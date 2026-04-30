English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • జాతీయం
  EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..కనీస పెన్షన్ రూ.7,500కి పెంపు..కేంద్ర ప్రభుత్వం సమాలోచనలు!

EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..కనీస పెన్షన్ రూ.7,500కి పెంపు..కేంద్ర ప్రభుత్వం సమాలోచనలు!

EPS-95 Pension Hike Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సంస్థ (EPFO) పెన్షన్ అందజేస్తుంది. ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత పెన్షనర్లకు ఆసరాగా ఉండే ఈ పెన్షన్‌ను రూ.1,000 నుంచి రూ.7,500 వరకు కనీస పెన్షన్ ‌ను పెంచాలని డిమాండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి. కానీ, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు ఆ పెన్షన్ పెంపుపై ఇంకా క్లారిటీ రావడం లేదు. ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుందే అనే అంశంపై తెగ చర్చ జరుగుతోంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 30, 2026, 01:25 PM IST

Add Zee News as a Preferred Source

ఈపీఎఫ్ఓ కింద పదవీవిరమణ తర్వాత ఉద్యోగులకు కనీస పెన్షన్ రూ.7,500 అందజేయాలని పెన్షనర్లు ఎప్పటి నుంచో డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈపీఎస్-95 పథకం కింద ప్రస్తుతం రూ.1,000 ఆర్థిక అవసరాలకు సరిపోవడం లేదని.. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి గట్టెంక్కేందుకు కనీస పెన్షన్‌ పెంచాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కొన్ని జాతీయ మీడియాల నివేదికల ప్రకారం.. ఈపీఎస్ కనీస పెన్షన్‌పై కేంద్ర కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖలో తీవ్ర చర్చలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కానీ, ప్రభుత్వం నుంచి సరైన ప్రకటన రాలేదు. 

ఎన్ఏసీ అనే జాతీయ ఆందోళన కమిటీ చేసిన ప్రధాన డిమాండ్ ప్రకారం.. ఈపీఎస్-95 పథకం కింద పెన్షన్లకు కనీస నెల పెన్షన్ రూ.1,000 నుంచి రూ.7,500కి పెంచాలని అభ్యర్థనలు వస్తున్నాయి. అలాగే డీఏతో పెన్షన్‌ను అనుసంధానం చేయాలి అంటే ధరల పెరుగుదల ప్రకారం పెన్షన్ పెంపు కూడా జరగాలనేది వారి వాదన. కోష్యారీ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ఈ చర్చకు ప్రధాన ఆధారంగా నిలుస్తోంది. ఆ కమిటీ ప్రాథమిక కనీస పెన్షన్ రూ.3,000గా సూచించగా.. ఇప్పుడు దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగిన నేపథ్యంలో సంస్థలు రూ.7,500 కనీస పెన్షన్‌ను డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. 

కేంద్ర కార్మిక మంత్రితో పాటు పీఎంఓ అధికారులతో ఈపీఎస్-95 ప్రతినిధులు కూడా పలుమార్లు సమావేశం జరిపారు. పెన్షనర్ల ఆర్థిక పరిస్థితిపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా సమీక్షిస్తుందని భరోసా ఇచ్చింది. ఈపీఎఫ్ఓ మాత్రం పెన్షన్ పెంపు చేస్తే నిధుల కొరత భారీగా ఏర్పడుతుందని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక బడ్జెట్‌ రూపంలో ఉద్యోగులకు పెన్షనర్లకు సాయం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇదే విషయంపై ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ లెక్కల తాలూకా అంచనాలు వేస్తోంది. ప్రస్తుతానికి కనీస పెన్షన్ రూ.7,500కు పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి ఆమోదం తెలపలేదు. కానీ, దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం సమాలోచనలు చేస్తుందని సమాచారం అందుతోంది.

ALso Read: Rohit Sharma Birthday: హ్యాపీ బర్త్‌డే హిట్‌మ్యాన్..రోహిత్ శర్మ సంపద ఎంతో తెలుసా? ఇల్లు ఒక్కటే రూ.40 కోట్లు!

Also REad: Career Options After 10th: 10వ తరగతి తర్వాత ఏం చేయాలి? ఏ కోర్సు తీసుకుంటే కెరీర్ బాగుంటుంది?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

EPF Pensionpension news latestEPS-95 Pension Hikeeps-95 pensionpension news update

Trending News