English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Congress MLA: కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఇంట్లో గుట్టలుగుట్టలుగా నోట్ల కట్టలు..ఎమ్మెల్యే అరెస్టు!

ED Arrests Congress MLA: అక్రమ ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ రాకెట్ నిర్వహిస్తున్నారనే ఆరోపణలతో అధికార కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కేసీ వీరేంద్ర అరెస్టు అయ్యారు. శనివారం అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ఓ ప్రకటనలో తెలియజేసింది. ఈ వార్త కర్ణాటకలో ఉన్న అధికార కాంగ్రెస్‌ను ఒక్కసారిగా కుదిపేసింది.  

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 23, 2025, 09:00 PM IST

Trending Photos

Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన &#039;బ్రహ్మాముడి&#039; హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!
6
Weight Loss Journey
Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన 'బ్రహ్మాముడి' హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!
Old 5 Rs Notes: పాత రూ.5 నోట్లతో 48 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
7
5 Rs Note Value
Old 5 Rs Notes: పాత రూ.5 నోట్లతో 48 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
Jio: జియో అద్భుతమైన ప్లాన్‌.. డైలీ 1.5 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ..
5
Jio new plan 2025
Jio: జియో అద్భుతమైన ప్లాన్‌.. డైలీ 1.5 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ..
Bank Holiday: ఖాతాదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. బ్యాంకులు 4 రోజులు బంద్‌..!
5
bank holidays this week
Bank Holiday: ఖాతాదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. బ్యాంకులు 4 రోజులు బంద్‌..!
Congress MLA: కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఇంట్లో గుట్టలుగుట్టలుగా నోట్ల కట్టలు..ఎమ్మెల్యే అరెస్టు!

ED Arrests Congress MLA: అక్రమ ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ రాకెట్ నిర్వహిస్తున్నారనే ఆరోపణలతో అధికార కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కేసీ వీరేంద్ర అరెస్టు అయ్యారు. శనివారం అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ఓ ప్రకటనలో తెలియజేసింది. ఈ వార్త కర్ణాటకలో ఉన్న అధికార కాంగ్రెస్‌ను ఒక్కసారిగా కుదిపేసింది.  

కర్ణాటకలోని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కేసీ వీరేంద్ర పై ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ రాకెట్ నిర్వహిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ ఆరోపణల నేపథ్యంలో అతనికి చెందిన 30 ప్రాంతాల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించారు ఈడీ అధికారులు. తగిన సమాచారం వచ్చాక గ్యాంగ్ టక్ లో ఉన్న ఎమ్మెల్యే వీరేంద్రని ఈడీ  అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే ఈడీ చేసిన తనిఖీల్లో లెక్కలో లేని ఎన్నో లక్షల రూపాయల డబ్బు, బంగారం బయటపడినట్లు తెలుస్తోంది. 

ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) నిర్వహించిన ఈ సోదాల్లో సుమారు రూ. 12 కోట్ల నగదు, రూ. 6 కోట్ల విలువైన బంగారం, రూ. 10 కోట్ల విలువైన వెండి వస్తువులను జప్తు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో కోటి రూపాయలకు పైగా విదేశీ కరెన్సీ కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. నాలుగు ఖరీదైన వాహనాలను ఈడీ అధికారులు సీజ్ చేశారు. వీటితో పాటు రెండు బ్యాంకు లాకర్లు, 17 బ్యాంకు ఖాతాలను ఈడీ అధికారులు ఫ్రీజ్ చేశారు. 

ఈ బెట్టింగ్ కుంభకోణం దుబాయ్ కేంద్రం జరుగుతోందని ఈడీ అధికారులు నిర్ధారణకు వచ్చారు. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే వీరేంద్ర సోదరుడు కేసీ తిప్పేస్వామి, కుమారుడు పృథ్వీ ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ వ్యవహారాన్ని నడిపిస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.  పలు గేమింగ్ వెబ్‌సైట్లను అతడు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఈడీ అధికారులు అంటున్నారు. 

Also Read: Vinayaka Chavithi 2025: వినాయకుని అసలు తల ఎక్కడ ఉందో తెలుసా? దానికి కాపల ఉండేది ఇతనే!

Also Read: Snake Vs Mongoose: పాము Vs ముంగిస..బద్ధ శత్రువుల మధ్య భీకర యుద్ధం..వీడియో వైరల్!!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

KC VeerendraCongress MLAEnforcement DirectorateED ArrestOnline Betting Racket

Trending News