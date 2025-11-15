English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tax On EPF Withdrawal: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఉద్యోగులకు, EPF సభ్యులకు ముఖ్యమైన వార్త. ఉద్యోగులు తమ పదవీ విరమణ సమయంలో PF మొత్తాన్ని విత్‌డ్రా చేసుకుంటే దానిపై పన్ను విధిస్తారా? వారు సర్వీసులో ఉన్నప్పుడు వేర్వేరు కారణాల వల్ల PF బ్యాలెన్స్ నుండి పాక్షికంగా విత్‌డ్రా చేసుకుంటే పన్ను వర్తిస్తుందా? అనే సందేహాలకు ఇప్పుడు సమాధానం తెలుసుకోండి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 15, 2025, 01:27 PM IST

EPF Withdrawal: పీఎఫ్ డబ్బు విత్‌డ్రా చేస్తే ట్యాక్స్ కట్టాలా? ఎప్పుడు, ఎంత ట్యాక్స్ విధిస్తారో తెలుసా?

Tax On EPF Withdrawal: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఉద్యోగులకు, EPF సభ్యులకు ముఖ్యమైన వార్త. ఉద్యోగులు తమ పదవీ విరమణ సమయంలో PF మొత్తాన్ని విత్‌డ్రా చేసుకుంటే దానిపై పన్ను విధిస్తారా? వారు సర్వీసులో ఉన్నప్పుడు వేర్వేరు కారణాల వల్ల PF బ్యాలెన్స్ నుండి పాక్షికంగా విత్‌డ్రా చేసుకుంటే పన్ను వర్తిస్తుందా? అనే సందేహాలకు ఇప్పుడు సమాధానం తెలుసుకోండి.

ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ
ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF) ఉద్యోగులు వారి రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఉండే బంగారు నిధి. అయితే పీఎఫ్ డబ్బు ఉపసంహరణకు కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఉద్యోగి పదవీ విరమణ, నిరుద్యోగం, వైద్య అవసరాలు, వివాహం, ఇంటి నిర్మాణం/కొనుగోలు వంటి అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం పాక్షికంగా డబ్బు విత్‌డ్రా చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి విత్‌డ్రా చేసిన డబ్బుపై ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ విధిస్తారు. అయితే వీటిపై ఎప్పుడు, ఎంత మేర ట్యాక్స్ విధిస్తారో అన్న విషయాలు తెలుసుకోవాలి.

EPF ఉపసంహరణ: EPF డబ్బును విత్‌డ్రా చేసుకునేందుకు రూల్స్ ఏమిటి?
- EPF సభ్యులు లేదా ఉద్యోగులు వారివారి పదవీ విరమణ తర్వాత వారి PF ఖాతాలోని మొత్తం డబ్బును విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు.

- అయితే EPFO ​​నిర్ణయించిన పదవీ విరమణ వయస్సు 55 సంవత్సరాలు. ఏ ఉద్యోగి అయిన తమ 55 ఏళ్ల తర్వాత రిటైర్మెంట్ తీసుకొని పీఎఫ్ డబ్బు మొత్తాన్ని ఎలాంటి పత్రాలు లేకుండా ఉపసంహరించుకోవచ్చు.

- ఒక ఉద్యోగి పదవీ విరమణకు ఒక ఏడాది ముందు, అంటే 54 ఏళ్ల వయసు వచ్చిన తర్వాత EPF మొత్తంలో 90% విత్‌డ్రా చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంది.

- ఒక ఉద్యోగి తనకు ఎంత వయసులోనూ ఒక నెల నిరుద్యోగం తర్వాత.. ఉద్యోగి EPF మొత్తంలో 75% విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. 

- మిగిలిన మొత్తం ఉద్యోగి కొత్త పీఎఫ్ ఖాతాకు బదిలీ చేస్తారు.

- ఉద్యోగి రెండు నెలలు ఉద్యోగం లేకుండా ఉంటే, అతను మొత్తం EPF మొత్తం డబ్బును ఒకేసారి విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు.

PF ఉపసంహరణపై TDS తగ్గిస్తారా?
మీ PF ఖాతా నుండి డబ్బును విత్‌డ్రా చేసుకునే సమయంలో ఉద్యోగులు మొత్తం మొత్తంలో స్వల్ప తగ్గుదలని గమనించే ఉంటారు. అయితే ఇది TDS కావొచ్చు. అయితే మీరు 5 ఏళ్లపాటు ఉద్యోగం చేస్తున్న క్రమంలో పీఎఫ్ డబ్బు ఉపసంహరిస్తే కొంత మేర TDS కటింగ్ అయ్యేందుకు అవకాశం ఉంది.

TDS అంటే ఏమిటి?
TDS అనేది మనకు వచ్చే ఆదాయంపై వసూలు చేసే పన్ను వ్యవస్థ. క్లారిటీగా చెప్పాలంటే.. ఎవరైనా జీతం, వడ్డీ, అద్దె లేదా సేవలకు రుసుములు వంటి ఆదాయాన్ని సంపాదించినప్పుడు.. ఆ డబ్బు చెల్లించే వ్యక్తి లేదా కంపెనీ మీకు చెల్లించే డబ్బులో కొంత భాగాన్ని ముందే కట్ చేస్తారు.

రూ.50,000 వరకు పీఎఫ్ విత్‌డ్రాపై పన్ను ఉంటుందా?
మీరు 5 ఏళ్లపాటు ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత EPF నుండి డబ్బును ఉపసంహరించుకుంటే.. ఆ మొత్తం డబ్బులో పన్ను విధిస్తారు. అయితే మొత్తం రూ.50,000 కంటే తక్కువగా ఉంటే TDS కట్ చేయరు. మునుపటి కంపెనీలో ఉద్యోగి సేవా కాలం కూడా 5 సంవత్సరాల సేవ గణనలో చేరుస్తారు. మీరు మీ పాత కంపెనీ నుండి కొత్త కంపెనీకి మీ EPF బ్యాలెన్స్‌ను బదిలీ చేసి, మీ మొత్తం ఉద్యోగం చేసిన కాలం 5 ఏళ్లు దాటితే అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నా TDS కట్ చేయరు. మీరు ఫారమ్ 26ASలో ఎంత TDS తగ్గిందో మీరు తెలుసుకోవచ్చు. మీ ఆదాయపన్న రిటర్న్ (ITR) దాఖలు చేసే సమయంలో దాన్ని క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేసే అవకాశం ఉంది. 

