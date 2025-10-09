EPFO Update: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..దీపావళి ముందు వరాల జల్లు!

EPFO Diwali Gift: ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) దీపావళికి ముందు తన 80 మిలియన్ల మంది చందాదారులకు ఓ పెద్ద గిఫ్ట్ ఇవ్వనుంది. అందులో పెన్షన్ పెంపు, PF డబ్బు ఉపసంహరణ, బీమా కవరేజ్ వంటి అనేక విషయాలకు సంబంధించినవి ఉన్నాయి. వాటి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్-EPFO త్వరలో కొత్త డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్తో EPFO 3.0ని ప్రారంభించనుందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఈపీఎఫ్ఓకి సంబంధించిన ఓ ముఖ్య సమావేశం అక్టోబర్ 10, 11 తేదీలలో జరగనుంది. EPFకి సంబంధించిన EPFO 3.0 విడుదల, ATM లేదా UPI ద్వారా PF డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడం, పెన్షన్ పెంపు, బీమా కవర్ వంటి కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు క్లారిటీ రానుందని తెలుస్తోంది. ఈ విషయంలో దీపావళి పండుగకు ముందు EPFO తీసుకునే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది PF చందాదారులపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి.
దీపావళికి ముందు EPFO ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు!
EPFO 3.0 విడుదల:
డిజిటల్ యుగంలో ఉద్యోగుల PF, పెన్షన్, బీమాను నిర్వహించే ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO), త్వరలో EPFO 3.0 విడుదల తేదీపై ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇది EPF చందాదారులు PF ఖాతా సంబంధిత సమాచారాన్ని, క్లెయిమ్ స్థితిని నిజ సమయంలో వీక్షించడానికి సహాయపడుతుంది.
కనీస పెన్షన్ పెంపు:
అక్టోబర్ 10-11 తేదీలలో బెంగళూరులో జరగనున్న EPFO బోర్డు సమావేశంలో EPS (ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్) పథకం కింద కనీస పెన్షన్ మొత్తాన్ని పెంచడంపై ముఖ్యమైన చర్చ జరుగుతుంది. ఈ సమావేశంలో, కనీస పెన్షన్ను ప్రస్తుత రూ. 1,000 నుంచి రూ. 1,500 లేదా రూ. 2,500కి పెంచవచ్చని అంచనా. ఇది లక్షలాది మంది పెన్షనర్లకు ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.
ATM/UPI ద్వారా PF ఉపసంహరణ:
EPFO 3.0 ప్రారంభంతో.. EPF చందాదారులు ఇప్పుడు ATM లేదా UPI ద్వారా తమ PF డబ్బును నిమిషాల వ్యవధిలో ఉపసంహరించుకోవచ్చు. ATMలలో EPF డబ్బు పాక్షిక ఉపసంహరణపై పరిమితిని త్వరలో ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. లక్షలాది PF చందాదారులకు ఇది శుభవార్త.
EDLI బీమా కవర్: ప్రస్తుతం EDLI పథకం కింద.. ప్రతి EPF సభ్యుడు ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు చేయకుండా రూ. 7 లక్షల వరకు ఉచిత బీమా కవరేజీని పొందుతున్నారు. EPFO 3.0 అమలుతో, ఈ బీమా కవర్ ₹10 లక్షలకు పెరగవచ్చని చెబుతున్నారు.
