Mumbai: ఎస్సెల్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తండ్రి, ప్రముఖ సంఘ సేవకురాలు శ్రీ నంద కిషోర్ గోయెంకా 96 ఏళ్ల వయసులో జూలై 13, 2026న తుది శ్వాస విడిచారు. ఆయన మృతిపై ఎస్సెల్ గ్రూపు సంస్థ ఉద్యోగులు నివాళులు అర్పించారు. ఎంత ఎదిగినా.. ఒదిగి ఉండాలనే దానికి శ్రీ నంద కిషోర్ గోయెంకా జీవితం ఆదర్శం అని చెప్పాలి. నిరాడంబరత, మానవత్వం, సాంఘిక సేవ, విలువలతో కూడిన జీవనానికే ఆయన ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. చేతిలో కోట్లకొలది డబ్బు ఉన్న ఆ డాబును ఎపుడు ప్రదర్శించలేదు. అదే ఆయన్ని ఉన్నత స్థానంలో నిలబెట్టింది. తనకు ఎంతో ఇచ్చిన సమాజం కోసం పలు దాతృత్వ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. తన జీవితాంతం నిశ్శబ్దంగా సమాజ శ్రేయస్సుకు సేవ చేశారు. తన దాతృత్వం, కరుణ, సాంఘిక సేవ ద్వారా ఎందరో జీవితాలలో వెలుగులు నింపిన మహానుభావుడు శ్రీ నంద కిషోర్ గోయోంక. ఆయన మరణం సాంఘిక సేవా రంగానికి తీరని లోటు అని చెప్పాలి.
నిన్న ముంబైలోని చర్చ్గేట్, ఎ రోడ్, వసంత్ సాగర్లోని శ్రీ నంద కిషోర్కు పలువురు ప్రముఖులు నివాళులు అర్పించారు. తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు శ్రీ నంద కిషోర్ గోయోంక మరణంపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన అంత్యక్రియలు సంత రాష్ట్రం హర్యానాలోని హిసార్ జిల్లా, అగ్రోహాలోని గోయెంకా పార్కులో జూలై 15న (రేపు) జరుగనున్నాయి. తన తండ్రి మృతి నేపథ్యంలో, డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తన అధికారిక 'ఎక్స్' ఖాతాలో ఒక భావోద్వేగ సందేశాన్ని పంచుకున్నారు.
ఆయన ఈ విధంగా స్పందించారు. "ఈ ఉదయం, మా ప్రియమైన తండ్రి నంద కిషోర్ గోయెంకా తుదిశ్వాస విడిచారు. కుటుంబంలో అందరూ దుఃఖంలో ఉన్నప్పటికీ, ఆర్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్గా సాంఘిక సేవ, గోసేవ, జాతీయ సేవకు అంకితమైన ఆయన 96 ఏళ్ల జీవితాన్ని నేను ఆనందంతో గడిపారన్నారు.
Today morning our beloved father Nand Kishore Goenka, breathed his last. Though all in family are saddened. My desire is to celebrate his 96 year's life, which was full of samaj seva, cow seva,and national service as RSS sayam sevak.
— Subhash Chandra (@subhashchandra) July 13, 2026
నంద కిషోర్ గోయెంకా మరణం పట్ల ప్రగాఢ సంతాపం తెలుపుతూ ఎస్సెల్ గ్రూప్ కూడా ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఆయన ఆదర్శాలు, మానవ విలువలు, సాంఘిక సేవా స్ఫూర్తి రాబోయే తరాలకు స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉంటాయని ఆ సంస్థ పేర్కొంది.
శ్రీ నంద కిషోర్ గోయెంకా గారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని, ఈ నష్టాన్ని భరించే శక్తిని వారి కుటుంబానికి ప్రసాదించాలని ఎస్సెల్ గ్రూప్ ప్రార్థిస్తోంది.
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