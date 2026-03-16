EPFO New Employee Scheme: ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ తీపికబురు..వారి అకౌంట్లోకి రూ.15,000 జమ..ఉగాది పండుగ ముందు బంపర్ ఆఫర్!

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 16, 2026, 01:49 PM IST

Ugadi Panchangam 2026: ఉగాది నుంచి 3 రాశులకు తిరుగులేదు.. లక్కే లక్కు.. అన్నింటా విజయమే..
6
Ugadi panchangam
Ugadi Panchangam 2026: ఉగాది నుంచి 3 రాశులకు తిరుగులేదు.. లక్కే లక్కు.. అన్నింటా విజయమే..
Devaansh Dhoti Ceremony: సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబంలో శుభకార్యం.. ఫొటోలు వైరల్‌
5
Nara Devaansh
Devaansh Dhoti Ceremony: సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబంలో శుభకార్యం.. ఫొటోలు వైరల్‌
Induction Electricity Bill: ఇండక్షన్ కుక్కర్ 1 గంట వాడితే కరెంట్ బిల్లు ఎంత వస్తుందో తెలిస్తే షాక్ తగలడం పక్కా..!!
5
Induction bill
Induction Electricity Bill: ఇండక్షన్ కుక్కర్ 1 గంట వాడితే కరెంట్ బిల్లు ఎంత వస్తుందో తెలిస్తే షాక్ తగలడం పక్కా..!!
RCB Player: అత్యంత రహస్యంగా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ని పెళ్లి చేసుకున్న ఆర్సీబీ క్రికెటర్
5
Yash Dayal Wedding
RCB Player: అత్యంత రహస్యంగా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ని పెళ్లి చేసుకున్న ఆర్సీబీ క్రికెటర్
EPFO New Scheme 15000 Per Month: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకే కాకుండా నిరుద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. నిరుద్యోగులు తాము కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరే ముందు వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి రూ.15,000 జమ చేయనున్నారు. ఈ వార్తతో ఉద్యోగాల వేటలో ఉన్న అభ్యర్థులకు భారీ ఊరటని ఇచ్చింది. అయితే ఈ డబ్బును పొందేందుకు ఉద్యోగార్థులు ఏం చేయాలనే విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

నిరుద్యోగులు కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరేవారిని ప్రోత్సహించేందుకు గానూ ప్రధాని మోదీ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. 
వికసిత్ భారత్ రోజ్ గార్ యోజన పథకం కింద ఈ ప్రోత్సహాలను అందజేస్తున్నారు. కేంద్రం అందించే రూ.15 వేలను నేరుగా కొత్త ఉద్యోగుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమచేసేందుకు ప్రణాళికలు అందిస్తున్నారు. అలాగే ఉద్యోగం ఇచ్చిన కంపెనీకి కూడా రూ.3 వేలు జమ చేయనుంది ప్రభుత్వం. గతేడాది ఆగస్టు 15 స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా మోదీ ఈ ప్రకటన చేశారు. 

2025-26 కేంద్ర బడ్జెట్‌లో ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టినా..గతేడాది ఆగస్టు 1 నుంచి ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. అయితే కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరి ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్(EPFO) ఖాతా తెరిచిన వారికి ఈ రూ.15,000 ప్రోతాహాన్ని అందజేస్తున్నారు. జాబ్ ఇచ్చిన సంస్థకు కూడా ఒక్కో ఉద్యోగికి రూ.3 వేలు చొప్పున రెండేళ్ల పాటు కంపెనీకి అందజేయనున్నారు. అయితే గతంలో ఈ ప్రోత్సాహాన్ని ఎంప్లామెంట్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ కింద అందజేశారు.

కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత అభ్యర్థి ఖాతాల్లో రెండు విడతల్లో డబ్బును ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నారు. అయితే ఈ ప్రోత్సాహకానికి అర్హులుగా గరిష్టంగా నెలకు రూ.లక్ష లోపు సంపాదన కలిగిన వారికి ఎంపిక చేస్తారు. అయితే ఉద్యోగి చేరిన 6 నెలలకు రూ.7,500.. ఏడాది పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత రూ.7,500, ఇలా రెండు విడతల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుంది.

అయితే కొత్తగా ఎంపికైన ఉద్యోగి జీతం రూ.10 వేల లోపు ఉంటే సంస్థకు రూ.1,000 పోత్సాహకం.. రూ.20 వేల వరకు జీతం ఉన్న వారికి గానూ రూ.2,000.. రూ.లక్ష జీతం ఉంటే ఆయా కంపెనీలకు రూ.3,000 వరకు పోత్సాహాకాన్ని అందజేస్తారు. అయితే ఈ పథకానికి ప్రత్యేకంగా దరఖాస్తు చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరిన అభ్యర్థులు ఈపీఎఫ్ ఖాతా ఓపెన్ చేస్తే దీనికి అర్హులు అవుతారు. ఎంప్లాయి పీఎఫ్ ఖాతా ఆధారంగా ప్రభుత్వం నేరుగా డబ్బు జమ చేస్తుంది.

వీరి అర్హులు కాదు!
ఈ పథకానికి అర్హులు కావాలంటే ఉద్యోగి జీతం గరిష్టంగా రూ.లక్ష లేదా అంత కంటే తక్కువగా ఉండాలి. ఈపీఎఫ్ఓ ఖాతా తెరిచేందుకు ఆధార్ కార్డ్, ఆధార్ కార్డుతో బ్యాంక్ అకౌంట్ లింకింగ్, జాబ్ అపాయింట్‌మెంట్ లెటర్, ఈపీఎఫ్‌వో అకౌంట్ కలిగినవారు ఈ పథకానికి అర్హులు. ఉద్యోగి కనీసం 6 నెలల పాటు ఒకే కంపెనీలో పని చేసి ఉండాలి.

Also Read: LPG vs Induction: LPG గ్యాస్ vs ఇండక్షన్..ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్? ఏది డబ్బు ఆదా చేస్తుంది? పూర్తి వివరాలు ఇవే!

Also Read: Vivo T5x 5G Price: రేపే Vivo T5x 5G మొబైల్ లాంఛ్..ధర చూస్తే అవాక్కవుతారు..7200mAh బ్యాటరీతో 2 రోజులు ఛార్జింగ్!

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

