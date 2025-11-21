EPF Ceiling Hike: ఉద్యోగులకు నూతన సంవత్సర కానుక..పీఎఫ్ వేతన పరిమితిలో భారీ పెంపు యోచన!

EPF Ceiling Limit 15000 Circular: భారతదేశంలో పదవీ విరమణ తర్వాత ఉద్యోగి భద్రత ప్రమాణాలు ఇప్పటికీ తక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో, దీర్ఘాయుష్షు, పెరుగుతున్న జీవన వ్యయం, తక్కువ వ్యక్తిగత పొదుపులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు కోసం నిర్మాణాత్మక ప్రణాళిక అవసరం ఉంది. ఈ క్రమంలో, లక్షలాది మంది కార్మికులకు సామాజిక భద్రతను విస్తరించడానికి, ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) ఒక కీలకమైన సంస్కరణకు సిద్ధమవుతోంది.
వేతన పరిమితిని రూ. 15,000 నుంచి రూ. 25,000కి పెంపు!
ప్రస్తుతం EPF, దాని పెన్షన్ పథకానికి (EPS) తప్పనిసరిగా సహకారం అందించడానికి వేతన పరిమితి (Salary Ceiling) నెలకు రూ. 15,000గా ఉంది. ఈ పరిమితిని చివరిసారిగా సెప్టెంబర్ 1, 2014న రూ. 6,500 నుంచి రూ. 15,000కి పెంచారు.
EPFO ఇప్పుడు ఈ వేతన పరిమితిని రూ. 15,000 నుంచి భారీగా రూ. 25,000కి పెంచాలని పరిశీలిస్తోంది. ఈ ప్రతిపాదన డిసెంబర్ లేదా జనవరిలో జరగనున్న సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (CBT) సమావేశంలో ఆమోదం పొందే అవకాశం ఉంది.
పెంపు వల్ల ప్రయోజనాలు:
కవరేజీ విస్తరణ: వేతన పరిమితిని రూ. 10,000 పెంచడం వల్ల అంచనా ప్రకారం.. కోటికి పైగా అదనపు కార్మికులు తప్పనిసరి EPF, EPS కవరేజ్ కిందకు వస్తారు.
దీర్ఘకాలిక భద్రత: ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో, రూ. 15,000 కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ జీతం పొందుతున్న ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు ప్రస్తుతం ఏ అధికారిక పెన్షన్ పథకంలో లేరు. ఈ పెంపు వారిని వృద్ధాప్యంలో పిల్లలపై ఆధారపడకుండా సెక్యురిటీ మాడ్యుల్లోకి తీసుకువస్తుంది.
అధిక పొదుపు: వేతన పరిమితి పెరిగితే.. EPF, EPS రెండింటికీ విరాళాలు పెరుగుతాయి. దీనివల్ల ఉద్యోగులకు పదవీ విరమణ సమయంలో అధిక పొదుపులు, మెరుగైన పెన్షన్ లభిస్తుంది.
EPF విరాళాలు ఎలా పనిచేస్తాయి?
ప్రస్తుత ఈపీఎఫ్ రూల్స్ ప్రకారం.. రూ.15,000 శాలరీ సీలింగ్తో..
ఉద్యోగి వాటా: బేసిక్ పేలో 12 శాతం EPF ఖాతాకు వెళ్తుంది.
కంపెనీ పీఎఫ్ వాటా (12 శాతం):
EPS పెన్షన్: 8.33 శాతం (రూ. 15,000 సీలింగ్ వరకు)
EPF (ప్రావిడెంట్ ఫండ్): 3.67%
వేతన పరిమితిని ₹25,000కి పెంచితే, కంపెనీలు అధిక మూల వేతనంపై సహకారాలను లెక్కించాల్సి వస్తుంది. ఇది కంపెనీలకు ఖర్చును పెంచినప్పటికీ, కార్మికుల సంక్షేమాన్ని బలోపేతం చేసి, వారి దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గిస్తుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకునే ముందు సంబంధిత శాఖల నుంచి సమాచారం తెలుసుకోవడం మంచిది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
