  • EPFO UPI Withdrawal: PF విత్‌డ్రా ఇక చిటికెలో! UPI ద్వారా నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాలోకి..ఏప్రిల్ 2026 నుండి కొత్త యాప్!

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 12, 2026, 01:43 PM IST

EPFO Digital Reforms 2026: ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) తన కోట్లాది మంది చందాదారులకు విప్లవాత్మకమైన వార్తను అందించింది. ఇకపై పీఎఫ్ డబ్బులు విత్‌డ్రా చేసుకోవడం మొబైల్ రీఛార్జ్ చేసినంత సులభం కాబోతోంది. 2026 ఏప్రిల్ నాటికి UPI (యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్‌ఫేస్) ద్వారా నేరుగా పీఎఫ్ నిధులను పొందే సదుపాయాన్ని ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. ప్రస్తుతం పీఎఫ్ విత్‌డ్రా ప్రక్రియలో ఉన్న జాప్యాన్ని తొలగించి, సాంకేతికతను జోడించడం ద్వారా EPFO తన సేవలను ఆధునీకరిస్తోంది.

కొత్త మొబైల్ యాప్ ప్రత్యేకతలు
కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ ప్లాన్ చేస్తున్న ఈ కొత్త యాప్ ద్వారా చందాదారులు కింది సదుపాయాలను పొందవచ్చు. తమ ఖాతాలో ఎంత నగదు ఉందో సులభంగా చూడవచ్చు. అర్హత కలిగిన మొత్తాన్ని విత్‌డ్రా చేయడానికి కేవలం తమ UPI PIN ఉపయోగిస్తే సరిపోతుంది. నిధులు నేరుగా లింక్ చేయబడిన బ్యాంక్ ఖాతాలోకి సురక్షితంగా బదిలీ అవుతాయి.

ఎందుకు ఈ మార్పు?
ప్రతి సంవత్సరం EPFOకి 5 కోట్లకు పైగా క్లెయిమ్‌లు వస్తున్నాయి. ఈ రద్దీని తగ్గించడానికి ఆటోమేటెడ్ వ్యవస్థ అవసరమని ప్రభుత్వం భావించింది. ప్రస్తుతం డబ్బులు చేతికి అందడానికి పట్టే సమయాన్ని గణనీయంగా తగ్గించడం ఈ యాప్ ప్రధాన ఉద్దేశం. ఈ వ్యవస్థలో ఎలాంటి సాంకేతిక లోపాలు లేకుండా చూడటానికి ప్రస్తుతం 100 డమ్మీ ఖాతాలతో ప్రయోగాత్మక పరిశీలనలు జరుగుతున్నాయి.

ప్రస్తుతం చందాదారులు UAN పోర్టల్ లేదా UMANG యాప్‌ను ఉపయోగిస్తున్నారు. 2026 నుండి రాబోయే కొత్త యాప్ వీటికి అదనం. దీనివల్ల చందాదారులకు సేవలు మరింత అందుబాటులోకి వస్తాయి. బ్యాంకులతో సమానంగా డిజిటల్ సేవల సామర్థ్యాన్ని పెంచడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

EPFOకి స్వయంగా బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్ లేదు, కాబట్టి నిధుల బదిలీ ప్రక్రియను సులభతరం చేయడానికి బ్యాంకులతో అనుసంధానం చేస్తూ ఈ UPI గేట్‌వేను రూపొందిస్తున్నారు.

ఏప్రిల్ 2026 నుండి ఈ విధానం అమల్లోకి వస్తే, అత్యవసర సమయాల్లో పీఎఫ్ డబ్బుల కోసం రోజుల తరబడి వేచి చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇది సామాన్య ఉద్యోగులకు డిజిటల్ ఇండియా అందించే అతిపెద్ద కానుకగా మారుతుంది.

