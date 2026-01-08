English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • EPF Wage Ceiling: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..రూ.300 నుంచి రూ.21,000 వరకు..74 ఏళ్లలో జరిగిన మార్పులు ఇవే?!

EPF Wage Ceiling: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..రూ.300 నుంచి రూ.21,000 వరకు..74 ఏళ్లలో జరిగిన మార్పులు ఇవే?!

EPF Wage Ceiling Increase: ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (EPF) వేతన పరిమితి పెంపుపై దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, గత 74 ఏళ్లలో ఈ పరిమితి ఎలా మారుతూ వచ్చిందో వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 8, 2026, 04:13 PM IST

Trending Photos

Weight Loss Plan: 3 నెలల్లో ఏకంగా 27 కిలోలు తగ్గిన సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్.. ఎలాగంటే..!
5
ChatGPT Weight Loss
Weight Loss Plan: 3 నెలల్లో ఏకంగా 27 కిలోలు తగ్గిన సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్.. ఎలాగంటే..!
Arjun Tendulkar Wedding: సచిన్‌ ఇంట పెళ్లి భాజాలు.. అర్జున్‌ టెండుల్కర్‌ వెడ్డింగ్‌ డేట్‌ ఫిక్స్‌..!
7
Arjun Tendulkar wedding
Arjun Tendulkar Wedding: సచిన్‌ ఇంట పెళ్లి భాజాలు.. అర్జున్‌ టెండుల్కర్‌ వెడ్డింగ్‌ డేట్‌ ఫిక్స్‌..!
Guru Mahardasha: 2026లో గురు మహర్ధశతో పెళ్లికానీవారికీ వివాహ యోగం.. సొంత ఇల్లు గ్యారంటీ..
7
Guru gochar
Guru Mahardasha: 2026లో గురు మహర్ధశతో పెళ్లికానీవారికీ వివాహ యోగం.. సొంత ఇల్లు గ్యారంటీ..
RTC Strike: సంక్రాంతి ముందు ప్రయాణీకులకు ఆర్‌టీసీ బిగ్‌ షాక్‌.. ఈనెల 12 నుంచి సమ్మె..!
5
APSRTC strike latest update
RTC Strike: సంక్రాంతి ముందు ప్రయాణీకులకు ఆర్‌టీసీ బిగ్‌ షాక్‌.. ఈనెల 12 నుంచి సమ్మె..!
EPF Wage Ceiling: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..రూ.300 నుంచి రూ.21,000 వరకు..74 ఏళ్లలో జరిగిన మార్పులు ఇవే?!

EPF Wage Ceiling Increase: ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (EPF) వేతన పరిమితి పెంపుపై దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, గత 74 ఏళ్లలో ఈ పరిమితి ఎలా మారుతూ వచ్చిందో వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పనిచేసే కోట్లాది మంది ఉద్యోగుల సామాజిక భద్రతకు ఈపీఎఫ్ఓ (EPFO) భరోసా ఇస్తుంది. అయితే, ఈ పథకంలో చేరడానికి ప్రామాణికంగా తీసుకునే 'వేతన పరిమితి' కాలక్రమేణా మారుతూ వస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.15,000 పరిమితిని సవరించాలని సుప్రీంకోర్టు తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి దిశానిర్దేశం చేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశం
ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.15,000 ప్రాథమిక వేతన పరిమితిని పెంచే విషయంపై నాలుగు నెలల్లోగా తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు సోమవారం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. పెరుగుతున్న జీతాలు, జీవన వ్యయం దృష్ట్యా ఈ పరిమితిని రూ.21,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువకు పెంచవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

1952 నుండి ఇప్పటివరకు..
ఈపీఎఫ్ పథకం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు 9 సార్లు వేతన పరిమితిని సవరించారు. ఆ వివరాలు పట్టిక రూపంలో ఇక్కడ చూడవచ్చు.

కాలం (అమలులోకి వచ్చిన తేదీ) నెలకు వేతన పరిమితి (రూపాయల్లో)
01.11.1952 నుంచి 31.05.1957 Rs 300
01.06.1957 నుంచి 30.12.1962 Rs 500
31.12.1962 నుంచి 10.12.1976 Rs 1,000
11.12.1976 నుంచి 31.08.1985: Rs 1,600
01.09.1985 నుంచి 31.10.1990: Rs 2,500
01.11.1990 నుంచి 30.09.1994: Rs 3,500
01.10.1994 నుంచి 31.05.2001: Rs 5,000
01.06.2001 నుంచి 31.08.2014: Rs 6,500
01.09.2014 నుంచి ప్రస్తుత రోజు వరకు Rs 15,000

ప్రస్తుత నిబంధనలు ఏమిటి?
నెలకు రూ.15,000 వరకు ప్రాథమిక వేతనం (Basic + DA) ఉన్న ఉద్యోగులందరూ ఈపీఎఫ్ ఖాతా కలిగి ఉండటం తప్పనిసరి అనే నిబంధన ఉంది. సెప్టెంబర్ 1, 2014 తర్వాత ఉద్యోగంలో చేరిన వారికి, వారి వేతనం రూ.15,000 కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, ఈపీఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఐచ్ఛికం (Optional). అంటే ఉద్యోగి నిర్ణయాన్ని బట్టి ఈపీఎఫ్‌ ఖాతా తెరుచుకునేందుకు వీలు కల్పించారు.

ఈ పరిమితిని పెంచడం వల్ల మరింత మంది తక్కువ, మధ్యతరగతి ఆదాయ వర్గాల వారు ఈ సామాజిక భద్రతా పథకం పరిధిలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. గత 10 ఏళ్లుగా (2014 నుండి) ఈ పరిమితిలో ఎటువంటి మార్పు రాలేదు. త్వరలో ప్రభుత్వం తీసుకోబోయే నిర్ణయంపై లక్షలాది మంది వేతన జీవులు ఆశలు పెట్టుకున్నారు.

Also Read: Anasuya On Shivaji: శివాజీతో వివాదంపై రూటు మార్చిన యాంకర్ అనసూయ..శివాజీకి సపోర్ట్ చేస్తూ వ్యాఖ్యలు..ఇదేం ట్విస్ట్!

Also Read: Sharmila Joins To YCP: వైసీపీలో చేరనున్న వైఎస్ షర్మిళ..అన్న కోసం మరోసారి పార్టీ మారనున్న చెల్లెలు?!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

EPFOSupreme CourtEPF Wage Ceiling 2026epf wage ceiling increaseEPF Wage Ceiling

Trending News