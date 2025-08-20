EPFO Alert: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు హెచ్చరిక..కీలక నోటీసులు జారీ చేసిన EPFO సంస్థ!

EPFO Fraud Alert: ఉద్యోగం చేసే ప్రతి ఒక్కరికీ ఇప్పుడు EPFO (ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్) ఖాతా తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. ఇలా పీఎఫ్ ఖాతా ఉన్న కొందరు మోసపోతున్నట్లు ఈపీఎఫ్ఓ ఆఫీసుకు సమాచారం అందింది. అంతే కాకుండా ఇలా మోసపోతున్న వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఇటీవలి కాలంలో సైబర్ నేరస్థులు PF సభ్యులను లక్ష్యంగా చేసుకుని మోసపూరిత పన్నాగాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో EPFO సంస్థ తమ చందాదారులకు ఓ నోటీసు జారీ చేసింది.
ఇటీవలి రోజుల్లో పెరుగుతున్న మోసాల కేసులను దృష్టిలో ఉంచుకుని.. ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) తన PF చందాదారులందరికీ ఒక ముఖ్యమైన నోటీసు జారీ చేసింది. ఎవరో తెలియని వారి మాటలను నమ్మి కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును కోల్పోవద్దని హెచ్చరిస్తోంది. PF సభ్యుల ఖాతాల నుండి డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడానికి సహాయం చేస్తామని కొందరు మోసం చేస్తున్నారు.
అలాగే పీఎఫ్ డబ్బు త్వరగా మీ చేతుల్లోకి వచ్చేలా చూస్తామని హామీ ఇచ్చి వారిని మోసం చేయడానికి అనేక మంది ప్రయత్నిస్తున్నారు. అలాంటి వ్యక్తులను నమ్మి మోసపోవద్దని ఈపీఎఫ్ఓ సూచిస్తుంది. అందుకు బదులుగా.. EPFO అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా కార్యాలయాన్ని సందర్శించి దీని గురించి సమాచారం పొందాలని EPFO స్పష్టం చేసింది.
EPFO సబ్స్క్రైబర్ల కోసం PF క్లెయిమ్ ప్రక్రియ ఇప్పుడు గతంలో కంటే చాలా సులభంగా మారింది. మీరు కొన్ని స్టెప్స్ అనుసరించి మీ PF డబ్బును సులభంగా ఉపసంహరించుకోవచ్చు. మీకు డబ్బు అత్యవసరమైతే.. మీరు ఆటో-సెటిల్మెంట్ సౌకర్యం ద్వారా రూ. 5 లక్షల వరకు త్వరగా డబ్బును విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
ముఖ్యంగా గతంలో రూ.1 లక్ష వరకు ముందస్తు క్లెయిమ్లకు మాత్రమే ఆటో-సెటిల్మెంట్ సౌకర్యం అందించబడింది. ఇప్పుడు, ఈ పరిమితిని రూ.5 లక్షలకు పెంచారు.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.
