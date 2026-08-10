/E20 పెట్రోల్తో ఇంజిన్ పాడవుతుందా? కేంద్రం క్లారిటీ ఇదే!
E20 పెట్రోల్తో ఇంజిన్ పాడవుతుందా? కేంద్రం క్లారిటీ ఇదే!
E20 Fuel Central Government: ఏ ప్రభుత్వమైన ప్రజల జేబులను గుల్ల చేయాలని చూడదు. వారి అభివృద్ధి, సంక్షేమం కోసమే పాటు పడుతుంది. ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉంటేనే దేశం క్షేమంగా ఉంటుంది. అలాంటిది మన దేశంలో సామాన్యుల వాడే టూ వీలర్, ఫోర్ వీలర్స్ ఇంజిన్ దెబ్బ తినేలా E 20 ఫ్యూయల్ ను ప్రవేశపెడుతుందా..అసలు ఈ పెట్రోల్తో ఇంజిన్ పాడవుతుందనే దానికి కేంద్రం క్లారిటీ ఇచ్చింది.
కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.