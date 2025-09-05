English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO News: సులభమైన పద్ధతిలో పీఎఫ్ డబ్బులు విత్‌డ్రా చేయడం ఎలా?

EPF withdrawal process: ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF) భారతదేశంలో ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్ రంగంలో జీతం పొందే ఉద్యోగులకు కీలకమైన పొదుపు పథకం. EPFO ​​నుండి PF డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడం ఇప్పుడు చాలా సులభం, ఇది పదవీ విరమణ తర్వాత ఆర్థికంగా బలాన్ని ఇస్తుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 5, 2025, 03:39 PM IST

నిజానికి, గతంలో PF డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడానికి పదేపదే EPFO ​​కార్యాలయాన్ని సందర్శించాల్సి వచ్చేది. లేకపోతే కంపెనీ యజమానిపై ఆధారపడాల్సి వచ్చేది. అయితే, డిజిటల్ గా వెబ్‌సైట్ యాక్టివ్‌గా ఉన్నప్పుడు EPFO ​​సంబంధిత పనులను చాలా వరకు ఆన్‌లైన్‌లో సులభంగా పూర్తి చేయవచ్చు. 

పదవీ విరమణ తర్వాత మాత్రమే కాకుండా ఉద్యోగాలు మారినప్పుడు లేదా ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితుల వంటి పరిస్థితులలో కూడా, మీరు EPFOలో పెట్టుబడి పెట్టిన మీ PF ఖాతా నుండి సులభంగా డబ్బును విత్‌డ్రా చేయవచ్చు. దీని కోసం ఆధార్, పాన్, బ్యాంక్ వివరాలను లింక్ చేయడం ద్వారా మీ KYCని పూర్తి చేయడం అవసరం. 

PF డబ్బును ఆన్‌లైన్‌లో విత్‌డ్రా దశలవారీ ప్రక్రియ ఇక్కడ ఉంది: 
దశ-1: EPFO ​​సభ్యుల పోర్టల్‌ని సందర్శించి UAN, పాస్‌వర్డ్‌ని ఉపయోగించి లాగిన్ అవ్వండి. దీని కోసం, OTP ఆధారిత లాగిన్ అందుబాటులో ఉంది.

దశ-2: PF ఉపసంహరణ క్లెయిమ్‌ను సమర్పించండి. మీ అర్హత ప్రకారం మీకు వర్తించే ఫారమ్‌పై క్లిక్ చేయండి. క్లెయిమ్‌ను సమర్పించండి (ఫారమ్-31, 19 & 10C). 
* పూర్తి పరిష్కారం (ఫారమ్ 19) - తుది PF ఉపసంహరణ కోసం.
* పాక్షిక ఉపసంహరణ (ఫారమ్ 31) - అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం.
* పెన్షన్ ఉపసంహరణ (ఫారమ్ 10C) - EPSకి అర్హత ఉంటే.

దశ-3: మీరు ఇప్పటికీ ఉద్యోగంలో ఉంటే, మీ కంపెనీ మీ అభ్యర్థనను ఆమోదించాలి. అప్పుడు EPFO ​​వివరాలను ధృవీకరించి చెల్లింపు ప్రక్రియను కొనసాగిస్తుంది. 

దశ-4:  ఆమోదం పొందిన తర్వాత మొత్తం నేరుగా మీ బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ చేస్తారు. మీ ఖాతా స్థితిని తెలుసుకోవడానికి, EPFO ​​పోర్టల్‌లో "ట్రాక్ క్లెయిమ్ స్టేటస్" కింద మీ క్లెయిమ్‌ను ట్రాక్ చేయండి.

PF ఉపసంహరించుకోవడానికి ఇతర మార్గాలు: 
ఆఫ్‌లైన్: 
PF డబ్బును ఆఫ్‌లైన్‌లో ఉపసంహరించుకోవడానికి, ముందుగా EPFO ​​కార్యాలయానికి భౌతిక ఫారమ్ 19/31ని సమర్పించాలి. 

ఉమాంగ్ యాప్: 
మీరు ఉమాంగ్ యాప్‌లోని EPFO ​​విభాగానికి వెళ్లి PF డబ్బును క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. 

SMS: 
మీరు మీ PF డబ్బును 7738299899 కు “EPFOWO UAN ENG” ఫార్మాట్‌లో “EPFOWO స్పేస్” అని SMS పంపడం ద్వారా కూడా ఉపసంహరించుకోవచ్చు. మీ UAN నంబర్‌ను ఎంటర్ చేసి, ఆపై ఒక స్పేస్ ఇచ్చి, ఇంగ్లీష్ భాష కోసం ENG అని టైప్ చేయండి. అయితే మీరు EPFO ​​రిజిస్టర్డ్ నంబర్ నుండి మాత్రమే ఈ సౌకర్యాన్ని పొందగలరు.

