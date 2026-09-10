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ఈఎస్ఐసీ కొత్త రూల్.. ఆ పని చేయకపోతే ఈఎస్ఐ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ బంద్!

ESIC New Rule:  ఈఎస్‌ఐ కార్డుదారులందరికీ బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. ప్రధానంగా ఈ కార్డు ద్వారా బీమా పొందుతున్నవారు తమ ఈఎస్‌ఐ కార్డుకు ఆధార్‌ అనుసంధానించడం తప్పనిసరి చేశారు. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 10, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:38 AM IST
ఈఎస్ఐసీ కొత్త రూల్.. ఆ పని చేయకపోతే ఈఎస్ఐ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ బంద్!
Image Credit: ESIC New Rule:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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