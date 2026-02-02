English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • EPF Changes In Budget: పీఎఫ్ నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు..కంపెనీలకు, ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట!

EPF Changes In Budget: పీఎఫ్ నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు..కంపెనీలకు, ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట!

EPF Changes In Budget 2026: ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (EPF) నిర్వహణలో కేంద్ర ప్రభుత్వం విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది. బడ్జెట్ 2026 ప్రసంగంలో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పీఎఫ్ ట్రస్టులు, విత్‌డ్రా సదుపాయాలపై కీలక ప్రకటనలు చేశారు. ఈ మార్పులు ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. ఈ కొత్త నిబంధనల వల్ల ఉద్యోగులకు, కంపెనీలకు కలిగే ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 2, 2026, 12:04 PM IST

పీఎఫ్ ట్రస్టుల నిబంధనల రద్దు
సొంతంగా పీఎఫ్ ట్రస్టులను నిర్వహించే కంపెనీలకు ప్రభుత్వం భారీ ఉపశమనం కలిగించింది. ఇప్పటివరకు యాజమాన్యాలు చెల్లించే వాటా, పర్సెంటేజీపై ఉన్న కఠినమైన నిబంధనలను కేంద్రం రద్దు చేసింది. దీనివల్ల కంపెనీలకు వ్యాపార నిర్వహణ సులభతరం కానుంది.

ప్రస్తుతం పీఎఫ్ ట్రస్టులపై ఆదాయపు పన్ను శాఖ, ఈపీఎఫ్‌వో (EPFO) రెండింటి పర్యవేక్షణ ఉంది. అయితే, గందరగోళాన్ని తగ్గించేందుకు ఇకపై వీటిని ఒకే సంస్థ నియంత్రణలోకి తీసుకురావాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. అలాగే, సెక్షన్ 17 కింద యజమాని చెల్లించే పీఎఫ్ చందాలపై పన్ను మినహాయింపులను కూడా ప్రకటించారు.

ఏటీఎం, యూపీఐ ద్వారా పీఎఫ్ విత్‌డ్రా!
ఉద్యోగుల కోసం ప్రభుత్వం 'పీఎఫ్ 3.0' వెర్షన్‌ను తీసుకువస్తోంది. దీని ద్వారా ఏప్రిల్ 1 నుంచి సరికొత్త సదుపాయాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. అత్యవసర సమయాల్లో పీఎఫ్ సొమ్మును ఏటీఎంలు లేదా యూపీఐ (UPI) ద్వారా సులభంగా విత్‌డ్రా చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించనున్నారు.

ఉద్యోగుల ఫిర్యాదులను తక్షణమే పరిష్కరించేందుకు ఒక అత్యాధునిక ఏఐ టూల్‌ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఇది తెలుగు సహా అన్ని ప్రాంతీయ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.

పీఎఫ్ ప్రక్రియలో ఉన్న సంక్లిష్టతలను తొలగించి, సాంకేతికతను జోడించడం ద్వారా అటు కంపెనీలకు, ఇటు సామాన్య ఉద్యోగులకు మేలు చేయడమే ఈ సంస్కరణల ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. ఏప్రిల్ 1 నుంచి పీఎఫ్ ఖాతాదారులు సరికొత్త డిజిటల్ అనుభవాన్ని పొందనున్నారు.

Also Read: Pakistan Boycott India Match: భారత్‌తో మ్యాచ్‌కు పాక్ 'నో'..టీ20 ప్రపంచకప్‌లో ఇండియాతో మ్యాచ్ బహిష్కరణ!

Also Read: Tirupati Laddu Case: శ్రీవారితో పెట్టుకుంటే శిక్ష తప్పదు..తిరుమల అపచారంపై సీఎం చంద్రబాబు ఘాటు వ్యాఖ్యలు!

 

