EPS-95 Pension Hike Update: ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం (EPS) కింద పెన్షన్ పొందుతున్న లక్షలాది మంది ప్రైవేట్ రంగ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం త్వరలో తీపి కబురు అందించే అవకాశం ఉంది. గత 12 ఏళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్న కనీస పెన్షన్ పెంపుదలపై 2026 బడ్జెట్ సమావేశాల్లో స్పష్టత వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
6 రెట్లు పెరగనున్న పెన్షన్ మొత్తం!
ప్రస్తుతం EPFO నిబంధనల ప్రకారం కనీస నెలవారీ పెన్షన్ కేవలం రూ.1,000 మాత్రమే ఉంది. దీనిని చివరిగా 2014లో సవరించారు. అయితే పెరిగిన ధరలు, జీవన వ్యయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈ మొత్తాన్ని రూ.6,000కి పెంచాలని కార్మిక సంఘాలు, పెన్షనర్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం దీనిపై సానుకూలంగా స్పందిస్తే, పెన్షనర్ల ఆదాయం ఏకంగా ఆరు రెట్లు పెరగనుంది.
పెన్షన్ పెంపు ఎందుకు అవసరం?
2014 తర్వాత కనీస పెన్షన్లో ఎటువంటి మార్పు రాలేదు. దీంతో ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావం వల్ల పెన్షనర్లు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. నెలకు రూ.1,000 అనేది మందులు, నిత్యావసర వస్తువులకు కూడా సరిపోవడం లేదని ఉద్యోగ సంఘాలు వాదిస్తున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు నిరంతరం ప్రయోజనాలు అందుతున్న తరుణంలో, ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగుల సామాజిక భద్రత కోసం EPS-95 పథకాన్ని అప్గ్రేడ్ చేయడం అనివార్యమని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
EPS 95 పథకం అంటే ఏమిటి?
ఇది ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) నిర్వహించే సామాజిక భద్రతా వ్యవస్థ. ఉద్యోగి జీతం నుండి కట్ అయ్యే PF మొత్తంలో కొంత భాగం పెన్షన్ ఫండ్కు వెళ్తుంది. పదేళ్ల కంటే ఎక్కువ కాలం సర్వీస్ ఉన్న ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ తర్వాత ఈ పెన్షన్ పొందేందుకు అర్హులు.
ఎప్పుడు అమలులోకి రావచ్చు?
మీడియా నివేదికల ప్రకారం.. రాబోయే కేంద్ర బడ్జెట్లో దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది. అదే జరిగితే, EPFO చరిత్రలోనే ఇది అతిపెద్ద పెన్షన్ సవరణగా నిలిచిపోతుంది. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభం నుండి ఈ పెంపు అమల్లోకి వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి.
