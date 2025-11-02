EPFO Rule: ఉద్యోగులకు శుభవార్త..కొత్త పథకం ప్రారంభించిన EPFO..పీఎఫ్ కట్టాల్సిన పనేలేదు!?

EPFO New Rule 2025: కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి ఉద్యోగులకు శుభవార్త. ఈ నెల ప్రారంభంలో కార్మిక, ఉపాధి మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ "ఉద్యోగుల నమోదు పథకం 2025"ను ప్రకటించారు. ఈ కొత్త పథకం లక్ష్యం యజమానులు తమ ఉద్యోగులను EPFO (ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్) కింద స్వచ్ఛందంగా నమోదు చేసుకునేలా ప్రోత్సహించడం మాత్రమే. ఈ పథకం నవంబర్ 1, 2025 నుండి అమల్లోకి వస్తుంది.
ఈ పథకం కింద.. గతంలో ఉద్యోగుల EPF కాంట్రిబ్యూషన్ తగ్గించకపోయినా, యజమానుల నుండి ఎటువంటి వడ్డీ లేదా భారీ జరిమానా విధించబడదు. బదులుగా వారు ₹100 నామమాత్రపు జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీని ద్వారా, ప్రభుత్వం యజమానులకు సులభమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించడం, కార్మికుల హక్కులను కాపాడటం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ పథకాన్ని ప్రారంభిస్తూ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడారు. "EPFO అనేది కేవలం ఒక నిధి కాదు. ఇది సామాజిక భద్రతపై భారతీయ కార్మికులు ఉంచిన నమ్మకానికి చిహ్నం" అని అన్నారు. EPFO సంస్కరణలు సామర్థ్యం.. పారదర్శకత, కరుణ ఆధారంగా ఉండాలని ఆయన అన్నారు. కార్మికులు అర్థమయ్యే విధంగా మార్పులు చేయాలి. తద్వారా అది వారి జీవితాలపై నిజమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
అదనంగా.. సెంట్రల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కమిషనర్ రమేష్ కృష్ణమూర్తి "EPFO 3.0 ప్లాట్ఫామ్" గురించి సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ కొత్త డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఉద్యోగులు, యజమానులు సేవలను పొందడాన్ని సులభతరం చేస్తుందని ఆయన అన్నారు. సరళీకృత విత్డ్రా వ్యవస్థ, విశ్వాస్ పథకం, నవీకరించబడిన ECR (ఎలక్ట్రానిక్ చలాన్ కమ్ రిటర్న్) వ్యవస్థల ద్వారా కార్యాచరణ సామర్థ్యం పెరుగుతుందని ఆయన వివరించారు.
కార్మిక కార్యదర్శి వందన గుర్నాని EPFO కొత్త సాంకేతిక సేవల గురించి మాట్లాడారు. కేంద్రీకృత పెన్షన్ చెల్లింపు వ్యవస్థ, ఆధార్ ముఖ గుర్తింపు, డిజిటల్ చెల్లింపు వ్యవస్థల ద్వారా 7 కోట్ల మంది సభ్యులు ఇప్పుడు ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. EPFO ద్వారా "ప్రధాన మంత్రి వికాసిత్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన (PMVBRY)" అమలు చేయబోతున్నారని ఆమె చెప్పారు. ఈ పథకం 3.5 కోట్ల కొత్త ఉద్యోగాల సృష్టికి, వ్యవస్థీకృత ఉపాధి రంగాన్ని విస్తరించడానికి సహాయపడుతుంది.
