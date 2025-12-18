English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులకు ముఖ్యగమనిక..రూ.7,500 పెన్షన్ పెంపుపై పార్లమెంట్‌లో మోదీ సర్కార్ క్లారిటీ ఇచ్చేసింది!

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 18, 2025, 02:22 PM IST

EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులకు ముఖ్యగమనిక..రూ.7,500 పెన్షన్ పెంపుపై పార్లమెంట్‌లో మోదీ సర్కార్ క్లారిటీ ఇచ్చేసింది!

EPS-95 Pension Hike Update: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు తమ కనీస నెలవారీ పెన్షన్‌ను ప్రస్తుతం ఉన్న రూ. 1,000 నుండి రూ. 7,500కి పెంచాలని ఎంతో కాలంగా పోరాడుతున్నారు. అయితే ఈ పెన్షన్ పెంపు ప్రక్రియ ఎందుకు సాధ్యం కావడం లేదనే విషయంపై కేంద్ర కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ పార్లమెంటులో స్పష్టత ఇచ్చింది. ఎంపీ రాజేష్ రంజన్ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా.. ప్రభుత్వం పెన్షన్ పెంపుదలకు ఎదురవుతున్న సవాళ్లను వివరించింది.

పెన్షన్ పెంచకపోవడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే..
పెన్షన్ మొత్తాన్ని పెంచడానికి మోదీ ప్రభుత్వం ప్రధానంగా మూడు కారణాలను ప్రస్తావించింది. EPS-95 అనేది ఒక సామాజిక భద్రతా పథకం. ఇందులో వచ్చే ప్రయోజనాలు పూర్తిగా ఫండ్‌కు అందే సహకారంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అంటే, జమ అయ్యే నిధులను బట్టే పెన్షన్ చెల్లింపులు జరుగుతాయి.

నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి ఏడాది ఈ ఫండ్‌ను ఆడిట్ చేస్తారు. 2019 మార్చి నాటి లెక్కల ప్రకారం.. ఈ పెన్షన్ ఫండ్‌లో భారీ లోటు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ లోటు కారణంగా పెన్షన్ మొత్తాన్ని ఎక్కువకు పెంచడం ఆర్థికంగా సాధ్యం కాదని పార్లమెంట్‌లో కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది.

అదే విధంగా పెన్షన్‌ను జీవన వ్యయ సూచికతో అనుసంధానించడం లేదా కరువు భత్యం (డీఏ) కల్పించడంపై గతంలో ఒక కమిటీ అధ్యయనం చేసింది. అయితే పెన్షన్ ఫండ్ వాస్తవిక స్థితిని బట్టి ఇది ఆచరణాత్మకమైనది కాదని ఆ కమిటీ తేల్చిచెప్పింది.

EPS నిధి ఎలా సమకూరుతుంది?
ఉద్యోగుల పెన్షన్ నిధి ప్రధానంగా యజమాని మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే సహకారంతో ఏర్పడుతుంది. ఉదాహరణకు కంపెనీ యజమాని తరఫున ఉద్యోగి ప్రాథమిక వేతనం నుంచి 8.33% సహకారం అందితే.. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి 1.16 శాతం ఇవ్వాల్సి ఉంది. అయితే ఉద్యోగి కనీస వేతనం రూ.15,000 ఉన్న నేపథ్యంలో వారి పెన్షన్ రూ.7,500 పెంచడం పెద్ద సవాలుతో కూడుకున్న పని. ప్రస్తుతం ఉన్న రూ. 1,000 కనీస పెన్షన్‌ను నిర్ధారించడానికి ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అదనపు బడ్జెట్ సపోర్ట్ అందిస్తోందని మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. దీంతో పెన్షన్ రూ.7,500 పెరుగుదల ఇప్పట్లో లేనట్టే అని తెలుస్తోంది.

