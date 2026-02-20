EPS-95 Pension Hike 2026: లక్షలాది మంది ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు ఊరటనిచ్చేలా ఈపీఎఫ్వోలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. కనీస పెన్షన్ పెంపు, వేతన పరిమితి పెంపుపై సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు, పార్లమెంట్లో జరిగిన చర్చల నేపథ్యంలో త్వరలోనే కేంద్రం నుండి అధికారిక ప్రకటన వెలువడవచ్చని తెలుస్తోంది.
కనీస పెన్షన్ రూ.9 వేలకు?
ప్రస్తుతం ఈపీఎస్-95 కింద కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.1,000 మాత్రమే అందుతోంది. దీనిని కనీసం రూ.3,000 నుంచి రూ.9,000 వరకు పెంచాలని కార్మిక సంఘాలు, ప్రజాప్రతినిధులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. ప్రస్తుతం సుమారు 47 లక్షల మంది పెన్షనర్లు నెలకు రూ.9 వేల కంటే తక్కువ పెన్షన్ పొందుతున్నారు. కేంద్ర కార్మిక శాఖ సహాయ మంత్రి శోభా కరంద్లాజే పార్లమెంట్లో మాట్లాడుతూ, పెన్షన్ పెంపుపై వినతులు అందాయని, అయితే ప్రభుత్వం ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదని స్పష్టం చేశారు.
వేతన పరిమితి రూ.25,000కు?
పీఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ కోసం ప్రస్తుతం ఉన్న బేసిక్ శాలరీ లిమిట్ రూ.15,000ను సవరించాలని సుప్రీంకోర్టు కేంద్రాన్ని ఆదేశించింది. ఈ పరిమితిని రూ.25,000 లేదా రూ.30,000కు పెంచే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ వేతన పరిమితి పెరిగితే, పెన్షన్ ఫండ్కు జమ అయ్యే సొమ్ము పెరిగి, ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ తర్వాత పొందే పెన్షన్ మొత్తం గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
ఒకవేళ ప్రభుత్వం వేతన పరిమితిని రూ.25,000కు పెంచితే, సర్వీస్ కాలం ఆధారంగా పెన్షన్ ఇలా ఉండవచ్చు. 10 ఏళ్ల సర్వీస్ ఉన్న ఉద్యోగులకు నెలకు సుమారు రూ.3,570 పెన్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే 35 ఏళ్ల సర్వీస్ ఉన్న ఉద్యోగులకు నెలకు సుమారు రూ.12,500 వరకు పెన్షన్ పొందే వీలుంటుంది.
సుప్రీంకోర్టు డెడ్లైన్
ఈపీఎఫ్ వేతన పరిమితి పెంపుపై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి సుప్రీంకోర్టు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నాలుగు నెలల సమయం ఇచ్చింది. ఈ గడువు ముగిసేలోగా కేంద్రం తీసుకోబోయే నిర్ణయం కోట్లాది మంది ఉద్యోగుల భవిష్యత్తును ప్రభావితం చేయనుంది. వేతన పరిమితి పెరిగితే చేతికి వచ్చే జీతం స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ, పదవీ విరమణ తర్వాత వచ్చే పెన్షన్ మాత్రం భారీగా పెరగనుంది. దీనిపై కేంద్రం త్వరలోనే క్లారిటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
