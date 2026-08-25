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EPFO కొత్త రూల్స్.. ప్రతి ఉద్యోగికి రూ.7500 పెన్షన్ వస్తుందా?

Epfo Pension Rules: ఈపీఎఫ్‌కు సంబంధించిన కొత్త నిబంధనలు వచ్చినప్పటి నుంచి.. చాలామంది సోషల్ మీడియాలో వివిధ రకాల పోస్టులతో పాటు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. 20 ఏళ్లు నిండినప్పుడు ప్రతి ఉద్యోగికి రూ.7,500 పెన్షన్ వస్తుందా అని కూడా ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. అయితే, దీనికి EPFO కొత్త రూల్స్ ఏం చెప్తున్నాయో తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 25, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 12:23 PM IST
EPFO కొత్త రూల్స్.. ప్రతి ఉద్యోగికి రూ.7500 పెన్షన్ వస్తుందా?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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EPFO కొత్త రూల్స్.. ప్రతి ఉద్యోగికి రూ.7500 పెన్షన్ వస్తుందా?
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