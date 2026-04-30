EPS-95 Pension Hike Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సంస్థ (EPFO) పెన్షన్ అందజేస్తుంది. ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత పెన్షనర్లకు ఆసరాగా ఉండే ఈ పెన్షన్ను రూ.1,000 నుంచి రూ.7,500 వరకు కనీస పెన్షన్ ను పెంచాలని డిమాండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి. కానీ, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు ఆ పెన్షన్ పెంపుపై ఇంకా క్లారిటీ రావడం లేదు. ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుందే అనే అంశంపై తెగ చర్చ జరుగుతోంది.
ఈపీఎఫ్ఓ కింద పదవీవిరమణ తర్వాత ఉద్యోగులకు కనీస పెన్షన్ రూ.7,500 అందజేయాలని పెన్షనర్లు ఎప్పటి నుంచో డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈపీఎస్-95 పథకం కింద ప్రస్తుతం రూ.1,000 ఆర్థిక అవసరాలకు సరిపోవడం లేదని.. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి గట్టెంక్కేందుకు కనీస పెన్షన్ పెంచాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కొన్ని జాతీయ మీడియాల నివేదికల ప్రకారం.. ఈపీఎస్ కనీస పెన్షన్పై కేంద్ర కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖలో తీవ్ర చర్చలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కానీ, ప్రభుత్వం నుంచి సరైన ప్రకటన రాలేదు.
ఎన్ఏసీ అనే జాతీయ ఆందోళన కమిటీ చేసిన ప్రధాన డిమాండ్ ప్రకారం.. ఈపీఎస్-95 పథకం కింద పెన్షన్లకు కనీస నెల పెన్షన్ రూ.1,000 నుంచి రూ.7,500కి పెంచాలని అభ్యర్థనలు వస్తున్నాయి. అలాగే డీఏతో పెన్షన్ను అనుసంధానం చేయాలి అంటే ధరల పెరుగుదల ప్రకారం పెన్షన్ పెంపు కూడా జరగాలనేది వారి వాదన. కోష్యారీ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ఈ చర్చకు ప్రధాన ఆధారంగా నిలుస్తోంది. ఆ కమిటీ ప్రాథమిక కనీస పెన్షన్ రూ.3,000గా సూచించగా.. ఇప్పుడు దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగిన నేపథ్యంలో సంస్థలు రూ.7,500 కనీస పెన్షన్ను డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
కేంద్ర కార్మిక మంత్రితో పాటు పీఎంఓ అధికారులతో ఈపీఎస్-95 ప్రతినిధులు కూడా పలుమార్లు సమావేశం జరిపారు. పెన్షనర్ల ఆర్థిక పరిస్థితిపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా సమీక్షిస్తుందని భరోసా ఇచ్చింది. ఈపీఎఫ్ఓ మాత్రం పెన్షన్ పెంపు చేస్తే నిధుల కొరత భారీగా ఏర్పడుతుందని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక బడ్జెట్ రూపంలో ఉద్యోగులకు పెన్షనర్లకు సాయం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇదే విషయంపై ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ లెక్కల తాలూకా అంచనాలు వేస్తోంది. ప్రస్తుతానికి కనీస పెన్షన్ రూ.7,500కు పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి ఆమోదం తెలపలేదు. కానీ, దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం సమాలోచనలు చేస్తుందని సమాచారం అందుతోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook