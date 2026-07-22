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EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..కనీస పెన్షన్ రూ.7,500కు పెంపు..పార్లమెంట్‌లో మంత్రి ప్రకటన!

EPS-95 Pension Hike 2026: దేశవ్యాపంగా లక్షలాది మంది ప్రైవేట్ ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆసరాగా ఉండే ఎంప్లాయిస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) కింద కనీస పెన్షన్‌ను పెంపు చేయనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి పార్లమెంట్‌లో స్పష్టమైన సమాధానం వచ్చింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 22, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:59 PM IST
EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..కనీస పెన్షన్ రూ.7,500కు పెంపు..పార్లమెంట్‌లో మంత్రి ప్రకటన!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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