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EPF Interest Rate: 40 ఏళ్లకే ఉద్యోగం మానేస్తున్నారా? మీ ఈపీఎఫ్ నిధులపై వడ్డీ వస్తుందా? పూర్తి వివరాలు ఇవే!

EPF Interest Rate News: చాలా మంది ఉద్యోగం మధ్యలోనే వదిలేస్తే ఈపీఎఫ్‌ఓ (EPFO)ఖాతాలో ఉన్న నిధులపై వడ్డీ రావడం నిలిచిపోతుందని భావిస్తుంటారు. దీంతో భయపడి వెంటనే నిధులు ఉపసంహరించుకుంటూ చక్రవడ్డీ ప్రయోజనాన్ని కోల్పోతున్నారు. అయితే, ఈ విషయమై ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) కీలక స్పష్టతనిచ్చింది. ఉద్యోగం మానేసినప్పటికీ ఖాతాదారుడికి 58 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చే వరకు ఈపీఎఫ్ నిధులపై వడ్డీ లభిస్తుందని తెలిపింది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 04, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 05:50 PM IST
EPF Interest Rate: 40 ఏళ్లకే ఉద్యోగం మానేస్తున్నారా? మీ ఈపీఎఫ్ నిధులపై వడ్డీ వస్తుందా? పూర్తి వివరాలు ఇవే!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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