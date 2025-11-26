EPFO Interest Rate: ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త..EPFO వడ్డీ రేటు పెంపుదలకు మోదీ సర్కారు గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత పెరుగుతుందంటే?

EPFO Interest Rate Hike 2025: భారతదేశంలో పనిచేస్తున్న కోట్లాది మంది ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెబుతోంది. ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) కొన్ని ప్రధానమైన రీఫార్మ్ను అమలు చేసేందుకు కసరత్తులు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PF)పై వడ్డీ రేటును మోదీ సర్కారు సమాలోచనలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ విధంగా EPF, EPS లలో తప్పనిసరి నమోదు కోసం జీతం పరిమితిని పెంచవచ్చు.
ఈపీఎఫ్లో ఈ మార్పులు అమలు చేస్తే.. దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ఉద్యోగులు PF, పెన్షన్ ప్రయోజనాలకు అర్హులు అవుతారు. ఇది వారి రిటైర్మెంట్ తర్వాత వచ్చే పొదుపు, నెలవారీ పెన్షన్ మొత్తం పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది. ఇప్పటికే 10 ఏళ్లు సర్వీస్ పూర్తి చేసిన ఉద్యోగులు 58 ఏళ్ల వయస్సు దాటిన తర్వాత పెన్షన్ పొందడానికి అర్హులుగా మారారు.
వడ్డీ రేటు 9.25% పెరుగుతుందా?
2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ప్రస్తుత పీఎఫ్ వడ్డీ రేటు 8.25 శాతంగా ఉన్నాయి. గతేడాది నుండి ఈ వడ్డీ రేటు మారలేదు. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి వడ్డీ రేటును 9.25%కి పెంచే ప్రతిపాదనను ఈపీఎఫ్ఓ పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటి వడ్డీరేటుతో పోలిస్తే ఇది ఒక శాతం ఎక్కువగా ఉంది. ఈపీఎఫ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపుపై వచ్చే జనవరిలో అనగా 2026 జనవరిలో జరగనున్న సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (సీబీటీ) సమావేశంలో తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత ఈ ప్రతిపాదనను కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ దీనిని ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది. ఈ వడ్డీరేటు ఆమోదం పొందితే దాదాపుగా 7 కోట్ల మందికి పైగా ఈపీఎఫ్ సభ్యులు ప్రయోజనం పొందుతారు.
పెరిగిన వడ్డీరేటు ఎలా ప్రయోజనం?
ఒకవేళ ఈపీఎఫ్ వడ్డీ రేటు 9.25 శాతానికి పెరిగితే.. ఉద్యోగులు వారి ప్రావిడెంట్ ఫండ్లో పెద్ద మొత్తాన్ని ఆదా చేసిన డబ్బుకు మంచి రాబడి లభిస్తుంది. ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే ఒక ఉద్యోగికి రూ. 6 లక్షల PF బ్యాలెన్స్ ఉంటే.. అతను 9.25% శాతం కొత్త రేటుతో దాదాపు రూ. 55,000 వరకు వడ్డీని పొందుతారు. ప్రస్తుతం 8.25% శాతం రేటు ప్రతిపాదించిన వడ్డీ రేటు కంటే ఒక శాతం తక్కువగా ఉంది. దీంతో ఈ పెంపు రాబోయే రోజుల్లో ఉద్యోగుల ఆర్థిక ప్రణాళిక, పెన్షన్ నిధికి చాలా ప్రయోజనకరంగా మారుతుంది.
PF ఎలా విభజిస్తారు?
ప్రస్తుత ఈపీఎఫ్ఓ నిబంధనల ప్రకారం.. ఉద్యోగి బేసిక్ శాలరీ, కరవు భత్యంలో 12 శాతం PF కోసం తీసుకుంటారు. ఉద్యోగి తరపున 12 శాతం, కంపెనీ తరపున 12 శాతం ప్రాంతీయ PF కమిషనర్ వద్ద జమ చేస్తారు. కంపెనీ అందించే 12 శాతంలో, 8.33 శాతం ఉద్యోగుల పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) వైపు మళ్లుతుంది. మిగిలిన 3.67 శాతం మాత్రమే ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF) మొత్తంలో జమ అవుతుంది.
బ్యాలెన్స్ పరిమితి పెంపు
ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం.. నెలకు రూ. 15,000 కంటే తక్కువ ఆదాయం ఉన్న ఉద్యోగులు తప్పనిసరిగా EPF, EPSలో చేరాల్సి ఉంది. EPFO సంస్థ కూడా ఈ జీత పరిమితిని పెంచేందుకు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఆమోదిస్తే.. ఎంతో మంది ఉద్యోగులు స్వయంచాలకంగా PF, పెన్షన్ ప్రయోజనాలకు అర్హులు అవుతారు. ఇది చిన్న తరహ, మధ్యస్థ స్థాయి జీతాలకు ఉన్న రిటైర్మెంట్ నాటికి ఉద్యోగుల భద్రతను పెంచుతుంది.
PF బ్యాలెన్స్ను ఎలా తనిఖీ చేయాలి?
మిస్డ్ కాల్ సర్వీస్: మీ ఈపీఎఫ్ఓ ఖాతాకు జతచేసిన రిజిస్టర్ మొబైల్ నంబర్ నుండి 011-22901406కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వాలి. మీరు SMS ద్వారా వెంటనే బ్యాలెన్స్ వివరాలను పొందుతారు.
ఉమాంగ్ యాప్: మీరు ఉమాంగ్ యాప్లోకి లాగిన్ అయి EPFO సర్వీస్ విభాగంలో వివరాలను చూడవచ్చు.
SMS: ఈపీఎఫ్ఓ మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుండి ప్రత్యేక EPFO నంబర్కు SMS పంపడం ద్వారా మీరు తెలుసుకోవచ్చు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని అనుసరించే ముందు సంబంధిత వెబ్సైట్ ద్వారా నిర్ధారణ చేసుకోవాలి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
