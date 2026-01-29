EPFO Wage Ceiling Hike 2026: ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం త్వరలోనే భారీ ఊరటనిచ్చే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. 2014 నుండి స్థిరంగా ఉన్న EPFO (ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్) వేతన పరిమితిని పెంచేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ మార్పు వల్ల కోట్లాది మంది ఉద్యోగుల సామాజిక భద్రత, పదవీ విరమణ నిధి గణనీయంగా పెరగనుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తే, ఉద్యోగుల పీఎఫ్ (PF), పెన్షన్ (EPS) లెక్కల్లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి.
వేతన పరిమితి పెంపు అంచనా
ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం.. ఈపీఎఫ్ఓ వేతన సీలింగ్ నెలకు రూ.15,000 గా ఉంది. దీనిని ఇప్పుడు రూ.25,000 కి పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. చివరిసారిగా 2014 సెప్టెంబర్ 1న ఈ పరిమితిని రూ.6,500 నుండి రూ.15,000కి పెంచారు. దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడు సవరణకు మోక్షం కలగనుంది.
వేతన పరిమితి (Salary Ceiling) అంటే ఏమిటి?
వేతన పరిమితి అనేది ఈపీఎఫ్ఓ పథకంలో తప్పనిసరిగా చేరాల్సిన ఉద్యోగుల జీతపు స్థాయిని సూచిస్తుంది. ప్రస్తుత నియమం ప్రకారం.. నెలకు రూ.15,000 వరకు ప్రాథమిక వేతనం (Basic Pay) ఉన్న ప్రతి ఉద్యోగి తప్పనిసరిగా ఈపీఎఫ్ఓలో సభ్యుడిగా ఉండాలి. ఆ పైన జీతం ఉన్నవారు స్వచ్ఛందంగా చేరవచ్చు.
ప్రస్తుత కాలంలో నగరాల్లో కనిష్ట వేతనాలు కూడా రూ.15,000 దాటుతున్నాయి. దీనివల్ల చాలా మంది కార్మికులు సామాజిక భద్రతా పథకాలకు దూరమవుతున్నారు. అందుకే ఈ పరిమితిని పెంచడం అనివార్యమైంది.
పెంపు వల్ల కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనాలు..
పెరగనున్న రిటైర్మెంట్ ఫండ్: వేతన పరిమితి పెరిగితే.. ఉద్యోగి, యజమాని చెల్లించే నెలవారీ విరాళాలు పెరుగుతాయి. చక్రవడ్డీ ప్రభావంతో పదవీ విరమణ సమయానికి చేతికి వచ్చే మొత్తం భారీగా ఉంటుంది.
విరాళం పెరగడం వల్ల ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) కింద వచ్చే నెలవారీ పెన్షన్ మొత్తం కూడా పెరుగుతుంది. ఇది వృద్ధాప్యంలో అధిక భద్రతను ఇస్తుంది. వేతన సీలింగ్ రూ.25,000కి పెంచడం వల్ల, అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసే లక్షలాది మంది కొత్త కార్మికులు ఈపీఎఫ్ఓ పరిధిలోకి వస్తారు.
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రభావం
గతంలో సుప్రీంకోర్టు కూడా వేతన పరిమితిని సమీక్షించాలని కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖను ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ ప్రతిపాదనను అత్యంత ప్రాధాన్యతతో పరిశీలిస్తోంది. త్వరలోనే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.
ఈపీఎఫ్ఓ వేతన పరిమితి పెంపు అనేది ప్రభుత్వానికి ఆర్థికంగా కొంత భారం కలిగించినప్పటికీ (సబ్సిడీల రూపంలో), ఉద్యోగుల దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఇది ఒక విప్లవాత్మక అడుగు. ఇది మధ్యతరగతి, తక్కువ వేతన జీవుల ఆర్థిక స్థితిగతులను మెరుగుపరుస్తుంది.
