/EPFO కొత్త రూల్స్.. ప్రతి ఉద్యోగికి రూ.7500 పెన్షన్ వస్తుందా?

Epfo Pension Rules News: ఉద్యోగం చేసే ప్రతి ఒక్కరికి ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ భవిష్యత్తుకు ఒక పెద్ద భరోసా.. రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉండేందుకు ఈపీఎఫ్ డబ్బులు, పెన్షన్ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే ఈపీఎఫ్ పెన్షన్ నిబంధనల EPS-95 గురించి చాలామందికి పూర్తి అవగాహన లేకపోయింది.. ముఖ్యంగా ఎవరైతే తమ ఉద్యోగంలో దాదాపు 20 ఏళ్ల తరబడి సర్వీస్ పూర్తి చేస్తారో.. వారికి ఈపీఎఫ్ఓ ఒక అద్భుతమైన ప్రయోజనాన్ని అందిస్తోంది.. అయితే, ఈ రూల్ గురించి ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగి కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిందే..
రెండేళ్ల బోనస్..
ఎంప్లాయిస్ పెన్షన్ స్కీమ్ నిబంధనల ప్రకారం.. ఒక ఉద్యోగి కనీసం 10 ఏళ్లు పనిచేస్తేనే నెల వారికి పెన్షన్ పొందడానికి అర్హత సాధిస్తూ ఉంటాడు. ఈ పెన్షన్ ఉద్యోగికి 58 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత రావడం ప్రారంభమవుతుంది.. అయితే, ఎవరైతే తమ కెరీర్లు 20 ఏళ్ల సర్వీస్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారో.. వారికి ఈపీఎఫ్వో రెండేళ్ల బోనస్ వెయిటేజీని అందిస్తోంది. అంటే మీరు 20 ఏళ్లు పనిచేస్తే.. మీ పెన్షన్ లెక్కించేటప్పుడు మీ సర్వీస్ను 22 ఏళ్లుగా పరిగణలోకి తీసుకుంటారని ఈపీఎఫ్ఓ చెబుతోంది.. దీనివల్ల రిటైర్మెంట్ తర్వాత మీకు వచ్చే నెల వారి పెన్షన్ మొత్తం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
20 ఏళ్లు పూర్తి చేస్తే కచ్చితంగా రూ.7,500 పెన్షన్ వస్తుందా?.. లాంటి సోషల్ మీడియాలో వదంతులు నమ్మవద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీ సర్వీస్ పాత కొత్త నిబంధనలు.. మీ బేసిక్ జీతం ఆధారంగా తీసుకొని పెన్షన్ వస్తుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. EPFOలో ఉండే పెన్షన్ క్యాలిక్యులేటర్లు కేవలం ఒక అంచనాను మాత్రమే ఇస్తాయని గమనించాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు..
ఉద్యోగులు ఎప్పటికప్పుడు తమ UAN ద్వారా ఈపీఎఫ్ఓ పోర్టల్ లో లాగిన్ అయి తమ పాసుబుక్ తో పాటు.. సర్వీస్ హిస్టరీని చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీరు మారిన అన్ని కంపెనీల సర్వీస్ రికార్డులు ఒకే ఖాతాకు Merge ఉన్నాయా? లేదా సింగిల్ గా ఉన్నాయా అని చూసుకోవలసిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది. ఇలా ఉంటేనే 20 ఏళ్ల సర్వీస్ బోనస్ను ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా పొందగలుగుతారు. అలాగే పిఎఫ్ ఖాతా ల పేర్లతో వచ్చే నకిలీ కాల్స్తో పాటు OTP అడిగే మోసగాళ్లపట్ల కూడా ఎంతో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది..
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