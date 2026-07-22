EPS-95 Pension Hike 2026: ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) కింద కనీస పింఛను మొత్తాన్ని ప్రస్తుతమున్న రూ.1,000 నుండి రూ. 7,500కు పెంచాలంటూ దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యోగుల సంఘాలు సుదీర్ఘకాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. అయితే, ఈ పెంపుదలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్లో స్పష్టతనిచ్చింది.
ప్రస్తుతం కనీస పింఛను పెంపుపై ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని, దానికి సంబంధించి ఎలాంటి కాలపరిమితి కూడా లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.ఈ మేరకు లోక్సభలో ఎంపీ భాసాహెబ్ రాజారామ్ వాక్చౌరే అడిగిన ప్రశ్నకు కార్మిక, ఉపాధి శాఖ సహాయ మంత్రి శోభా కరంద్లాజే లిఖితపూర్వక సమాధానమిచ్చారు.
లోక్సభలో కేంద్ర మంత్రి వివరణ
కనీస పింఛను రూ.1,000 నుంచి రూ.2,000 వరకు ఇస్తున్నారని, ఇది వృద్ధులకు సరిపోదని ఎంపీ లేవనెత్తిన ప్రశ్నకు మంత్రి స్పందిస్తూ.. "పింఛను నిధి సుస్థిరత, భవిష్యత్తు బాధ్యతలను దృష్టిలో ఉంచుకుని EPFO సభ్యులకు బలమైన సామాజిక భద్రత కల్పించడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. EPFOకి అందించే 1.16% బడ్జెట్ మద్దతుకు అదనంగా, EPS-1995 కింద పెన్షనర్లకు నెలకు కనీసం రూ.1,000 లభించేలా బడ్జెట్ ద్వారా ప్రభుత్వం సహాయం అందిస్తోంది" అని పేర్కొన్నారు.
పింఛను నిధికి నిధులు ఎలా సమకూరుతాయంటే?
యజమాని వాటాగా ఉద్యోగి వేతనంలో 8.33% వంతు ఉండగా.. కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటా నెలకు రూ. 15,000 వరకు ఉన్న వేతనంపై 1.16% బడ్జెట్ మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ నిధి ఆధారంగానే పింఛను చెల్లింపులు జరుగుతాయని, ఏటా నిధి విలువను లెక్కిస్తారని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
'EPS 2026' కీలకమైన మార్పులివే!
ప్రభుత్వం పాత 'EPS 1995', 'ఎంప్లాయీస్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ స్కీమ్ 1971' స్థానంలో 'కోడ్ ఆన్ సోషల్ సెక్యూరిటీ, 2020' కింద నూతన 'ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) 2026'ను నోటిఫై చేసింది.
ఈ కొత్త పథకంలో ప్రవేశపెట్టిన ప్రధాన మార్పులు..
1) వేగవంతమైన పరిష్కారం అనగా..పెన్షన్ క్లెయిమ్లను గరిష్టంగా 20 రోజుల్లోపు పరిష్కరించాలి.
2) ఆలస్యమైతే వడ్డీ.. క్లెయిమ్ ఆలస్యమైతే లబ్ధిదారునికి 12% వడ్డీ చెల్లిస్తారు.
3) డిజిటల్ విధానం.. యాజమాన్యాల (Employers) కోసం డిజిటల్ వర్తింపు నిబంధనలను నిర్బంధం చేశారు.
4) అధిక పెన్షన్.. అధిక పెన్షన్కు సంబంధించిన స్పష్టమైన నిబంధనలను ఇందులో పొందుపరిచారు.
గమనిక: ఉద్యోగి నిష్క్రమించే ముందు చివరి 60 నెలల సగటు జీతాన్నే పెన్షన్కు అర్హత ఉన్న జీతంగా పరిగణిస్తారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook