EPF Interest Rate: ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త..7 కోట్ల మందికి బిగ్ రిలీఫ్..EPFలో 8.25% వడ్డీ పెరుగుదల!

EPF Interest Rate 2024-25: ప్రస్తుత 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF) వడ్డీ రేటు అధికారికంగా 8.25%గా ఆమోదించబడింది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 7 కోట్లకు పైగా ఉద్యోగులకు ఇది లబ్ధి చేకూరనుంది. ఇది భవిష్యత్తు అవసరాలైన వైద్యం, పదవీ విరమణ తర్వాత ఈ మొత్తం పనికొస్తుంది. ఇది ప్రభుత్వ మద్దతు ఉంది కాబట్టి ఈ వడ్డీరేటుపై ఎలాంటి మార్కెట్ల ప్రభావం ఉండదు. అయితే కొత్తగా ప్రవేశ పెట్టిన వడ్డీ రేటు వేటికి వర్తిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఒక ఉద్యోగి జీతం నుంచి ఈపీఎఫ్ కు వచ్చే నెలవారీ సహకారంతో పాటు కంపెనీ యజమాని కాంట్రిబ్యూషన్, ఇప్పటి వరకు మీ ఖాతాలో ఉన్న బ్యాలెన్స్ వంటి వాటిపై ఈ కొత్త వడ్డీరేటు అప్లికేబుల్ అవుతుంది. దీనికి నెలవారీ వడ్డీ అయినా.. ఏడాదికి ఒక్కసారి అనగా మార్చి 31న మాత్రమే ఖాతాలో జమ చేస్తారు. కాలం గడిచే కొద్దీ మీ ఖాతాలో ఉన్న డబ్బుపై చక్రవడ్డీ చొప్పున మీ పీఎఫ్ మొత్తం రెట్టింపు అవుతుంది. నేటి ఆర్థిక వ్యవస్థలో 8.25% వడ్డీ రేటుకు హామీ ఇవ్వడం చాలా అరుదు. అందుకే ఇది ఉద్యోగుల పాలిట వరంలా మారింది.
2025లో ఆర్థిక పరిస్థితి..
ఏడాదికి సగటు ద్రవ్యోల్బణం దాదాపు 5% గా ఉంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న బ్యాంకులు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై నెలకు 6 నుంచి 7 శాతం వరకు వడ్డీ అందజేస్తున్నాయి. అయితే ద్రవ్యోల్బణం వంటి ఇతర అంశాలతో పోలిస్తే ఈపీఎఫ్ ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
EPF పన్ను ప్రయోజనం..
EPF ద్వారా ఉద్యోగులు సేకరించే డబ్బుపై సెక్షన్ 80C కింద పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది. ఆ పొదుపుపై వచ్చే వడ్డీ కూడా పూర్తిగా పన్ను రహితంగా ఉంటుంది. కనీసం 5 ఏళ్ల సర్వీస్ తర్వాత విత్డ్రాపై పన్ను ప్రయోజనం లభిస్తుంది.
నెలవారీ వడ్డీ ఫార్ములా:
ఉదాహరణకు.. మీరు (ఉద్యోగులు) మీ కంపెనీ యజమాని కలిసి నెలకు రూ. 5,000 చందా చెల్లిస్తే, మీ వార్షిక సహకారం రూ. 60,000గా చేరుతుంది. ఈ మొత్తానికి 8.25% శాతానికి మొదటి సంవత్సరంలో వడ్డీ మాత్రమే రూ. 5,000 – 6,000 వరకు ఉంటుంది. 20 – 30 సంవత్సరాలలో ఈ చక్రవడ్డీ అనేక లక్షలు లేదా కోట్లకు పెరుగుతుంది.
2025లో వడ్డీకి మించిన ప్రయోజనాలు..
EPF ఇకపై కేవలం రిటైర్మెంట్ నిధి మాత్రమే కాదు. జీవిత అవసరాలు తలెత్తినపుడు ఇది ఆసరాగా నిలుస్తుంది. విద్య, వైద్యం, వివాహం, గృహ నిర్మాణం వంటి అవసరాలకు పాక్షిక ఉపసంహరణ చేసుకునే వీలుంది. ప్రతి ఉద్యోగికి ఐదేళ్ల సర్వీస్ తర్వాత అది పూర్తిగా పన్ను రహితంగా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ UAN ద్వారా వేరే ఉద్యోగాలకు మారినపుడు మీ నిధులను సులభంగా బదిలీ చేయోచ్చు.
EPF ఆదాయాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలి?
మీరు ఇప్పటికే EPFలో చందాదారులు అయితే.. మీ పీఎఫ్ నిధిని భారీగా పెంచుకునేందుకు కొన్ని సాధారణ దశలు ఉన్నాయి. మీ బేసిక్ పే నుంచి 12% పూర్తిగా జమ అవుతుందా లేదా అని నిర్ధారణ చేసుకోండి. మీ KYC అనగా ఆధార్, పాన్, బ్యాంక్ వివరాలు వంటివి అప్డేట్ చేసుకోండి. మీకు వీలైతే స్వచ్ఛంద ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ద్వారా అదనపు డబ్బును జమ చేయడం ఉత్తమం. కనీసం మూడు నెలలకు ఒకసారి మీ పీఫ్ ఖాతాకు సంబంధించిన పాస్ బుక్లను తనిఖీ చేయండి. అలాగే చట్టపరమైన జాప్యాలను నివారించేందుకు నామినీ పేర్లను యాడ్ చేయించండి.
