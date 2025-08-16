English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO Withdrawal: మీ పీఎఫ్ అకౌంట్ నుంచి ఎన్నిసార్లు డబ్బులు తీసుకోవచ్చు తెలుసా?

EPFO Withdrawal Rules: EPFO నిర్వహించే ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF)లో ఉద్యోగులు ప్రతినెలా తమకు వచ్చే జీతం నుంచి కొంత భాగాన్ని ఆదా చేస్తుంటారు. అయితే మీ EPFO ఖాతా నుండి మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా విత్ డ్రా చేయవచ్చు. అయితే దీనితోపాటు మరింత సమాచారాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 16, 2025, 05:20 PM IST

EPFO Withdrawal: మీ పీఎఫ్ అకౌంట్ నుంచి ఎన్నిసార్లు డబ్బులు తీసుకోవచ్చు తెలుసా?

EPFO Withdrawal Rules: EPFO నిర్వహించే ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF)లో ఉద్యోగులు ప్రతినెలా తమకు వచ్చే జీతం నుంచి కొంత భాగాన్ని ఆదా చేస్తుంటారు. రిటైర్మెంట్ తర్వాత మిగిలిన జీవితానికి ఉపయోగపడేలా ఆ డబ్బు సహాయపడుతుంది. ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితులు లేదా పిల్లల విద్య, వివాహం వంటి అవసరాల కోసం పదవీ విరమణకు ముందు పీఎఫ్ డబ్బులు కొంత విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు వెసులుబాటు ఉంది. అయితే మీ EPFO ఖాతా నుండి మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా విత్ డ్రా చేయవచ్చు. అయితే దీనితోపాటు మరింత సమాచారాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ప్రశ్న: ఇల్లు కొనడానికి పీఎఫ్ మొత్తాన్ని విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చా?

జవాబు: అవును. ఇల్లు లేదా భూమి కొనడానికి మీరు మీ PF ఖాతా నుండి డబ్బును ఉపసంహరించుకోవచ్చు. అయితే దీని కోసం.. మీరు కనీసం 5 సంవత్సరాలు PF ఖాతాను కలిగి ఉండాలి. భూమిని కొనుగోలు చేయడానికి ఇచ్చే మొత్తం 24 నెలల ప్రాథమిక వేతనం, కరువు భత్యానికి సమానం. ఇల్లు/ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేయడానికి మీకు 36 నెలల ప్రాథమిక వేతనం, కరువు భత్యం లేదా ఉద్యోగి, కంపెనీ మొత్తం వాటా (వడ్డీతో సహా) లేదా మొత్తం ఖర్చు, ఏది తక్కువైతే అది లభిస్తుంది.

ప్రశ్న: లోన్ చెల్లించేందుకు పీఎఫ్ డబ్బు ఉపయోగించవచ్చా?

జవాబు: అవును, మీరు రుణం తిరిగి చెల్లించడానికి డబ్బును ఉపసంహరించుకోవచ్చు. అయితే దీన్ని పొందడానికి మీరు కనీసం 10 సంవత్సరాలు EPF సభ్యుడిగా ఉండాలి. దీని కోసం 36 నెలల ప్రాథమిక వేతనంతో పాటు DA లేదా మొత్తం వడ్డీతో ఉద్యోగి, యజమాని వాటా లేదా మొత్తం బకాయి ఉన్న అసలు, వడ్డీ..వీటిలో ఏది తక్కువైతే అది వస్తుంది. దీని కోసం మీకు బకాయి ఉన్న రుణం తాలూకా అసలు మొత్తం, వడ్డీని సూచించే బ్యాంకు లేదా ఇతర ఆర్థిక ఏజెన్సీ నుండి సర్టిఫికేట్ అవసరం.

ప్రశ్న: అత్యవసర వైద్య చికిత్సకు పీఎఫ్ విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చా?

జవాబు: అవును, మీరు వైద్య అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం PF మొత్తాన్ని ఉపసంహరించుకోవచ్చు. దీన్ని క్లెయిమ్ చేయడానికి, మీరు మీ EPFO ఖాతాలో నిర్దిష్ట కాలానికి డిపాజిట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. అయితే దాన్ని పొందడానికి మీరు పనిచేసే కంపెనీతో పాటు వైద్యుడి నుండి సర్టిఫికేట్ అవసరం. మీరు 6 నెలల ప్రాథమిక వేతనం + DA లేదా వడ్డీతో ఉద్యోగి వాటాను పొందవచ్చు. ఏది తక్కువైతే అది ఇస్తారు.

ప్రశ్న: పెళ్లి, చదువు కోసం విత్ డ్రా చేయోచ్చా? 
జవాబు: EPFO ఖాతాను కనీసం 7 సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత ఉద్యోగులు తమ పిల్లల పెళ్లి లేదా చదువుల కోసం ఉపసంహరించుకోవచ్చు.  ఉద్యోగి వాటాలో 50% వరకు వడ్డీతో సహా ఉపసంహరించుకోవచ్చు. దీని కోసం కోర్సు, అంచనా వ్యయం గురించి స్కూల్ లేదా కాలేజీ నుంచి సర్టిఫికేట్ అవసరం.

ప్రశ్న: వైకల్యం విషయంలో PF మొత్తాన్ని ఉపయోగించవచ్చా?

జవాబు: అవును, వైకల్యం విషయంలో మీరు PF మొత్తాన్ని ఉపసంహరించుకోవచ్చు. మీరు మీ PF ఖాతా నుండి 6 నెలల మూల వేతనం, కరవు భత్యం లేదా వడ్డీతో కూడిన ఉద్యోగి వాటా లేదా పరికరాల ఖర్చు, ఏది తక్కువైతే అది ఉపసంహరించుకోవచ్చు. దీన్ని పొందడానికి మీకు కనీస సేవా కాలం అవసరం లేదు. అయితే, వైకల్యాన్ని ధృవీకరించే వైద్యుడి సర్టిఫికేట్ మీకు అవసరం.

