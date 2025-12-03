EPF Salary Limit 2025: దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు (పీఎప్ ఖాతాదారులు) ఎన్నో రోజులుగా ఓ శుభవార్త కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF) కోసం తప్పనిసరి కనీస జీతాల (బేసిక్ పే) పరిమితిని పెంచాలనే డిమాండ్లు వినిపిస్తున్న క్రమంలో ప్రస్తుతం పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల ముందు ఇప్పుడు ఈ అంశం మరోసారి లేవనెత్తారు. అయితే కేంద్రం ప్రభుత్వం నిజంగా పీఎఫ్ బేసిక్ పే పరిమితిని రూ. 15,000 నుంచి రూ.30,000 పెంచుతారా లేదా అని అందరి ఉద్యోగుల మదిలో మెదులుతుంది. ఇదే విషయమై కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ ఈ ప్రశ్నకు స్పష్టమైన క్లారిటీ ఇచ్చారు.
పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశంలో ఎంపీలు బెన్నీ బెహనన్, డీన్ కురియాకోస్లు.. కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. కేవలం రూ. 15,000 నుంచి రూ. 30,000లకు పీఎఫ్ బేసిక్ పెంచాలని సర్కారు యోచిస్తుందా? అని నేరుగా ప్రశ్నించారు. అందుకు సమాధానంగా కార్మిక మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ ఈ విధంగా మాట్లాడారు. బేసిక్ పే పై ఏదైనా మార్పులు చేసే ముందు విస్తృతమైన సంప్రదింపులు అవసరమని మంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. ఈపీఎఫ్ఓ కవరేజ్ కోసం జీత పరిమితిని పెంచే నిర్ణయాన్ని తగిన సంప్రదింపుల తర్వాత మాత్రమే నిర్ణయం తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.
Also Read: EPF Interest Rate: ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త..7 కోట్ల మందికి బిగ్ రిలీఫ్..EPFలో 8.25% వడ్డీ పెరుగుదల!
అయితే బేసిక్ పే పెంపుదలను నిర్ణయాన్ని ఏకపక్షంగా తీసుకోలేమని ప్రభుత్వం వాదిస్తోంది. వాటికి రెండు ఆర్థిక చిక్కులు ఉన్నట్లు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసింది. తొలుత బేసిక్ పే పరిమితి పెంచితే పీఎఫ్ సహకార తగ్గింపుల కారణంగా ఉద్యోగుల టేక్-హోమ్ లేదా నెట్ శాలరీ భారీగా తగ్గే అవకాశం కనిపిస్తుంది. రెండో సమస్య ఉద్యోగుల జీతాలను భారీగా పెంపుదల చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ భారాన్ని కంపెనీలు భరించలేకపోవచ్చు. అయితే ప్రభుత్వం దీన్ని పూర్తిగా అంగీకరించడం లేదు అలాగని పూర్తిగా తిరస్కరించడం లేదు. దీనిపై అనేక రకాలైన చర్చలు జరగాల్సి ఉందని అభిప్రాయపడింది.
PF పరిమితిని చివరిగా ఎప్పుడు మార్చారు?
ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా రూ.15,000 నుంచి బేసిక్ పే ఉన్న ఉద్యోగులకు ఈపీఎఫ్ ఖాతా ఓపెన్ చేసి విరాళాలు తప్పనిసరి చేశారు. ఎవరికైనా ప్రాథమిక జీతం నిర్దేశించిన మొత్తం కంటే తక్కువగా ఉండి..2014 సెప్టెంబరు 1 తర్వాత ఉద్యోగంలో చేరితే అలాంటి వారికి పీఎఫ్ ఖాతా తీసుకోవాలా లేదా అనేది ఉద్యోగుల ఇష్టంగా నిబంధన ఉంది. అయితే ఈపీఎఫ్ జీతాల పరిమితిలో చివరిగా 2014లో మార్పు జరిగింది. కనీస జీతాన్ని నెలకు రూ.6,500 నుంచి రూ.15,000 వరకు పెంచారు.
గిగ్ కార్మికుల కోసం పథకం ఏమిటి?
ప్రస్తుతం.. గిగ్ ఎకానమీలో పనిచేసే వారి సంఖ్య, అంటే ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా (డెలివరీ, క్యాబ్ సేవలు వంటివి) పనిచేసే వారి సంఖ్య భారీగా పెరుగుతున్న తరుణంలో అలాంటి వారు కూడా ఈపీఎఫ్ ప్రయోజనాలకు అర్హులు అవుతారా? అని ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నాయి. దీనిపై ప్రభుత్వం పార్లమెంట్లో స్పష్టత ఇచ్చింది. గిగ్ కార్మికులు ప్రస్తుత EPF పథకం ప్రకారం 1952 పీఎఫ్ నిబంధనల పరిధిలోకి రారు అని స్పష్టం చేసింది.
సామాజిక భద్రతా కోడ్ 2020 ప్రకారం.. గిగ్ వర్కర్ అంటే సాధారణ ఉద్యోగాలతో పోలిస్తే అవి పూర్తిగా వెలుపల చేసే పని అని.. అలాంటి వారు పీఎఫ్ ద్వారా ప్రయోజనాలు పొందలేరని కార్మిక శాఖ మంత్రి వెల్లడించారు. అయితే సామాజిక భద్రతా కోడ్ 2020 గిగ్ వర్కర్లు, ప్లాట్ఫామ్ కార్మికులకు జీవిత, వైకల్య రక్షణ, ప్రమాద బీమా, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, వృద్ధాప్య భద్రత కోసం నిబంధనలను అందిస్తుందని మంత్రి వివరించారు. ఈ ప్రయోజనం కోసం ప్రత్యేక సామాజిక భద్రతా నిధిని కూడా ప్రతిపాదించారు.
Also Read: Strongest Currency: ప్రపంచంలో అత్యంత విలువైన కరెన్సీ ఏది? అమెరికా డాలర్ కంటే 3 రెట్లు పెద్దది! తెలుగోళ్లు అక్కడే ఉంటారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Faceboo