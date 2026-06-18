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EPFO Organise PMVBRY: కొత్త ఉద్యోగులకు కేంద్రం గుడ్‌న్యూస్.. పీఎఫ్ అకౌంట్లో రూ.15,000 జమ..ఎప్పుడంటే?

EPFO Organise PMVBRY News: కొత్తగా ఉద్యోగాల్లో చేరుతున్న యువతతో పాటు ఉద్యోగాలను కల్పిస్తున్న సంస్థలకు ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. జూన్ 19న ఈపీఎఫ్ఓ ఆధ్వర్యంలో ప్రధానమంత్రి వికసిత్ భారత్  రోజ్ ఘర్ యోజన్ (PMVBRY) కింద దేశవ్యాప్తంగా భారీ కార్యక్రమాలను నిర్వహించి..దాదాపుగా రూ.2,400 కోట్ల బెనిఫిట్స్ మేర పంపిణీ చేయనున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 18, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:06 PM IST
EPFO Organise PMVBRY: కొత్త ఉద్యోగులకు కేంద్రం గుడ్‌న్యూస్.. పీఎఫ్ అకౌంట్లో రూ.15,000 జమ..ఎప్పుడంటే?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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