Essel Group 100: సరిగ్గా 100 సంవత్సరాల క్రితం నాటిన విత్తనం నేడు ఒక భారీ వటవృక్షంగా మారింది. దేశంలోనే మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ న్యూస్ ఛానల్ను తీసుకురావడమే కాకుండా, పలు రంగాలలో లీడర్గా ఎదిగిన ఒక సమూహం యొక్క కథ ఇది. ఇది ఎస్సెల్ సమూహం యొక్క 100 సంవత్సరాల గౌరవప్రదమైన ప్రయాణం. 1926 సంవత్సరంలో జగన్నాథ్ గోయెంకా హర్యానాలో తమ మొదటి అడుగు వేశారు. ఆ తర్వాత ఎప్పుడూ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు. మార్గంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు వచ్చినా.. వారి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీయలేకపోయాయి. హిసార్ నుంచి ఢిల్లీకి చేరుకుని ఈ సమూహం నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించింది. 2026లో జరుపుకుంటున్న శతాబ్ది ఉత్సవాల వేళ, ఎస్సెల్ గ్రూప్ ఏయే రంగాలలో అగ్రగామిగా ఉందో తెలుసుకుందాం:
==> భారత సైన్యానికి (Indian Army) ప్రాసెస్డ్ ధాన్యాన్ని సరఫరా చేసిన భారతదేశపు మొట్టమొదటి కంపెనీ.
==> ప్రాసెస్డ్ ధాన్యాల నిల్వ కోసం ఉపయోగించే HDPE (హై డెన్సిటీ పాలిథిలిన్) ను తయారు చేసిన భారతదేశపు మొట్టమొదటి కంపెనీ.
==> ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లామినేటెడ్ ట్యూబ్స్ తయారీ సంస్థ.
==> భారతదేశపు అతిపెద్ద అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్, ఆసియాలోనే అతిపెద్ద థీమ్ వాటర్ పార్క్.
==> భారతదేశపు మొట్టమొదటి, అతిపెద్ద ప్రైవేట్ శాటిలైట్ టెలివిజన్ కంపెనీ- 1992లో భారతదేశపు మొదటి హిందీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్గా Zee TV ప్రారంభమైంది.
==> భారతదేశపు అతిపెద్ద మల్టీ సిస్టమ్ ఆపరేటర్స్ కంపెనీ.
==> 1995 సంవత్సరంలో భారతదేశపు మొట్టమొదటి 24 గంటల ప్రైవేట్ న్యూస్ ఛానల్ (Zee News) లాంచ్ అయింది.
==> భారతదేశపు మొదటి లాటరీ వ్యాపారం- 2001లో ప్లేవిన్ లాటరీ భారతదేశంలో మొదటిసారిగా ఆన్లైన్ టికెట్ అమ్మకాలను ప్రారంభించింది.
భారతదేశపు మొట్టమొదటి విలువైన లోహాల రిఫైనరీ- 2001లో శిర్పూర్ రిఫైనరీ రూపంలో భారతదేశపు మొట్టమొదటి, ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గోల్డ్ రిఫైనరీ ప్రారంభమైంది.
==> భారతదేశపు అతిపెద్ద ప్రీ-స్కూల్ నెట్వర్క్ 'Kidzee' 2003లో ప్రారంభం.
==> భారతదేశపు మొట్టమొదటి, అతిపెద్ద DTH కంపెనీ 'డిష్ టీవీ' 2004లో ప్రారంభమైంది.
==> భారతదేశపు టాప్-10 ఇన్ఫ్రా (ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్) కంపెనీలలో ఒకటి.