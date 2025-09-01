EPFO: ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లుకు బంపర్ ఆఫర్..సెప్టెంబరు 1 నుంచి EPFO మారిన రూల్!!

EPS 95 Pension: ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్- EPFO ఈరోజు (సెప్టెంబర్ 01) నుండి తన వినియోగదారులకు బంపర్ గిఫ్ట్ ఇవ్వనుంది. PF క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ నుండి పెన్షన్ పెంపు వరకు అనేక ప్రయోజనాలను అందించే 5 ప్రధాన మార్పులను EPFO నేటి నుండి అమలు చేస్తోంది.
ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) సెప్టెంబర్ 1 నుండి అమలులోకి వచ్చే ఐదు ప్రధాన నియమాలలో మార్పులు చేయనుంది. వీటిలో EPF వడ్డీ, సత్వర ఆన్లైన్ క్లెయిమ్, EPS-95 పెన్షన్ పునరుద్ధరణ, UAN లాగిన్, EDLI బీమా వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి. EPFO చేసిన ఐదు ప్రధాన మార్పులు మీ జీవితాన్ని ఎలా ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేస్తాయో తెలుసుకోండి.
సెప్టెంబర్ 1 నుండి.. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆమోదించిన వడ్డీ రేటు నేరుగా EPF చందాదారుల PF ఖాతాకు జమ చేయనున్నారు. EPF బ్యాలెన్స్లపై అధిక వడ్డీ లభిస్తుంది. ఇది ఖచ్చితమైన బ్యాలెన్స్ చెకింగ్, పదవీ విరమణ పొదుపులకు దోహదం చేస్తుంది.
EPFO చందాదారులు తమ అత్యవసర ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి, ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) నేటి నుండి మూడు రోజుల్లో (72 గంటలు) రూ. 1 లక్ష వరకు క్లెయిమ్లను పరిష్కరించాలని నిర్ణయించింది.
సవరించిన ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం (EPS-95)ను ఎంచుకున్న పెన్షనర్ల పెన్షన్ను తిరిగి లెక్కించడానికి EPFO సన్నాహాలు చేస్తోంది. దీనివల్ల లక్షలాది మంది పెన్షనర్లు ప్రతి నెలా అధిక పెన్షన్ పొందేలా చేస్తుంది.
సెప్టెంబర్ 01 నుండి అన్ని EPFO సేవలకు ఆధార్-లింక్డ్ UAN లాగిన్ తప్పనిసరి. ఇది PF సబ్స్క్రైబర్లు EPFO-సంబంధిత పనులను సులభంగా నిర్వహించడంతో పాటు సురక్షితమైన డిజిటల్ యాక్సెస్ను నిర్ధారించడానికి సహాయపడుతుంది.
EDLI అనేది ఉద్యోగి డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ పథకం, ఇప్పుడు EPFO ద్వారా సవరించబడింది. నేటి నుండి అమలులోకి వస్తుంది. దురదృష్టవశాత్తు మరణం సంభవించినప్పుడు ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు మరిన్ని బీమా రక్షణ లభిస్తుంది. ఇది కష్ట సమయాల్లో కుటుంబానికి సహాయపడుతుంది.
