English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • EPF Interest Rate: ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త..7 కోట్ల మందికి బిగ్ రిలీఫ్..EPFలో 8.25% వడ్డీ పెరుగుదల!

EPF Interest Rate: ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త..7 కోట్ల మందికి బిగ్ రిలీఫ్..EPFలో 8.25% వడ్డీ పెరుగుదల!

EPF Interest Rate 2024-25: ప్రస్తుత 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF) వడ్డీ రేటు అధికారికంగా 8.25%గా ఆమోదించబడింది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 7 కోట్లకు పైగా ఉద్యోగులకు ఇది లబ్ధి చేకూరనుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 3, 2025, 01:06 PM IST

Trending Photos

Samantha: సమంత అత్తగారి ఫ్యామిలీని చూశారా.. వైరల్ అవుతున్న ఫోటోలు..
5
Samantha family
Samantha: సమంత అత్తగారి ఫ్యామిలీని చూశారా.. వైరల్ అవుతున్న ఫోటోలు..
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ వైరల్‌ ప్లాన్‌.. భారీ డిమాండ్‌తో రూ.1 రీఛార్జ్‌ ప్యాక్‌ రీలాంచ్‌..!
5
BSNL Rs 1 plan
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ వైరల్‌ ప్లాన్‌.. భారీ డిమాండ్‌తో రూ.1 రీఛార్జ్‌ ప్యాక్‌ రీలాంచ్‌..!
Tollywood: ఇకపై వీళ్లు హీరోలు కాదు.. లీడ్ యాక్టర్స్ మాత్రమే.. అసలు మ్యాటర్ ఇదే..
5
No Heroes
Tollywood: ఇకపై వీళ్లు హీరోలు కాదు.. లీడ్ యాక్టర్స్ మాత్రమే.. అసలు మ్యాటర్ ఇదే..
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. డిసెంబర్‌ 3వ తేదీ వీరికి లాభదాయకం, ఈ రాశికి మాత్రం ధన నష్టం..
5
today horoscope december 3 2025
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. డిసెంబర్‌ 3వ తేదీ వీరికి లాభదాయకం, ఈ రాశికి మాత్రం ధన నష్టం..
EPF Interest Rate: ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త..7 కోట్ల మందికి బిగ్ రిలీఫ్..EPFలో 8.25% వడ్డీ పెరుగుదల!

EPF Interest Rate 2024-25: ప్రస్తుత 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF) వడ్డీ రేటు అధికారికంగా 8.25%గా ఆమోదించబడింది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 7 కోట్లకు పైగా ఉద్యోగులకు ఇది లబ్ధి చేకూరనుంది. ఇది భవిష్యత్తు అవసరాలైన వైద్యం, పదవీ విరమణ తర్వాత ఈ మొత్తం పనికొస్తుంది. ఇది ప్రభుత్వ మద్దతు ఉంది కాబట్టి ఈ వడ్డీరేటుపై ఎలాంటి మార్కెట్ల ప్రభావం ఉండదు. అయితే కొత్తగా ప్రవేశ పెట్టిన వడ్డీ రేటు వేటికి వర్తిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఒక ఉద్యోగి జీతం నుంచి ఈపీఎఫ్ కు వచ్చే నెలవారీ సహకారంతో పాటు కంపెనీ యజమాని కాంట్రిబ్యూషన్, ఇప్పటి వరకు మీ ఖాతాలో ఉన్న బ్యాలెన్స్ వంటి వాటిపై ఈ కొత్త వడ్డీరేటు అప్లికేబుల్ అవుతుంది. దీనికి నెలవారీ వడ్డీ అయినా.. ఏడాదికి ఒక్కసారి అనగా మార్చి 31న మాత్రమే ఖాతాలో జమ చేస్తారు. కాలం గడిచే కొద్దీ మీ ఖాతాలో ఉన్న డబ్బుపై చక్రవడ్డీ చొప్పున మీ పీఎఫ్ మొత్తం రెట్టింపు అవుతుంది. నేటి ఆర్థిక వ్యవస్థలో 8.25% వడ్డీ రేటుకు హామీ ఇవ్వడం చాలా అరుదు. అందుకే ఇది ఉద్యోగుల పాలిట వరంలా మారింది.  

2025లో ఆర్థిక పరిస్థితి..
ఏడాదికి సగటు ద్రవ్యోల్బణం దాదాపు 5% గా ఉంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న బ్యాంకులు ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లపై నెలకు 6 నుంచి 7 శాతం వరకు వడ్డీ అందజేస్తున్నాయి. అయితే ద్రవ్యోల్బణం వంటి ఇతర అంశాలతో పోలిస్తే ఈపీఎఫ్ ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. 

EPF పన్ను ప్రయోజనం..
EPF ద్వారా ఉద్యోగులు సేకరించే డబ్బుపై సెక్షన్ 80C కింద పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది. ఆ పొదుపుపై వచ్చే వడ్డీ కూడా పూర్తిగా పన్ను రహితంగా ఉంటుంది. కనీసం 5 ఏళ్ల సర్వీస్ తర్వాత విత్‌డ్రాపై పన్ను ప్రయోజనం లభిస్తుంది.

Also Read: Strongest Currency: ప్రపంచంలో అత్యంత విలువైన కరెన్సీ ఏది? అమెరికా డాలర్ కంటే 3 రెట్లు పెద్దది! తెలుగోళ్లు అక్కడే ఉంటారు!

నెలవారీ వడ్డీ ఫార్ములా:
ఉదాహరణకు.. మీరు (ఉద్యోగులు) మీ కంపెనీ యజమాని కలిసి నెలకు రూ. 5,000 చందా చెల్లిస్తే, మీ వార్షిక సహకారం రూ. 60,000గా చేరుతుంది. ఈ మొత్తానికి 8.25% శాతానికి మొదటి సంవత్సరంలో వడ్డీ మాత్రమే రూ. 5,000 – 6,000 వరకు ఉంటుంది. 20 – 30 సంవత్సరాలలో ఈ చక్రవడ్డీ అనేక లక్షలు లేదా కోట్లకు పెరుగుతుంది.

2025లో వడ్డీకి మించిన ప్రయోజనాలు..
EPF ఇకపై కేవలం రిటైర్మెంట్ నిధి మాత్రమే కాదు. జీవిత అవసరాలు తలెత్తినపుడు ఇది ఆసరాగా నిలుస్తుంది. విద్య, వైద్యం, వివాహం, గృహ నిర్మాణం వంటి అవసరాలకు పాక్షిక ఉపసంహరణ చేసుకునే వీలుంది. ప్రతి ఉద్యోగికి ఐదేళ్ల సర్వీస్ తర్వాత అది పూర్తిగా పన్ను రహితంగా విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ UAN ద్వారా వేరే ఉద్యోగాలకు మారినపుడు మీ నిధులను సులభంగా బదిలీ చేయోచ్చు. 

EPF ఆదాయాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలి?
మీరు ఇప్పటికే EPFలో చందాదారులు అయితే.. మీ పీఎఫ్ నిధిని భారీగా పెంచుకునేందుకు కొన్ని సాధారణ దశలు ఉన్నాయి. మీ బేసిక్ పే నుంచి 12% పూర్తిగా జమ అవుతుందా లేదా అని నిర్ధారణ చేసుకోండి. మీ KYC అనగా ఆధార్, పాన్, బ్యాంక్ వివరాలు వంటివి అప్‌డేట్ చేసుకోండి. మీకు వీలైతే స్వచ్ఛంద ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ద్వారా అదనపు డబ్బును జమ చేయడం ఉత్తమం. కనీసం మూడు నెలలకు ఒకసారి మీ పీఫ్ ఖాతాకు సంబంధించిన పాస్ బుక్‌లను తనిఖీ చేయండి. అలాగే చట్టపరమైన జాప్యాలను నివారించేందుకు నామినీ పేర్లను యాడ్ చేయించండి.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Also Read: AP Pension Cut: పెన్షనర్లకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం షాక్..1,61,956 మందికి ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్ కట్?!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

EPF interest rateRetirement Corpusepf interest rate 2024-25equity investmenttax benefits EPF

Trending News