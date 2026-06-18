EPFO Organise PMVBRY News: ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) ఆధ్వర్యంలో జూన్ 19న ప్రధానమంత్రి వికసిత్ భారత్ రోజ్ ఘర్ యోజన (PMVBRY) కింద దేశవ్యాప్తంగా భారీ కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. అధికారిక ఉపాధిని ప్రోత్సహిస్తూ, కార్మికులకు సామాజిక భద్రత కల్పించడం లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ మెగా డ్రైవ్ ను చేపట్టింది.
న్యూఢిల్లీలోని విజ్ఞాన్ భవన్లో జరగనున్న ప్రధాన జాతీయ కార్యక్రమంతో పాటు దేశంలో 200 పారిశ్రామిక, ఉపాధి కేంద్రాలలో ప్రాంతీయ కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. ఇందులో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా పలు సంస్థల్లో ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నారు.
రూ.2,400 కోట్ల ప్రయోజనాల పంపిణీ..
జూన్ 19న న్యూఢిల్లీలో జరిగే ప్రధాన జాతీయ స్థాయి కార్యక్రమంలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇందులో భాగంగా అర్హులైన అభ్యర్థులకు గానూ దాదాపుగా రూ.2,400 కోట్ల విలువైన ప్రయోజనాలను పంపిణీ చేయనున్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య ఉద్దేశం కొత్తగా ఉద్యోగాలు చేరిన యువతకు యజమానులు అధికారికంగా అపాయింట్మెంట్ లెటర్లను అందజేస్తారు. ఈ ప్రాంతీయ కార్యక్రమంలో ఉద్యోగులు, యజమానులు, పరిశ్రమ ప్రతినిధులు, కార్మిక రంగ నిపుణులు పాల్గొని అవగాహన పెంచనున్నారు.
PMVBRY పథకం లక్ష్యాలు ప్రయోజనాలు..
3.5 కోట్లకు పైగా ఉద్యోగాల సృష్టించడమే ఈ పథకం లక్ష్యమని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ పథకం ద్వారా దేశంలో భారీగా అర్థవంతమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు సృష్టించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ పథకం కింద కొత్తగా ఉద్యోగ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించే యువతకు నెలకు రూ.15,000 వరకు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు అందుతాయి.
అలాగే కంపెనీలు లేదా యజమానులు సంస్థల తమ వద్ద అదనపు ఉద్యోగాలను సృష్టించడం ద్వారా వారికి ప్రభుత్వం తరఫున ప్రత్యేక ప్రోత్సాహాలు లభిస్తాయి. ఈ పథకం ద్వారా దేశంలో వ్యవస్థీకృత కార్మిక రంగం మరింత బలోపేతం అవుతుందని ఇది దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక వృద్ధిని, శక్తిని అభివృద్ధికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని విధాన రూపకర్తలు భావిస్తున్నారు.
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