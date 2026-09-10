/ఈఎస్ఐసీ కొత్త రూల్.. ఆ పని చేయకపోతే ఈఎస్ఐ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ బంద్!

ESIC New Rule: ఈఎస్ఐసీ కార్డు ద్వారా సామాజిక భద్రత పొందుతున్నారు. ప్రధానంగా ఈ కార్డు ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినప్పుడు చికిత్స ఉచితంగా పొందుతారు. ప్రతినెలా కొంత మొత్తం ఈ ఈఎస్ఐ భద్రత కార్డుకు కట్ అవుతుంది. ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినప్పుడు కార్డుదారుడితోపాటు వారి కుటుంబీకులు కూడా ఉచితంగా చికిత్స పొందవచ్చు. అయితే, కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ కీలక అలెర్ట్ జారీ చేసింది. ఆధార్ కార్డు ఈ ఈఎస్ఐసీ కార్డుకు అనుసంధానించడం తప్పనిసరి చేసింది. సెక్షన్ 142 సోషల్ సెక్యూరిట కోడ్ 2020 ప్రకారం దీన్ని తప్పనిసరి చేసింది.
మీకు కూడా ఈఎస్ఐసీ కార్డు ఉంటే ఆధార్ అథెంటీకేషన్ తప్పనిసరి చేశారు. అత్యవసర సమయాల్లో మెడికల్ ట్రీట్మెంట్, మందులు పొందాలంటే ఇది తప్పనిసరిగా ఆధార్ కార్డు లింక్ చేయండి.
ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ సమాజిక భద్రతగా ఈ హెల్త్కేర్ సర్వీసును ఓ కాంప్లీమెంటరీగా అందజేస్తోంది. ప్రధానంగా ఫ్యాక్టరీలు, ప్రైవేటు ఉద్యోగులు, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సంఘటిత కార్మికులు కూడా ఈ ఈఎస్ఐ సేవలు పొందుతున్నారు. ప్రధానంగా రూ.21000 ప్రతినెలా బేసిక్ శాలరీ పొందుతున్నవారు ఈ ఈఎస్ఐ కార్డుకి అర్హులు. దివ్యాంగులకు నెలవారీ జీతం రూ.25000 ఉన్నవారు కూడా అర్హులే.
ఆధార్-ఈఎస్ఐతో లింక్ చేసే విధానం..
మొదటగా ఈఎస్ఐసీ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి. అక్కడ హోంపేజీలో ఇన్స్యూర్డ్ పర్సన్ బెనిఫిషియరీ ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి. లాగిన్ అకౌంట్ డిటైయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి. ఆతర్వాత ఆధార్ సీడింగ్ ఐపీ ఆప్షన్ ఉంటుంది. దాన్ని క్లిక్ చేసి లింక్ చేయాలి. తర్వాత ఆధార్ నెంబర్, కంప్లీట్ ఆథెంటికేషన్ చేయాలి. మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్కు ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని నమోదు చేసి సబ్మిట్ చేయాలి. మీకు ఒక రిఫరెన్స్ నెంబర్ కూడా వస్తుంది. డిపార్ట్మెంటల్ వెరిఫికేషన్ తర్వాత విజయవంతంగా మీ ఈఎస్ఐ కార్డు ఆధార్తో లింక్ అవుతుంది.
ఆధార్ సీడింగ్ ఎందుకు తప్పనిసరి?
లేబర్ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం ఈఎస్ఎస్ కార్డుతో ఆధార్ లింక్ అనేది తప్పనిసరి. ప్రధానంగా పూర్తి పారదర్శకంగా ఈ సర్వీసు అందించడానికి పూనుకున్నారు. ఆధార్ లింక్ చేసిన లబ్దిదారుడు మెడికల్ చెకప్, హస్పిటల్ బెనిఫిట్స్, మెటర్నిటీ బెనిఫిట్స్తో పాటు ఆర్థిక సహాకారం కూడా పొందుతారు.
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