/డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఆర్య సమాజ్ సంస్థలో భారీ అవినీతి

Arya Samaj Corruption: హర్యానాలోని హిసార్లో ఉన్న చారిత్రక ఆర్య సమాజ్ సంస్థ (మండీర్ సొసైటీ) తీవ్ర అవినీతి కూరుకుపోయిందని ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్, మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడు డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఆరోపించారు. విద్య, సమాజ సంస్కరణల్లో ఎంతో గొప్ప చరిత్ర కలిగిన ఆర్య సమాజ్ నేడు కొందరి స్వార్థంతో అవినీతి కూపంగా మారిందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయంలో హర్యానా ముఖ్యమంత్రిని తప్పుదోవ పట్టించారని తెలిపారు.
హర్యానాలోని హిసార్లో నిర్వహించిన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో సుభాష్ చంద్ర సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'దాదాపు 108 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన సీఏవీ విద్యాసంస్థను పేద పిల్లలకు అతి తక్కువ ఫీజులతో నాణ్యమైన విద్యను అందించాలనే పవిత్ర లక్ష్యంతో స్థాపించారు. ఒకప్పుడు ఈ సంస్థకు 450 దుకాణాలు ఉండేవి. వాటి ద్వారా వచ్చే అద్దెతోనే పాఠశాలల ఖర్చులు నడిచేవి. కానీ ఇప్పుడు ఆ దుకాణాలు, ఇతర ఆస్తుల పేరిట దాదాపు రూ.50 కోట్ల మేర అవినీతి జరిగినట్లు ప్రాథమికంగా తెలుస్తోంది' అని ఆరోపించారు.
'సంస్థకు చెందిన విలువైన భూములను కూడా అక్రమంగా విక్రయించారు. మొత్తంగా ఈ వ్యవహారంలో రూ.700 కోట్ల నుంచి రూ.800 కోట్ల మేర భారీ కుంభకోణం జరిగి ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నాం' అని ఎస్సెల్ గ్రూపు చైర్మన్ సుభాష్ చంద్ర వివరించారు. ఈ కుంభకోణానికి పాల్పడిన కొందరు వ్యక్తులు హర్యానా ముఖ్యమంత్రి నయాబ్ సింగ్ సైనీకి తప్పుడు సమాచారం అందించి పూర్తిగా తప్పుదోవ పట్టించారని ఆరోపించారు. ముఖ్యమంత్రిని గందరగోళంలో పడేసి స్థానిక హిసార్ పరిపాలనా యంత్రాంగంపై ఒత్తిడి తెచ్చారని.. అందుకే అధికారులు ఈ అవినీతిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ఎస్సెల్ గ్రూపు చైర్మన్ సుభాష్ చంద్ర మండిపడ్డారు.
ప్రజా ఉద్యమం చేస్తాం..
ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్న సామాజిక కార్యకర్త సోమేష్ సర్పంచ్ మాట్లాడుతూ.. ఆర్య సమాజ్ అవినీతిపై తక్షణమే చర్యలు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. జూలై 23వ తేదీలోగా ఆర్య సమాజ్ సంస్థకు ప్రభుత్వ అధికారిని నియమించకపోతే తర్వాతి రోజు అంటే జూలై 24 నుంచి పెద్దఎత్తున నిరసన ప్రదర్శనలు చేపడతామని హెచ్చరించారు. స్వామి దయానంద సరస్వతి ఆశయాలపై నమ్మకం ఉన్నవారితో కొత్తగా సభ్యత్వ నమోదు చేపట్టాలని, పారదర్శకత కోసం నూతన కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఐఏఎస్ అధికారులతో సహా ఎంతో మంది ప్రముఖులను తీర్చిదిద్దిన ఈ విద్యాసంస్థను కాపాడుకునేందుకు.. ప్రస్తుతం చదువుతున్న విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, పూర్వ విద్యార్థులను కలుపుకొని అవసరమైతే ఈ ఉద్యమాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉధృతం చేస్తామని ఎస్సెల్ గ్రూపు చైర్మన్ సుభాష్ చంద్రతోపాటు సామాజిక కార్యకర్త సోమేశ్ హెచ్చరించారు.
हिसार-डॉ. सुभाष चंद्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस
आर्य समाज संस्था में भ्रष्टाचार के आरोप
50 करोड़ की गड़बड़ी का लगाया आरोप
700–800 करोड़ के भ्रष्टाचार का भी दावा
सीएम को गुमराह करने का आरोप@subhashchandra #drsubhashchandra #breakingnews #hisar #haryana pic.twitter.com/oROwEu9uiv
— Zee Delhi-NCR Haryana (@ZeeDNHNews) July 20, 2026