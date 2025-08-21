English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPS 95 Pension Hike: ఈపీఎస్ 95పై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన.. ఇకపై నెలకు రూ.9 వేల పింఛన్‌?

EPS 95 Bumper Gift To Pensioners Likely To Get Rs 9000 Pension Hike: ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఉద్యోగులు పొందే ఈపీఎఫ్‌ అంశంలో చందాదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈపీఎస్‌ 95కి సంబంధించి లోక్‌సభలో కేంద్ర మంత్రి కీలక ప్రకటన చేశారు. ఆ వివరాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 21, 2025, 10:55 PM IST

Trending Photos

Mokshagna Video: రేవంత్ రెడ్డి కూతురుతో.. బాలకృష్ణ కొడుకు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..
5
Mokshagna
Mokshagna Video: రేవంత్ రెడ్డి కూతురుతో.. బాలకృష్ణ కొడుకు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..
Pension Scheme: పెన్షన్ తీసుకునే వారికి గుడ్‌న్యూస్!!..అదనపు పింఛనుకు వయస్సు తగ్గించే అవకాశం?
7
Central Govt Pension
Pension Scheme: పెన్షన్ తీసుకునే వారికి గుడ్‌న్యూస్!!..అదనపు పింఛనుకు వయస్సు తగ్గించే అవకాశం?
Free Bus: శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్.. తిరుమల కొండపై వరకు ఫ్రీ బస్
5
Free Bus To Tirumala Hill
Free Bus: శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్.. తిరుమల కొండపై వరకు ఫ్రీ బస్
Raja Yogam: 18 యేళ్ల తర్వాత రాహు, శుక్ర కలయికతో అపూర్వ రాజయోగం.. ఈ రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే..
5
Rajayoga
Raja Yogam: 18 యేళ్ల తర్వాత రాహు, శుక్ర కలయికతో అపూర్వ రాజయోగం.. ఈ రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే..
EPS 95 Pension Hike: ఈపీఎస్ 95పై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన.. ఇకపై నెలకు రూ.9 వేల పింఛన్‌?

Pension Hike Up To Rs 9K: ఉద్యోగ భవిష్యనిధి సంస్థ (ఈపీఎఫ్‌) అంశంలో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ప్రైవేటు ఉద్యోగులతోపాటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పొందే పీఎఫ్‌లో కీలక అప్‌డేట్‌ వచ్చింది. ఈపీఎఫ్‌ఓ ఆధ్వర్యంలోని ఈపీఎస్-95 పథకం కింద అందే పెన్షన్‌ మొత్తానికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈపీఎఫ్‌కు సంబంధించిన కీలక లెక్కలను కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. లోక్‌సభలో కార్మిక, ఉపాధి శాఖ సహాయ మంత్రి శోభా కరంద్లాజే కీలక ప్రకటన చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Employees Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌.. నేడే వెలువడనున్న ప్రకటన

ఈపీఎస్‌-95 పథకం కింద దాదాపు 81 లక్షల మంది పెన్షన్‌దారులు లబ్ధి పొందుతుండగా.. వారిలో కేవలం 0.65 శాతం మందికి మాత్రమే నెలకు రూ.6 వేలకు పైగా పెన్షన్‌ పొందుతున్నారని కేంద్ర మంత్రి శోభ కరంద్లాజే తెలిపారు. ఈ ఏడాది మార్చి 31వ తేదీ నాటికి మొత్తం 81,48,490 మంది పెన్షన్‌దారుల్లో కేవలం 53,541 మందికి మాత్రమే ఆ మొత్తం కంటే ఎక్కువ పెన్షన్‌ వస్తోందని కేంద్ర మంత్రి లిఖితపూర్వకంగా సమాధానం ఇచ్చారు.

Also Read: Pakistan Cricketers: పాకిస్థాన్‌ క్రికెటర్ల జీతాలు ఎంతో తెలుసా? మనోళ్ల కన్నా తక్కువా.. ఎక్కువా?

ఈపీఎస్-95లో కనీస పెన్షన్‌ను నెలకు రూ.9 వేలు పెంచాలని కార్మిక సంఘాలు డిమాండ్‌ చేస్తున్నాయి. ఈ డిమాండ్‌పై సంఘాలు ఉద్యమం కూడా చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఈ పథకం కింద కనీస పెన్షన్‌ రూ.వెయ్యి మాత్రమే లభిస్తోంది. దీనిని పెంచాలని సర్వత్రా డిమాండ్‌ వ్యక్తమవుతోంది. 

ఈ ఏడాది మార్చి 31వ తేదీ నాటికి నెలకు రూ.1,500 కంటే తక్కువ పెన్షన్‌ పొందుతున్న వారి సంఖ్య 49,15,416గా ఉన్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. అంటే సగం మంది కంటే ఎక్కువ మందికి నెలకు రూ.1,500 కూడా అందడం లేదని కేంద్ర మంత్రి తన సమాధానంలో వెల్లడించారు.

ఈపీఎస్‌-95 పథకం కింద 2022-23లో రూ.22,112.83 కోట్లు పెన్షన్ రూపంలో చెల్లించినట్లు కేంద్ర మంత్రి శోభా కరంద్లాజే వెల్లడించారు. అవి 2023-24లో రూ.23,027.93 కోట్లకు పెరిగాయి. కాగా మొత్తం రూ.10,898.07 కోట్లు ఖాతాల్లో నిరుపయోగంగా ఉన్నట్లు వివరించారు.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. పీఆర్‌సీ, పెండింగ్‌ డీఏలపై భారీ ఉద్యమం

వడ్డీ, ఇతర ఆదాయం పెరుగుదల ఇలా
==> 2022-23లో రూ.52,171 కోట్లుగా ఉన్న ఈపీఎఫ్‌వో వడ్డీ ఆదాయం 2023-24లో రూ.58,668.73 కోట్లకు పెరుగుదల
==> జరిమానాలు, వడ్డీలు తదితరంగా లభించే ఇతర ఆదాయం రూ.564.21 కోట్ల నుంచి రూ.863.62 కోట్లకు పెరుగుదల

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

EPS 95 Minimum PensionShobha Karandlajelok sabhaParliament sessionProvident fund

Trending News