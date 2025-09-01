English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO: ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లుకు బంపర్ ఆఫర్..సెప్టెంబరు 1 నుంచి EPFO మారిన రూల్!!

EPS 95 Pension: ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్- EPFO ​​ఈరోజు (సెప్టెంబర్ 01) నుండి తన వినియోగదారులకు బంపర్ గిఫ్ట్ ఇవ్వనుంది. PF క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ నుండి పెన్షన్ పెంపు వరకు అనేక ప్రయోజనాలను అందించే 5 ప్రధాన మార్పులను EPFO ​​నేటి నుండి అమలు చేస్తోంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 1, 2025, 11:26 AM IST

Trending Photos

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్‌.. ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేస్తే 365 రోజులు వ్యాలిడిటీ..
5
BSNL budget plan
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్‌.. ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేస్తే 365 రోజులు వ్యాలిడిటీ..
School Holiday Tomorrow: బిగ్ బ్రేకింగ్.. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి రోజే స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!
8
School Holiday tomorrow
School Holiday Tomorrow: బిగ్ బ్రేకింగ్.. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి రోజే స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!
Allu Ayaan Shocking Video: శవం పైన పూలమాల తీసి మెడలో వేసుకున్న అల్లు అర్జున్ కొడుకు..వీడియో వైరల్.. ఇదేం తీటా!
5
Allu Ayaan Shocking Behaviour
Allu Ayaan Shocking Video: శవం పైన పూలమాల తీసి మెడలో వేసుకున్న అల్లు అర్జున్ కొడుకు..వీడియో వైరల్.. ఇదేం తీటా!
BSNL: ఎయిర్‌టెల్‌ జియోలకు నిద్ర లేకుండా చేస్తోన్న బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. రూ.151 కే 25 ఓటీటీలు
5
BSNL Rs 151 Plan
BSNL: ఎయిర్‌టెల్‌ జియోలకు నిద్ర లేకుండా చేస్తోన్న బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. రూ.151 కే 25 ఓటీటీలు
EPFO: ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లుకు బంపర్ ఆఫర్..సెప్టెంబరు 1 నుంచి EPFO మారిన రూల్!!

EPS 95 Pension: ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్- EPFO ​​ఈరోజు (సెప్టెంబర్ 01) నుండి తన వినియోగదారులకు బంపర్ గిఫ్ట్ ఇవ్వనుంది. PF క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ నుండి పెన్షన్ పెంపు వరకు అనేక ప్రయోజనాలను అందించే 5 ప్రధాన మార్పులను EPFO ​​నేటి నుండి అమలు చేస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) సెప్టెంబర్ 1 నుండి అమలులోకి వచ్చే ఐదు ప్రధాన నియమాలలో మార్పులు చేయనుంది. వీటిలో EPF వడ్డీ, సత్వర ఆన్‌లైన్ క్లెయిమ్, EPS-95 పెన్షన్ పునరుద్ధరణ, UAN లాగిన్, EDLI బీమా వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి. EPFO ​​చేసిన ఐదు ప్రధాన మార్పులు మీ జీవితాన్ని ఎలా ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేస్తాయో తెలుసుకోండి. 

సెప్టెంబర్ 1 నుండి.. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆమోదించిన వడ్డీ రేటు నేరుగా EPF చందాదారుల PF ఖాతాకు జమ చేయనున్నారు. EPF బ్యాలెన్స్‌లపై అధిక వడ్డీ లభిస్తుంది. ఇది ఖచ్చితమైన బ్యాలెన్స్ చెకింగ్, పదవీ విరమణ పొదుపులకు దోహదం చేస్తుంది. 

EPFO చందాదారులు తమ అత్యవసర ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి, ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) నేటి నుండి మూడు రోజుల్లో (72 గంటలు) రూ. 1 లక్ష వరకు క్లెయిమ్‌లను పరిష్కరించాలని నిర్ణయించింది. 

సవరించిన ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం (EPS-95)ను ఎంచుకున్న పెన్షనర్ల పెన్షన్‌ను తిరిగి లెక్కించడానికి EPFO ​​సన్నాహాలు చేస్తోంది. దీనివల్ల లక్షలాది మంది పెన్షనర్లు ప్రతి నెలా అధిక పెన్షన్ పొందేలా చేస్తుంది. 

సెప్టెంబర్ 01 నుండి అన్ని EPFO ​​సేవలకు ఆధార్-లింక్డ్ UAN లాగిన్ తప్పనిసరి. ఇది PF సబ్‌స్క్రైబర్‌లు EPFO-సంబంధిత పనులను సులభంగా నిర్వహించడంతో పాటు సురక్షితమైన డిజిటల్ యాక్సెస్‌ను నిర్ధారించడానికి సహాయపడుతుంది. 

EDLI అనేది ఉద్యోగి డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ పథకం, ఇప్పుడు EPFO ​​ద్వారా సవరించబడింది. నేటి నుండి అమలులోకి వస్తుంది. దురదృష్టవశాత్తు మరణం సంభవించినప్పుడు ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు మరిన్ని బీమా రక్షణ లభిస్తుంది. ఇది కష్ట సమయాల్లో కుటుంబానికి సహాయపడుతుంది. 

Also Read: AP Weather: ఏపీలో రాబోయే 3 రోజులు పరిస్థితి ఇదే..ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ వార్నింగ్!!

Also Read: Dead Rat Found: పనీర్ కూరలో చనిపోయిన ఎలుక! పాపం సగం కూర తినేశాడు అప్పటికే!!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

EPFOEPFO moneyprovident fund systemfinancial independence post retirementEPFO 3.0

Trending News