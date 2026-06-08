EPFO కొత్త నిబంధన..ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) తన EPF చందాదారులకు సరికొత్త ఆప్షన్ను కల్పిస్తోంది. అంతేకాదు చందాదారులు తమ PF డబ్బులో 100% ఉపసంహరించుకోవడానికి అనుమతిస్తూ, తన PF ఉపసంహరణ నిబంధనలలో కీలకమైన పెద్ద మార్పును తీసుకువచ్చిందనే చెప్పాలి. ఈ నిబంధన కేవలం కొన్ని "ప్రత్యేక పరిస్థితులలో" మాత్రమే అందుబాటులో ఉండబోతుంది. మీరు మీ PF ఖాతాను ఎప్పుడు ఎలా ఉపసంహరించుకోవచ్చో ఇపుడు చూద్దాం. ఇది ప్రస్తుత నిబంధనల నుండి ఎలా భిన్నంగా ఉండబోతుందో ఇపుడు చూద్దాం.
EPFO సభ్యులకు అనుకూలమైన సంస్కరణ..
EPFO సభ్యులకు ఈపీఎఫ్ సరికొత్త సంస్కరణను ప్రకటించింది. దీని ద్వారా కొన్ని "ప్రత్యేక పరిస్థితులలో" PF డబ్బులో 100% వరకు ఉపసంహరించుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది.
ప్రస్తుత EPFO నిబంధనలు..
ప్రస్తుత EPFO నిబంధనల ప్రకారం.. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, మహమ్మారి, లాక్డౌన్, నిరుద్యోగం మొదలైన ప్రత్యేక పరిస్థితులలో EPF సభ్యులు తమ PFలో 100% విత్డ్రా చేసుకోవచ్చనే నిబంధన తీసుకొచ్చింది. అయితే, EPF చందాదారులు ఈ అవసరాన్ని ప్రత్యేకంగా తన క్లైయిమ్లో మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే, దానిని సమర్థించుకోవడానికి వారు "ప్రత్యేక పరిస్థితులకు" సంబంధించిన ప్రూవ్స్ను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. చాలా సందర్భాలలో, సభ్యులు చెప్పే కారణం EPFO ఆమోదించిన వర్గాల జాబితాలోకి రానందున, విత్డ్రాయల్ క్లెయిమ్లు ఎక్కువగా రిజెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి.
ఏ ప్రత్యేక పరిస్థితులలో 100% PF విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు..?
ఉద్యోగి పనిచేస్తున్న సంస్థ 15 రోజుల కంటే ఎక్కువ కాలం మూసివేయబడితే.. ఉద్యోగికి ఎలాంటి నష్టపరిహారం లేకుండా నిరుద్యోగిగా ఉన్నా లేదా రెండు నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం జీతం అందుకోకపోయినా, EPF సభ్యులు అవసరమైన పత్రాలను సమర్పించడం ద్వారా వారి PF డబ్బులో 100% విత్డ్రా చేసుకోవచ్చనే నిబంధన తీసుకొచ్చింది.
అవసరమైన పత్రాలు:
ఉద్యోగం నుండి తొలగించబడినందుకు గాను కోర్టులో కేసు దాఖలు చేసిన సభ్యులు, కోర్టులో దాఖలు చేసిన దరఖాస్తు కాపీని, కేసు విచారణలో ఉందని తెలిపే సభ్యుని ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించడం ద్వారా తమ పీఎఫ్ డబ్బును విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. చికిత్స విషయంలో, ఈపీఎఫ్ సభ్యులు తాము గానీ, తమ కుటుంబ సభ్యులు గానీ, డాక్టర్ గానీ సంతకం చేసిన ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించడం ద్వారా మొత్తం పీఎఫ్ డబ్బును విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
కొత్త నిబంధన ఏమి చెబుతోంది?
కొత్త ఈపీఎఫ్ఓ నిబంధనల ప్రకారం, పైన పేర్కొన్న ప్రత్యేక సందర్భాలలో ఈపీఎఫ్ఓ సభ్యులు ఎటువంటి కారణం చెప్పకుండానే తమ ఈపీఎఫ్ పొదుపు మొత్తాన్ని పూర్తిగా విత్డ్రా చేసుకోగలరు. ఇది చందాదారులకు వారి సొంత నిధులపై మరింత సౌలభ్యాన్ని నియంత్రణను ఇచ్చేలా ఈ నిబంధన ఉంది.
EPFO కొత్త నియమం..
13 అక్టోబర్ 2025న జారీ చేసిన ఒక ప్రభుత్వ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం.. "గతంలో, 'ప్రత్యేక పరిస్థితుల' కింద, సభ్యులు కొంత మేరకు ఉపసంహరణకు గల కారణాలను, అంటే ప్రకృతి వైపరీత్యం, లాక్డౌన్/సంస్థల మూసివేత, నిరంతర నిరుద్యోగం, అంటువ్యాధి వ్యాప్తి మొదలైనవాటిని స్పష్టం చేయాల్సి వచ్చేది. దీనివల్ల తరచుగా క్లెయిమ్లు తిరస్కరించబడటం, తత్ఫలితంగా ఫిర్యాదులు రావడం జరిగేది. ఇప్పుడు, సభ్యులు ఎటువంటి కారణాలు చెప్పకుండానే ఈ కేటగిరీ కింద దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అర్హత గల మొత్తంలో 75% వరకు ఇప్పుడు ఎటువంటి పత్రాలు లేకుండా ఎప్పుడైనా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ప్రత్యేక పరిస్థితులలో పూర్తి ఉపసంహరణకు కూడా అనుమతి ఉందని EPFO అక్టోబర్ 15, 2025 నాటి మరో నోటిఫికేషన్లో తెలిపింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.