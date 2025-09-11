English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Eshram Card: ప్రతినెలా రూ.3000 పింఛను.. రూ.200000 బీమా, కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తోన్న బంపర్‌ స్కీమ్‌..

Eshram card Pension Benefits: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ప్రధానంగా రైతులు, కార్మికుల కోసం అనేక పథకాలు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అయితే కేవలం ఒక్క కార్డుతో మీరు 60 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత ప్రతినెల రూ.3000 ఫించను, రూ.2 లక్షల వరకు బీమా లభిస్తుంది అంటే మీరు నమ్మగలుగుతారా? ఆ పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 11, 2025, 11:46 AM IST

Eshram card Pension Benefits: కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ -శ్రమ్‌ కార్డ్ మనదేశ వ్యాప్తంగా ప్రఖ్యాతి చెందిందే. 60 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత ప్రతి నెల రూ.3 వేలు పింఛను లభించే ఒక అద్భుతమైన పథకం. కర్షకులకు సాధారణంగా ఎలాంటి ఫించను వృద్ధాప్యంలో లభించదు. అలాంటి వారికోసం ప్రత్యేకంగా ఈ కార్డు ద్వారా ప్రతినెల సులభంగా రూ. 3,000 పింఛను పొందవచ్చు. దీంతోపాటు పిల్లల విద్య లేదా పెళ్లిళ్ల కోసం లక్ష రూపాయలు బెనిఫిట్ పొందుతారు. యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ రెండు లక్షల వరకు బీమా లభిస్తుంది. ఇందులో మీరు పూర్తిగా ఆయుష్మాన్ యోజన లో ఉచితంగా వైద్య సదుపాయాలు కూడా పొందుతారు. అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ శ్రమ్‌ కార్డును కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పథకం ద్వారా మీరు అనేక లాభాలు పొందుతారు. 

 ప్రధానంగా గుర్తింపులేని అసంఘటిక రంగాలలో పనిచేసే వారి కోసం ఈ పథకాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. మినిస్ట్రీ లేబర్ ఎంప్లాయిమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ శ్రమ్‌ కార్డుని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. దీంట్లో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ బెనిఫిట్స్ లభిస్తాయి. ఈ శ్రమ్‌ కార్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని మీరు డౌన్‌లోడ్ చేసి పెట్టుకుంటే ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్‌ లభిస్తాయి. 

ఈ శ్రమ్‌ పోర్టల్..
అసంఘటిత రంగాలకు చెందిన కార్మికుల కోసం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ ఈ పోర్టల్‌ని తయారు చేసింది. దీనికి మీరు ఆధార్ కార్డు లింక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీని  నెంబర్‌తో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే ఈ దీనికి చెందిన కార్మికులు నేరుగా లబ్ది పొందుతారు. ఇంకా అనేక గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్‌కు కూడా మీరు బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు. 

30 కోట్ల మందికి పైగా లబ్ది..
ఈ శ్రమ్‌ కార్డు ద్వారా ఇప్పటికే 30 కోట్ల మందికి పైగా లబ్ధి పొందుతున్నారు. రిజిస్ట్రేషన్స్ కూడా పూర్తి అయ్యాయి. అసంఘటిత రంగాలకు చెందిన కార్మికులు ఈ ప్లాట్ ఫారంపై సులభంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఉత్తర ప్రదేశ్ మొదటి స్థానంలో ఉంది. మీరు అధికారిక వెబ్‌సైట్ పోర్టల్‌లో నేరుగా లాగిన్ అయి నమోదు చేసుకోవచ్చు లేదా ఉమాంగ్ యాప్ లేదా మొబైల్ ద్వారా కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు.

ఈశ్రమ్‌ పోర్టల్‌ ఓపెన్ చేసి అందులో సెల్ఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ క్లిక్ చేయండి. అక్కడ మీ మొబైల్ నెంబర్ ఆధార్ కార్డు నమోదు చేసి క్యాప్చా కోడ్ కూడా ఎంటర్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఈపీఎఫ్/ఇఎస్ఐ పై లిఫ్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మీ ఫోన్‌కు ఓటీపీ వస్తుంది. అక్కడ మీరు వివరాలు నమోదు చేసి మీ అర్హత ఇతర వివరాలు కూడా ఎంటర్ చేయాలి. మీ మ్యారేజ్ స్టేటస్ బ్యాంకు వివరాలు సరిగా ఫైలింగ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత సులభంగా మీరు ఇష్టం కార్డుని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. 

 ఎవరు అర్హులు..
 ఈశ్రమ్‌లో అర్హత సాధించాలంటే 18 నుంచి 59 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. కేవలం అసంఘటిత వర్గాలకు చెందిన కార్మికులు మాత్రమే అర్హత దరఖాస్తుదారులకు పిఎఫ్ ఉండకూడదు. అంతేకాదు ఈఎస్ఐ నెంబర్ సభ్యత్వం కూడా పొంది ఉండకూడదు. దరఖాస్తుదారులు ఎలాంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేసి ఉండకూడదు.

