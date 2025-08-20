English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO Alert: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు హెచ్చరిక..కీలక నోటీసులు జారీ చేసిన EPFO సంస్థ!

EPFO Fraud Alert: ఉద్యోగం చేసే ప్రతి ఒక్కరికీ ఇప్పుడు EPFO (ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్) ఖాతా తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. ఇలా పీఎఫ్ ఖాతా ఉన్న కొందరు మోసపోతున్నట్లు ఈపీఎఫ్ఓ ఆఫీసుకు సమాచారం అందింది. అంతే కాకుండా ఇలా మోసపోతున్న వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఇటీవలి కాలంలో సైబర్ నేరస్థులు PF సభ్యులను లక్ష్యంగా చేసుకుని మోసపూరిత పన్నాగాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో EPFO సంస్థ తమ చందాదారులకు ఓ నోటీసు జారీ చేసింది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 20, 2025, 04:25 PM IST

Trending Photos

Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
6
Employees DA
Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
5
EPFO Pension
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
6
Old 2 Rs Note
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు డబుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. ఊహించని రీతిలో పెరగనున్న జీతాలు, డీఏ
6
Salary Hike
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు డబుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. ఊహించని రీతిలో పెరగనున్న జీతాలు, డీఏ
EPFO Alert: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు హెచ్చరిక..కీలక నోటీసులు జారీ చేసిన EPFO సంస్థ!

EPFO Fraud Alert: ఉద్యోగం చేసే ప్రతి ఒక్కరికీ ఇప్పుడు EPFO (ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్) ఖాతా తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. ఇలా పీఎఫ్ ఖాతా ఉన్న కొందరు మోసపోతున్నట్లు ఈపీఎఫ్ఓ ఆఫీసుకు సమాచారం అందింది. అంతే కాకుండా ఇలా మోసపోతున్న వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఇటీవలి కాలంలో సైబర్ నేరస్థులు PF సభ్యులను లక్ష్యంగా చేసుకుని మోసపూరిత పన్నాగాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో EPFO సంస్థ తమ చందాదారులకు ఓ నోటీసు జారీ చేసింది. 

ఇటీవలి రోజుల్లో పెరుగుతున్న మోసాల కేసులను దృష్టిలో ఉంచుకుని.. ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) తన PF చందాదారులందరికీ ఒక ముఖ్యమైన నోటీసు జారీ చేసింది. ఎవరో తెలియని వారి మాటలను నమ్మి కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును కోల్పోవద్దని హెచ్చరిస్తోంది. PF సభ్యుల ఖాతాల నుండి డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడానికి సహాయం చేస్తామని కొందరు మోసం చేస్తున్నారు. 

అలాగే పీఎఫ్ డబ్బు త్వరగా మీ చేతుల్లోకి వచ్చేలా చూస్తామని హామీ ఇచ్చి వారిని మోసం చేయడానికి అనేక మంది ప్రయత్నిస్తున్నారు. అలాంటి వ్యక్తులను నమ్మి మోసపోవద్దని ఈపీఎఫ్ఓ సూచిస్తుంది. అందుకు బదులుగా.. EPFO అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా కార్యాలయాన్ని సందర్శించి దీని గురించి సమాచారం పొందాలని EPFO స్పష్టం చేసింది. 

EPFO సబ్‌స్క్రైబర్‌ల కోసం PF క్లెయిమ్ ప్రక్రియ ఇప్పుడు గతంలో కంటే చాలా సులభంగా మారింది. మీరు కొన్ని స్టెప్స్ అనుసరించి మీ PF డబ్బును సులభంగా ఉపసంహరించుకోవచ్చు. మీకు డబ్బు అత్యవసరమైతే.. మీరు ఆటో-సెటిల్మెంట్ సౌకర్యం ద్వారా రూ. 5 లక్షల వరకు త్వరగా డబ్బును విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. 

ముఖ్యంగా గతంలో రూ.1 లక్ష వరకు ముందస్తు క్లెయిమ్‌లకు మాత్రమే ఆటో-సెటిల్‌మెంట్ సౌకర్యం అందించబడింది. ఇప్పుడు, ఈ పరిమితిని రూ.5 లక్షలకు పెంచారు. 

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

Also Read: Shruti Haasan: హీరోయిన్ శ్రుతిహాసన్‌కు ఘోర అవమానం..థియేటర్ బయటే ఆపేసిన సెక్యూరిటీ!

Also Read: Crime News: పుట్టగొడుగుల కూర తిని ఇద్దరు దంపతులు దుర్మరణం..రాత్రికి రాత్రే ఘోరం!!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

EPFOepfo news todayEPFO Big NewsEPFO News on pensionEPFO News on higher pension

Trending News