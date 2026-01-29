English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • EPFO Wage Ceiling: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..కనీస జీతం రూ.25,000కి పెంపు? బడ్జెట్‌లో భారీ ప్రయోజనం!

EPFO Wage Ceiling: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..కనీస జీతం రూ.25,000కి పెంపు? బడ్జెట్‌లో భారీ ప్రయోజనం!

EPFO Wage Ceiling Hike 2026: ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం త్వరలోనే భారీ ఊరటనిచ్చే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. 2014 నుండి స్థిరంగా ఉన్న EPFO (ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్) వేతన పరిమితిని పెంచేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ మార్పు వల్ల కోట్లాది మంది ఉద్యోగుల సామాజిక భద్రత, పదవీ విరమణ నిధి గణనీయంగా పెరగనుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 29, 2026, 12:15 PM IST

Trending Photos

Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
11
Mana Shankara Varaprasad Garu WW Box Office Collections
Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
Spirit OTT: ప్రభాస్ స్పిరిట్ సినిమా ఓటీటీలో ఎక్కడ చూడాలంటే..!
6
Spirit OTT
Spirit OTT: ప్రభాస్ స్పిరిట్ సినిమా ఓటీటీలో ఎక్కడ చూడాలంటే..!
Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశివారు ఈరోజు తప్పకుండా జాగ్రత్తపడాలి… లేదంటే నష్టం తప్పదు!
6
daily horoscope telugu
Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశివారు ఈరోజు తప్పకుండా జాగ్రత్తపడాలి… లేదంటే నష్టం తప్పదు!
Star Heroine: 40 లక్షలు తీసుకొని మోసం చేసింది.. అందుకే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఆ స్టార్ హీరోయిన్‌ను గెంటేశారు
6
Tollywood Star Heroine
Star Heroine: 40 లక్షలు తీసుకొని మోసం చేసింది.. అందుకే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఆ స్టార్ హీరోయిన్‌ను గెంటేశారు
EPFO Wage Ceiling: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..కనీస జీతం రూ.25,000కి పెంపు? బడ్జెట్‌లో భారీ ప్రయోజనం!

EPFO Wage Ceiling Hike 2026: ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం త్వరలోనే భారీ ఊరటనిచ్చే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. 2014 నుండి స్థిరంగా ఉన్న EPFO (ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్) వేతన పరిమితిని పెంచేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ మార్పు వల్ల కోట్లాది మంది ఉద్యోగుల సామాజిక భద్రత, పదవీ విరమణ నిధి గణనీయంగా పెరగనుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తే, ఉద్యోగుల పీఎఫ్ (PF), పెన్షన్ (EPS) లెక్కల్లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

వేతన పరిమితి పెంపు అంచనా
ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం.. ఈపీఎఫ్ఓ వేతన సీలింగ్ నెలకు రూ.15,000 గా ఉంది. దీనిని ఇప్పుడు రూ.25,000 కి పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. చివరిసారిగా 2014 సెప్టెంబర్ 1న ఈ పరిమితిని రూ.6,500 నుండి రూ.15,000కి పెంచారు. దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడు సవరణకు మోక్షం కలగనుంది.

వేతన పరిమితి (Salary Ceiling) అంటే ఏమిటి?
వేతన పరిమితి అనేది ఈపీఎఫ్ఓ పథకంలో తప్పనిసరిగా చేరాల్సిన ఉద్యోగుల జీతపు స్థాయిని సూచిస్తుంది. ప్రస్తుత నియమం ప్రకారం.. నెలకు రూ.15,000 వరకు ప్రాథమిక వేతనం (Basic Pay) ఉన్న ప్రతి ఉద్యోగి తప్పనిసరిగా ఈపీఎఫ్ఓలో సభ్యుడిగా ఉండాలి. ఆ పైన జీతం ఉన్నవారు స్వచ్ఛందంగా చేరవచ్చు.

ప్రస్తుత కాలంలో నగరాల్లో కనిష్ట వేతనాలు కూడా రూ.15,000 దాటుతున్నాయి. దీనివల్ల చాలా మంది కార్మికులు సామాజిక భద్రతా పథకాలకు దూరమవుతున్నారు. అందుకే ఈ పరిమితిని పెంచడం అనివార్యమైంది.

పెంపు వల్ల కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనాలు..
పెరగనున్న రిటైర్మెంట్ ఫండ్: వేతన పరిమితి పెరిగితే.. ఉద్యోగి, యజమాని చెల్లించే నెలవారీ విరాళాలు పెరుగుతాయి. చక్రవడ్డీ ప్రభావంతో పదవీ విరమణ సమయానికి చేతికి వచ్చే మొత్తం భారీగా ఉంటుంది.

విరాళం పెరగడం వల్ల ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) కింద వచ్చే నెలవారీ పెన్షన్ మొత్తం కూడా పెరుగుతుంది. ఇది వృద్ధాప్యంలో అధిక భద్రతను ఇస్తుంది. వేతన సీలింగ్ రూ.25,000కి పెంచడం వల్ల, అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసే లక్షలాది మంది కొత్త కార్మికులు ఈపీఎఫ్ఓ పరిధిలోకి వస్తారు.

సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రభావం
గతంలో సుప్రీంకోర్టు కూడా వేతన పరిమితిని సమీక్షించాలని కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖను ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ ప్రతిపాదనను అత్యంత ప్రాధాన్యతతో పరిశీలిస్తోంది. త్వరలోనే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.

ఈపీఎఫ్ఓ వేతన పరిమితి పెంపు అనేది ప్రభుత్వానికి ఆర్థికంగా కొంత భారం కలిగించినప్పటికీ (సబ్సిడీల రూపంలో), ఉద్యోగుల దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఇది ఒక విప్లవాత్మక అడుగు. ఇది మధ్యతరగతి, తక్కువ వేతన జీవుల ఆర్థిక స్థితిగతులను మెరుగుపరుస్తుంది.

Also Read: Gold Price Collapse: బంగారం ప్రియులకు డేంజర్ బెల్..అమాంతం పడిపోయే అవకాశం ఉందా? ఇన్వెస్టర్లు జాగ్రత్త!

ALso Read: Shambhavi Pathak: అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదం..కాక్‌పిట్‌లో పైలట్స్ చివరి మాటలు..అసలేం జరిగిందంటే?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

EPFO wage ceilingEPFO Wage Ceiling Hike 2026EPFO Wage Ceiling HikeEPF Salary Limit 25000 NewsEPFO

Trending News