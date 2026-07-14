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తండ్రి నంద కిషోర్‌కు ఎస్సెల్ గ్రూపు ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఘన నివాళి..

Nand Kishore Goenka Passes Away: ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త  ఎస్సల్ గ్రూపు  చైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తండ్రీ  నంద్ కిషోర్ గోయెంకా నిన్న  ముంబైలోని తన నివాసంలో తుది శ్వాస విడిచారు. ఆయన వయసు 96 సంవత్సరాలు. ఆయన మృతిపై పలువురు ప్రముఖలు నివాళులు అర్పించారు. ఇక తన తండ్రి మృతిపై సుభాష్ చంద్ర తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఆయనతో తన అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 14, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:04 AM IST
తండ్రి నంద కిషోర్‌కు ఎస్సెల్ గ్రూపు ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఘన నివాళి..
Image Credit: Nanda Kishore Passes Away (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తండ్రి నంద కిషోర్‌కు ఎస్సెల్ గ్రూపు ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఘన నివాళి..
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