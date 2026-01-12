EPFO 3.0 PF ATM Withdrawal: ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అదిరిపోయే తీపి కబురు అందించనుంది. ఇకపై మీ పీఎఫ్ (EPF) ఖాతాలోని డబ్బును తీసుకోవడానికి రోజుల తరబడి వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం ఒక బటన్ నొక్కితే చాలు.. ఏటీఎం (ATM) నుండి నగదు తీసుకోవడమే కాకుండా, యూపీఐ (UPI) ద్వారా కూడా పేమెంట్స్ చేసే వెసులుబాటు రాబోతోంది.
ఎప్పటి నుండి అందుబాటులోకి వస్తుంది?
ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) ఈ కొత్త డిజిటల్ వ్యవస్థను ఏప్రిల్ 2026 నాటికి ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. దీనికి సంబంధించిన EPFO 3.0 వెర్షన్ ట్రయల్స్ ఇప్పటికే విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి. సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తకుండా సాఫ్ట్వేర్ను పూర్తిస్థాయిలో అప్గ్రేడ్ చేసే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమై ఉన్నారు.
కొత్త వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఈ కొత్త విధానం అమలులోకి వస్తే, పీఎఫ్ నగదు విత్డ్రా ప్రక్రియ పూర్తిగా మారిపోతుంది. బ్యాంక్ కార్డు మాదిరిగానే మీ పీఎఫ్ ఖాతాకు అనుసంధానించబడిన డెబిట్ కార్డును ప్రభుత్వం జారీ చేయవచ్చు. దీని ద్వారా నేరుగా ఏటీఎంల నుండి డబ్బు తీసుకోవచ్చు.
ఫోన్ పే, గూగుల్ పే మాదిరిగానే పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ను కూడా యూపీఐ ద్వారా ఇతరులకు బదిలీ చేయవచ్చు లేదా షాపింగ్ పేమెంట్స్ కోసం వాడవచ్చు. అత్యవసర సమయాల్లో ఒక నిర్ణీత పరిమితి వరకు నగదు తీసుకోవడానికి కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదు.
విత్డ్రా పరిమితులు ఎంత?
ప్రస్తుతానికి సభ్యులు తమ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్లో 75% వరకు తీసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. అయితే ఏటీఎం, యూపీఐ ద్వారా రోజువారీగా లేదా నెలవారీగా ఎంత విత్డ్రా చేసుకోవచ్చనే దానిపై ప్రభుత్వం ఇంకా అధికారిక స్పష్టత ఇవ్వలేదు. ఇది దుర్వినియోగం కాకుండా ఉండేందుకు ఒక నిర్ణీత పరిమితిని (Limit) విధించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఎందుకు ఈ మార్పు?
ప్రస్తుతం పీఎఫ్ డబ్బు తీసుకోవాలంటే ఆన్లైన్ లేదా ఆఫ్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకున్న తర్వాత కనీసం 3 నుండి 15 రోజుల సమయం పడుతోంది. అత్యవసర వైద్య చికిత్సలు లేదా ఇతర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ఉద్యోగులకు తక్షణమే డబ్బు అందాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ ఈ సదుపాయాన్ని తీసుకువస్తోంది.
డిజిటల్ ఇండియాలో భాగంగా రాబోతున్న ఈ మార్పుతో లక్షలాది మంది ఈపీఎఫ్ సభ్యుల కష్టాలు తీరనున్నాయి. అయితే, పీఎఫ్ డబ్బును విచ్చలవిడిగా వాడటం వల్ల భవిష్యత్తులో వచ్చే వడ్డీ ప్రయోజనం తగ్గుతుందని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
Also REad: 1 Rupee Recharge Plan: సంక్రాంతి ధమాకా ఆఫర్..కేవలం రూ.1కే నెలంతా అన్లిమిటెడ్ కాల్స్, ఉచితంగా ఇంటర్నెట్..కొన్ని రోజులు మాత్రమే!
Also Read: Bengaluru Techie Sharmila: ఆమెకు 34..అతనికి 18..మిడ్నైట్ రూమ్లోంచి గట్టి గట్టిగా అరుపులు, కేకలు..అంతలోనే!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook