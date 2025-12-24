EPFO 3.0 Withdrawal Rules: ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) తన సేవలను మరింత వేగవంతం చేయడం సహా సభ్యులకు వెసులుబాటు కల్పించేందుకు EPFO 3.0 వెర్షన్ను ప్రవేశపెట్టింది. నిరుద్యోగం, పెన్షన్, వివాహం, విద్య వంటి అవసరాల కోసం పీఎఫ్ (PF) డబ్బును తీసుకునే నిబంధనలను ప్రభుత్వం సవరించింది. ఆ 7 ముఖ్యమైన మార్పులు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
1. నిరుద్యోగ సమయంలో ఉపసంహరణ..
పాత రూల్: ఒక నెల ఖాళీగా ఉంటే 75 శాతం, రెండు నెలల తర్వాత మిగిలిన 25 శాతం తీసుకోవచ్చు.
కొత్త నియమం (EPFO 3.0): ఉద్యోగం పోయిన వెంటనే 75 శాతం బ్యాలెన్స్ను తక్షణమే విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే, పూర్తి 100 శాతం నగదు కావాలంటే మాత్రం వరుసగా 12 నెలల పాటు నిరుద్యోగిగా ఉన్నట్లు నిరూపించుకోవాలి.
2. పెన్షన్ విత్డ్రా..
పాత నియమం: రెండు నెలల పాటు ఉద్యోగం లేకపోతే పెన్షన్ డబ్బు తీసుకోవచ్చు.
కొత్త నియమం: ఇప్పుడు పెన్షన్ మొత్తాన్ని విత్డ్రా చేయాలంటే కనీసం 36 నెలల పాటు (3 ఏళ్లు) నిరుద్యోగ కాలం పూర్తి కావాలి.
3. సంస్థ మూసివేత లేదా లాకౌట్
పాత నియమం: కంపెనీ మూతపడితే ఉద్యోగి వాటా లేదా 100 శాతం మొత్తం తీసుకునే వీలుండేది.
కొత్త నియమం: సభ్యులు పీఎఫ్ కార్పస్లో 75 శాతం వరకు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. మిగిలిన 25 శాతం మొత్తాన్ని ఖాతాలో 'కనీస నిల్వ' గా ఉంచడం ఇప్పుడు తప్పనిసరి.
4. విద్య, వివాహం
పీఎఫ్ సభ్యులకు ఇది పెద్ద ఊరటనిచ్చే అంశంగా మారింది. పాత నియమం ప్రకారం.. ఏడేళ్ల సర్వీస్ తర్వాత విద్య కోసం 3 సార్లు, పెళ్లి కోసం 2 సార్లు మాత్రమే డబ్బు తీసుకునే అవకాశం ఉండేది.
కొత్త నియమం ప్రకారం.. సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు ఉన్నత విద్య కోసం 10 సార్లు, వివాహ ఖర్చుల కోసం 5 సార్లు వరకు పాక్షిక ఉపసంహరణలకు ప్రభుత్వం అనుమతించింది.
5. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు
నిబంధన: వరదలు, తుపాన్లు వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాల సమయంలో పాక్షిక ఉపసంహరణ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు కనీసం 12 నెలల సర్వీస్ ఉండటం ప్రామాణికం చేశారు.
6. అనారోగ్యం, వైద్య ఖర్చులు
నిబంధన: 6 నెలల బేసిక్ వేతనం + DA లేదా ఉద్యోగి వాటా మొత్తాన్ని మెడికల్ అడ్వాన్స్గా తీసుకోవచ్చు. దీనికి కూడా ఇప్పుడు ఏకరీతిగా 12 నెలల సర్వీస్ తప్పనిసరి నిబంధనను వర్తింపజేశారు.
7. 'ప్రత్యేక పరిస్థితుల' కింద క్లెయిమ్..
మార్పు: గతంలో అంటువ్యాధులు (Pandemic), సంస్థ మూసివేత వంటి ప్రత్యేక కారణాల కింద డబ్బు విత్డ్రా చేయాలంటే సరైన వివరణలు/ఆధారాలు ఇవ్వాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు ఎటువంటి వివరణలు ఇవ్వకుండానే సభ్యులు ఈ కేటగిరీ కింద దరఖాస్తు చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు.
EPFO 3.0 ద్వారా క్లెయిమ్ల సెటిల్మెంట్ సమయం తగ్గడమే కాకుండా, సభ్యులకు అత్యవసర సమయాల్లో నిధులు సులభంగా అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
Also Read: Nidhhi Agerwal In Bigg Boss: లూలూ మాల్ ఘటన తర్వాత తొలిసారి బయటకొచ్చిన హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్! ఎలా మారిపోయిందంటే?
Also Read: Vijay Hazare Trophy 2026: విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ విధ్వంసం..సెంచరీలతో దుమ్ముదులిపిన మాజీ కెప్టెన్లు! సచిన్ రికార్డు బ్రేక్!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook