Congress MLA: కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఇంట్లో గుట్టలుగుట్టలుగా నోట్ల కట్టలు..ఎమ్మెల్యే అరెస్టు!

ED Arrests Congress MLA: అక్రమ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ రాకెట్ నిర్వహిస్తున్నారనే ఆరోపణలతో అధికార కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కేసీ వీరేంద్ర అరెస్టు అయ్యారు. శనివారం అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ఓ ప్రకటనలో తెలియజేసింది. ఈ వార్త కర్ణాటకలో ఉన్న అధికార కాంగ్రెస్ను ఒక్కసారిగా కుదిపేసింది.
కర్ణాటకలోని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కేసీ వీరేంద్ర పై ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ రాకెట్ నిర్వహిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ ఆరోపణల నేపథ్యంలో అతనికి చెందిన 30 ప్రాంతాల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించారు ఈడీ అధికారులు. తగిన సమాచారం వచ్చాక గ్యాంగ్ టక్ లో ఉన్న ఎమ్మెల్యే వీరేంద్రని ఈడీ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే ఈడీ చేసిన తనిఖీల్లో లెక్కలో లేని ఎన్నో లక్షల రూపాయల డబ్బు, బంగారం బయటపడినట్లు తెలుస్తోంది.
ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) నిర్వహించిన ఈ సోదాల్లో సుమారు రూ. 12 కోట్ల నగదు, రూ. 6 కోట్ల విలువైన బంగారం, రూ. 10 కోట్ల విలువైన వెండి వస్తువులను జప్తు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో కోటి రూపాయలకు పైగా విదేశీ కరెన్సీ కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. నాలుగు ఖరీదైన వాహనాలను ఈడీ అధికారులు సీజ్ చేశారు. వీటితో పాటు రెండు బ్యాంకు లాకర్లు, 17 బ్యాంకు ఖాతాలను ఈడీ అధికారులు ఫ్రీజ్ చేశారు.
ఈ బెట్టింగ్ కుంభకోణం దుబాయ్ కేంద్రం జరుగుతోందని ఈడీ అధికారులు నిర్ధారణకు వచ్చారు. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే వీరేంద్ర సోదరుడు కేసీ తిప్పేస్వామి, కుమారుడు పృథ్వీ ఆన్లైన్ గేమింగ్ వ్యవహారాన్ని నడిపిస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. పలు గేమింగ్ వెబ్సైట్లను అతడు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఈడీ అధికారులు అంటున్నారు.
