EPFO Salary Hike 2026: ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేస్తున్న లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO), ఉద్యోగుల రాష్ట్ర బీమా కార్పొరేషన్ (ESIC) పరిధిలోని వేతన పరిమితిని పెంచడంతో పాటు, కనీస పెన్షన్ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతోంది. దీనిపై కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ ఈ విషయమై సానుకూల సంకేతాలు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రైవేట్ ఉద్యోగుల సామాజిక భద్రతను పెంపొందించే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. దీనివల్ల జీతాలు, పదవీ విరమణ ప్రయోజనాల్లో భారీ మార్పులు రానున్నాయి.
వేతన పరిమితి పెంపు (Salary Limit Hike)
ప్రస్తుతం EPFO, ESIC పథకాలకు వర్తించే గరిష్ట వేతన పరిమితి నెలకు రూ.15,000గా ఉంది. పెరిగిన జీవన ప్రమాణాల దృష్ట్యా ఈ పరిమితిని రూ.21,000కు పెంచాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ నిర్ణయం వల్ల లక్షలాది మంది అదనపు కార్మికులు ఈ పథకాల పరిధిలోకి వస్తారు. తద్వారా వారి పీఎఫ్ (PF) ఖాతాలో జమ అయ్యే మొత్తం పెరుగుతుంది.
EPS-95 కనీస పెన్షన్ పెంపు
ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం (EPS-95) కింద ప్రస్తుతం రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు అందుతున్న కనీస పెన్షన్ చాలా తక్కువగా ఉంది. కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.1,000 మాత్రమే. ఈ మొత్తాన్ని రూ.3,000 నుండి రూ.7,000 వరకు పెంచాలని కార్మిక సంఘాలు, ప్రభుత్వం మధ్య చర్చలు జరిగాయి. దీనిపై త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.
కేవలం నగదు ప్రయోజనాలే కాకుండా, ఉద్యోగుల ఆరోగ్య బీమా సంస్థ (ESIC) సేవలను దేశవ్యాప్తంగా మరింత విస్తరించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలు, బీమా సౌకర్యాలు అందేలా కొత్త గైడ్ లైన్స్ విడుదల కానున్నాయి.
కేంద్ర కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ ఇటీవల నిర్వహించిన సమావేశాల్లో కనీస వేతనం నిర్ణయించడం, పెన్షన్ పెంపు వంటి అంశాలపై సానుకూల స్పందన లభించింది. మోడీ ప్రభుత్వం త్వరలో తీసుకోబోయే ఈ నిర్ణయం ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు ఒక 'జాక్పాట్' వంటిదని నిపుణులు అభివర్ణిస్తున్నారు.
వేతన పరిమితి పెంపు వల్ల చేతికి వచ్చే జీతం స్వల్పంగా తగ్గినా, దీర్ఘకాలంలో పీఎఫ్, పెన్షన్ రూపంలో భారీ మొత్తంలో పొదుపు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రభుత్వం నుండి వచ్చే తుది నోటిఫికేషన్ కోసం ఉద్యోగులు ఆసక్తిగా వేచి చూస్తున్నారు.
