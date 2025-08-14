English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO Death Claim: పీఎఫ్ ఖాతా ఉన్న ఉద్యోగి చనిపోతే ఆ డబ్బు ఏమవుతుందో తెలుసా?

EPF Death Claim Settlement: EPFO (ఈపీఎఫ్‌ఓ) అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఒక ముఖ్యమైన పథకం. దీనికి దేశంలో ఏడు కోట్లకు పైగా సభ్యులు ఉన్నారు. ఈ సభ్యులలో కొందరు అకాల మరణిస్తారు. అలాంటి సందర్భాలలో మరణించిన సభ్యుల కుటుంబాలకు EPFO ఎక్కువ పరిహారాన్ని అందిస్తుందా? తాజాగా ప్రవేశపెట్టిన ప్రక్రియ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 14, 2025, 05:56 PM IST

EPF Death Claim Settlement: EPFO (ఈపీఎఫ్‌ఓ) అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఒక ముఖ్యమైన పథకం. దీనికి దేశంలో ఏడు కోట్లకు పైగా సభ్యులు ఉన్నారు. ఈ సభ్యులలో కొందరు అకాల మరణిస్తారు. అలాంటి సందర్భాలలో మరణించిన సభ్యుల కుటుంబాలకు EPFO ఎక్కువ పరిహారాన్ని అందిస్తుందా? తాజాగా ప్రవేశపెట్టిన ప్రక్రియ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ఈ వార్త EPFO లేదా ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO క్లెయిమ్) లోని ఏడు కోట్లకు పైగా సభ్యులకు వర్తిస్తుంది. ప్రస్తుతం EPFO తన ఖాతాదారుల కోసం ఒక పెద్ద నిర్ణయం తీసుకుంది. దీని వలన మరణించిన సభ్యుల కుటుంబాలకు EPFO మరణ అనంతరం చేసే క్లెయిమ్ పరిష్కార ప్రక్రియ మునుపటి కంటే సులభతరం చేశారు.

అవును.. EPFO కొత్త సర్క్యులర్ ప్రకారం, మరణించిన సభ్యుని మైనర్ పిల్లల బ్యాంకు ఖాతాలో PF డబ్బు నేరుగా జమ చేయబడుతుంది. ఇప్పటివరకు ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్‌లోని ఎవరైనా సభ్యుడు మరణించినప్పుడల్లా, అతని కుటుంబం PF, పెన్షన్ లేదా బీమా డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడంలో చాలా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనేది. వారు కోర్టు నుండి గార్డియన్‌షిప్ సర్టిఫికేట్ పొందవలసి ఉండేది. ఈ పత్రాలన్నింటినీ సమర్పించడానికి చాలా నెలలు పట్టేది. ఇది కుటుంబాలకు ఆర్థిక సమస్యలను కలిగించేది. 

మైనర్ పిల్లలకు చెల్లింపులు త్వరగా జరిగేలా చూడటానికి, మైనర్ పిల్లల బ్యాంకు ఖాతాలకు చెల్లింపులు జరుగుతుంటే ప్రత్యేక తల్లిదండ్రుల ధృవీకరణ పత్రం అవసరం లేదని EPFO ఆగస్టు 13, 2025న ఒక సర్క్యులర్ జారీ చేసింది.  

దీనికి ఏ ఫారం అవసరం? 
ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్‌లో EPF ఫారం 20 చెలామణిలో ఉంది. ఇది మరణించిన EPF సభ్యుని PF ఖాతా నుండి డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడానికి ఉపయోగించే ఒక ప్రత్యేక ఫారం. దీనిని నామినీ.. చట్టపరమైన వారసుడు లేదా మరణించిన సభ్యుని తల్లిదండ్రులు పూరించవచ్చు. PF ఖాతా యొక్క తుది క్లెయిమ్‌ను క్లెయిమ్ చేయడానికి ఈ ఫారం సూటిగా ఉంటుంది.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

