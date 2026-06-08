Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /EPFO New Rules: EPFO PF విత్ డ్రా నిబంధనల్లో కొత్త రూల్.. ఇకపై పీఎఫ్‌ క్లెయిమ్‌లకు త్వరగా పరిష్కారం..

EPFO New Rules: EPFO PF విత్ డ్రా నిబంధనల్లో కొత్త రూల్.. ఇకపై పీఎఫ్‌ క్లెయిమ్‌లకు త్వరగా పరిష్కారం..

EPFO PF New Rules: EPFO ​​PF ఉపసంహరణ నిబంధనలు.. ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) తన EPF చందాదారుల కోసం ఒక కొత్త నిబంధనను తీసుకొచ్చింది. దీని ద్వారా వారు తమ PF డబ్బులో 100 శాతం విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఎవరు.. ?  ఎప్పుడు? తమ PF డబ్బులో 100% ఎవరు ఉపసంహరించుకోగలరో తెలిపే ముఖ్యమైన సమాచారం ఏంటో ఓ లుక్కేద్దాం..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 08, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:39 PM IST
EPFO New Rules: EPFO PF విత్ డ్రా నిబంధనల్లో కొత్త రూల్.. ఇకపై పీఎఫ్‌ క్లెయిమ్‌లకు త్వరగా పరిష్కారం..
Image Credit: EPFO New Rules (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tirumala: తిరుమలలో మరోసారి భద్రత వైఫల్యం.. సీక్రెట్‌గా వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌లోని
tirumala2 min ago
2
pawan kalyan36 min ago
3
Supreeth Reddy51 min ago
4
EPFO1 hr ago
5
Uttar Pradesh1 hr ago