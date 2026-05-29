EPFO 3.0 Latest News: ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (ఈపీఎఫ్ఓ) తన కోట్లాది మంది చందాదారుల కోసం సరికొత్త సాంకేతికతతో కూడిన 'EPFO 3.0' వ్యవస్థను తీసుకువస్తోంది. ఈ సరికొత్త ఆటోమేటెడ్ విధానం ద్వారా పీఎఫ్ (PF) డబ్బును విత్డ్రా చేసుకోవడం మునుపటి కంటే చాలా సులభం కానుంది. ఇకపై ఎలాంటి పేపర్ వర్క్, సుదీర్ఘ నిరీక్షణ లేకుండా నేరుగా యూపీఐ (UPI), ఏటీఎం (ATM)ల ద్వారా పీఎఫ్ నగదును పొందే సదుపాయం రాబోతోంది. ఈ కొత్త నిబంధనలతో పాటు పీఎఫ్ డబ్బును డిజిటల్గా విత్డ్రా చేసుకోవడానికి అనుసరించాల్సిన ప్రక్రియ వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
EPFO 3.0 ఎలా పనిచేస్తుంది?
EPFO తన పాత సాంకేతిక వ్యవస్థను పూర్తిగా మార్చేస్తూ.. డిజిటల్, ఆటోమేటెడ్ పద్ధతిలోకి మారుస్తోంది. ఈ సరికొత్త వ్యవస్థ ద్వారా పీఎఫ్ చందాదారులు మొదట 'ఉమాంగ్' (UMANG) యాప్ ద్వారా తమ బ్యాలెన్స్ లేదా బదిలీ మొత్తాన్ని తనిఖీ చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత EPFO పోర్టల్లో అందుబాటులో ఉండే సురక్షితమైన క్యూఆర్ (QR) కోడ్ను ఉపయోగించి, యూపీఐ (UPI) పేమెంట్ గేట్వే ద్వారా నేరుగా తమ బ్యాంకు ఖాతాకు డబ్బును బదిలీ చేసుకోవచ్చు.
పీఎఫ్ క్లెయిమ్ మొత్తం మీ యూపీఐ-అనుసంధానిత బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అయిన వెంటనే.. మీరు సాధారణ డబ్బులాగే ఏటీఎం (ATM) ద్వారా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు లేదా ఆన్లైన్ యూపీఐ పేమెంట్స్ కోసం వాడుకోవచ్చు.
యూపీఐ విత్డ్రా కోసం ఇవి తప్పనిసరి!
ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 ద్వారా ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా డబ్బు మీ ఖాతాలోకి రావాలంటే, మీ పీఎఫ్ అకౌంట్లో ఈ 5 అంశాలను ఖచ్చితంగా అప్డేట్ చేయించాల్సి ఉంటుంది.
యూఏఎన్ యాక్టివేషన్ (UAN Activation)
మీ పీఎఫ్ ఖాతాకు సంబంధించిన విశ్వజనీన ఖాతా సంఖ్య (UAN) యాక్టివ్గా ఉంటేనే ఈ సరికొత్త డిజిటల్ సేవలను ఉపయోగించుకోవడం సాధ్యమవుతుంది. ఒకవేళ మీ UAN యాక్టివ్గా లేకపోతే, వెంటనే పోర్టల్లోకి వెళ్లి దానిని యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి.
పాస్వర్డ్ అప్డేట్
మీ పీఎఫ్ ఖాతా లాగిన్ పాస్వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఒకవేళ పాస్వర్డ్ మర్చిపోయినా లేదా భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా మార్చాలనుకున్నా.. ముందే దానిని రీసెట్/అప్డేట్ చేసి సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
వ్యక్తిగత వివరాల సరిపోలిక
EPFO రికార్డులలో ఉన్న మీ పేరు, పుట్టిన తేదీ, లింగం వంటి వివరాలు మీ ఆధార్ కార్డులోని వివరాలతో వంద శాతం సరిపోలాలి. ఏ చిన్న తేడా ఉన్నా ఆటోమేటెడ్ సిస్టమ్ మీ క్లెయిమ్ను తిరస్కరించే అవకాశం ఉంది.
బ్యాంక్ ఖాతా, కేవైసీ
మీ పీఎఫ్ అకౌంట్కు లింక్ అయిన బ్యాంక్ ఖాతా నంబర్, ఐఎఫ్ఎస్సీ (IFSC) కోడ్, పేరు అన్నీ సరిగ్గా ఉండాలి. అలాగే ఆ బ్యాంక్ ఖాతాకు యూపీఐ (UPI) సదుపాయం సక్రియంగా ఉందో లేదో ముందే సరి చూసుకోవాలి.
మొబైల్ నంబర్ లింకింగ్
ఈ డిజిటల్ లావాదేవీలన్నీ ఓటీపీ (OTP) ఆధారంగా జరుగుతాయి. కాబట్టి మీ ఆధార్ కార్డుకు లింక్ అయిన మొబైల్ నంబర్, మీ UAN ఖాతాలో ఉన్న నంబర్, యూపీఐ వాడుతున్న నంబర్ ఒకటే అయి ఉండాలి. ఆ నంబర్ పనిచేస్తూ ఉండటం తప్పనిసరి.
(గమనిక: సాంకేతిక ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండటానికి పీఎఫ్ చందాదారులు ముందే తమ కేవైసీ (KYC)వివరాలను సరిచూసుకోవడం మంచిది. మరింత స్పష్టమైన సమాచారం కోసం సంబంధిత అధికారిక వెబ్సైట్ను సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
