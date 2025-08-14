EPFO Death Claim: పీఎఫ్ ఖాతా ఉన్న ఉద్యోగి చనిపోతే ఆ డబ్బు ఏమవుతుందో తెలుసా?

EPF Death Claim Settlement: EPFO (ఈపీఎఫ్ఓ) అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఒక ముఖ్యమైన పథకం. దీనికి దేశంలో ఏడు కోట్లకు పైగా సభ్యులు ఉన్నారు. ఈ సభ్యులలో కొందరు అకాల మరణిస్తారు. అలాంటి సందర్భాలలో మరణించిన సభ్యుల కుటుంబాలకు EPFO ఎక్కువ పరిహారాన్ని అందిస్తుందా? తాజాగా ప్రవేశపెట్టిన ప్రక్రియ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ వార్త EPFO లేదా ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO క్లెయిమ్) లోని ఏడు కోట్లకు పైగా సభ్యులకు వర్తిస్తుంది. ప్రస్తుతం EPFO తన ఖాతాదారుల కోసం ఒక పెద్ద నిర్ణయం తీసుకుంది. దీని వలన మరణించిన సభ్యుల కుటుంబాలకు EPFO మరణ అనంతరం చేసే క్లెయిమ్ పరిష్కార ప్రక్రియ మునుపటి కంటే సులభతరం చేశారు.
అవును.. EPFO కొత్త సర్క్యులర్ ప్రకారం, మరణించిన సభ్యుని మైనర్ పిల్లల బ్యాంకు ఖాతాలో PF డబ్బు నేరుగా జమ చేయబడుతుంది. ఇప్పటివరకు ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్లోని ఎవరైనా సభ్యుడు మరణించినప్పుడల్లా, అతని కుటుంబం PF, పెన్షన్ లేదా బీమా డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడంలో చాలా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనేది. వారు కోర్టు నుండి గార్డియన్షిప్ సర్టిఫికేట్ పొందవలసి ఉండేది. ఈ పత్రాలన్నింటినీ సమర్పించడానికి చాలా నెలలు పట్టేది. ఇది కుటుంబాలకు ఆర్థిక సమస్యలను కలిగించేది.
మైనర్ పిల్లలకు చెల్లింపులు త్వరగా జరిగేలా చూడటానికి, మైనర్ పిల్లల బ్యాంకు ఖాతాలకు చెల్లింపులు జరుగుతుంటే ప్రత్యేక తల్లిదండ్రుల ధృవీకరణ పత్రం అవసరం లేదని EPFO ఆగస్టు 13, 2025న ఒక సర్క్యులర్ జారీ చేసింది.
దీనికి ఏ ఫారం అవసరం?
ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్లో EPF ఫారం 20 చెలామణిలో ఉంది. ఇది మరణించిన EPF సభ్యుని PF ఖాతా నుండి డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడానికి ఉపయోగించే ఒక ప్రత్యేక ఫారం. దీనిని నామినీ.. చట్టపరమైన వారసుడు లేదా మరణించిన సభ్యుని తల్లిదండ్రులు పూరించవచ్చు. PF ఖాతా యొక్క తుది క్లెయిమ్ను క్లెయిమ్ చేయడానికి ఈ ఫారం సూటిగా ఉంటుంది.
Also Read: YS Jagan: వైసీపీ కార్యకర్తని చితకబాదిన వైఎస్ జగన్ గన్మెన్..ఏం జరిగిందంటే?
Also Read: Viral Video: పబ్లిక్లో స్నానం చేస్తున్న అమ్మాయిలు..ఇద్దరు అబ్బాయిలతో కలిసి చెండాలంగా..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook