామయ్య గుర్తుచేసుకున్నారు. జనతాదళ్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన తన రాజకీయ ఎదుగుదలకు ఆశీర్వదించిన కాంగ్రెస్ అధినేత్రి సోనియాగాంధీ, అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు మల్లిఖార్జున ఖర్గేలకు సిద్ధరామయ్య ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తదుపరి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత డీకే శివకుమార్ ను ప్రతిపాదించారు.
కొత్త ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్..
కర్ణాటక కాంగ్రెస్ లో కొత్త జోష్ నింపింది. సీఎం పదవికి రాజీనామా చేసి సిద్దరామయ్య కొత్త ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా డీకే శివకుమార్ ను ప్రతిపాదించడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీనాయకులు, అభిమానులు, కార్యకర్తలు బాణాసంచా పేల్చి సంబరాలు చేసుకున్నారు. డీకే శివకుమార్ నివాసం వద్ద ప్రత్యేక సందడి చోటుచేసుకుంది. ప్రత్యేకంగా పోలీసు బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. సిద్ధరామయ్య వర్గం మాత్రం నిరాశ నిస్పృహలకు లోనయ్యారు. ఏది ఏమైనా కర్ణాటక రాజకీయం ఇపుడు కీలక మలుపు చోటు చేసుకోవడం విశేషం.
