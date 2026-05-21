/Essel Group 100: వందేళ్లలో ఎస్సైల్ గ్రూపు అపూర్వ క్షణాలు.. గర్వించదగ్గ అవార్డులు

Essel Group Honors And Awards: ఎస్సెల్ గ్రూప్ 100 సంవత్సరాల ప్రయాణం ధైర్యం, సాహసం, ఒడిదుడుకులతో కూడి ఉంది. ఈ కాలంలో గ్రూప్ ఐదు కష్టకాలాలను చూసింది. కానీ మూడు మూల సూత్రాల బలంతో ప్రతిసారీ ధైర్యంగా నిలబడి మరింతగా రాణించింది. డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తాత జగన్నాథ్ గోయెంకా అందించిన ఈ మూడు సూత్రాలు: 1. భయపడకు 2. నీ సంకల్పం నుంచి ఎప్పుడూ వెనక్కి తగ్గకు 3. సత్యం నుంచి ఎప్పుడూ తప్పుకోకు. ఈ మూడు సూత్రాలే ఎస్సెల్ గ్రూప్నకు ఆదర్శంగా నిలిచాయి. అందుకే ఈ వందేళ్ల అపూర్వ ప్రయాణంలో ఎస్సెల్ గ్రూప్ సాధించిన విజయాలను వ్యాపార ప్రపంచం, సమాజం ఎంతో కొనియాడింది. వ్యాపారంతో పాటు గ్రూప్ చేసిన మానవీయ, స్వచ్ఛంద సేవా కార్యక్రమాలు ఆదర్శంగా నిలిచాయి.
అవార్డులు, గౌరవాలు
==> Essel Propack నార్త్ అమెరికా యూనిట్ ట్యూబ్ కౌన్సిల్ 'ట్యూబ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డ్స్' (2013)లో మూడు అవార్డులు సొంతం.
==> డాక్టర్ సుభాష్ చంద్రకు 2011లో న్యూయార్క్ సిటీలో International Emmy Directorate Award లభించింది.
==> ఎస్సెల్ గ్రూప్, ZEEL ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్రకు 2014లో International Writers Awardతో సత్కారం
==> భారతదేశ అతిపెద్ద అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ EsselWorld, IAAPI (ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్స్, ఇండస్ట్రీస్) 10వ నేషనల్ అవార్డ్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ -2011లో మూడు కేటగిరీలలో అవార్డులు కైవసం
==> Essel Infra Ahmedabad Godhra Toll Road Project Pvt Ltd ను IIFCL (ఇండియా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ) వరల్డ్ బ్యాంక్/ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్తో కలిసి "ఎన్విరాన్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీ" (పర్యావరణ స్థిరత్వం) కోసం సత్కారం
==> DishTV ట్రస్ట్ రీసెర్చ్ అడ్వైజరీ (TRA) 2014 బ్రాండ్ ట్రస్ట్ రిపోర్ట్లో "మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ బ్రాండ్" (అత్యంత విశ్వసనీయ బ్రాండ్)గా ఎంపిక.
==> ఇంటర్బ్రాండ్-2015 నాటి "30 బెస్ట్ ఇండియన్ బ్రాండ్స్" జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్న ఏకైక మీడియా బ్రాండ్ ZEE.
==> Zee Institute of Creative Art (ZICA) 2013లో వరల్డ్ కన్సల్టింగ్, రీసెర్చ్ కార్పొరేషన్ (WCRC) ద్వారా "బెస్ట్ గ్రాఫిక్ అండ్ యానిమేషన్ డిజైన్" ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కేటగిరీలో "ఆసియాస్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అవార్డు".
==> ఎస్సెల్ గ్రూప్, ZEE ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్రకు 22 ఏప్రిల్ 2016న కెనడా ఇండియా ఫౌండేషన్ (CIF) ప్రతిష్టాత్మక “Chanchlani Global Indian Award” సొంతం. ఈ గౌరవాన్ని గతంలో రతన్ టాటా, నారాయణ మూర్తి వంటి ప్రముఖులు పొందారు.
సమాజ సేవలో ఎస్సెల్ గ్రూపు
ప్రజల నుంచి లభించిన దానిని తిరిగి సమాజానికి ఇవ్వాలని ఎస్సెల్ కుటుంబం నమ్ముతుంది. ఈ ఆలోచనతోనే ఎస్సెల్ గ్రూప్ సామాజిక పనులు, ప్రజల అభివృద్ధి కోసం అనేక కార్యక్రమాలను చేపట్టింది.. చేపడుతోంది.
ఏకల్ ఉద్యమం: ఎస్సెల్ గ్రూపు భారతదేశంలోని 50,000 కంటే ఎక్కువ గ్రామాల్లో పేద ప్రజలకు విద్య, సాధికారత అందించే బృహత్తర కార్యక్రమం చేస్తోంది.
గ్లోబల్ విపస్సన ఫౌండేషన్: ఈ సంస్థ ప్రజలను మానసిక ఒత్తిడి నుంచి బయటపడేయడానికి సహాయ పడుతుంది. ఇది గౌతమ బుద్ధుడు బోధించిన విపస్సన ధ్యానంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
తాలీమ్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్: ఈ సంస్థ ప్రజలకు ఉన్నత స్థాయి విద్య, పరిశోధన అవకాశాలను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఉపాధి, ఆదాయాన్ని పెంచడానికి సహాయ పడుతుంది.
డీఎస్ఈ ఫౌండేషన్: ఈ సంస్థ సమాజ అభివృద్ధి, ప్రజల సంక్షేమం కోసం వివిధ రకాల సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తుంది.