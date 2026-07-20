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డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఆర్య సమాజ్ సంస్థలో భారీ అవినీతి

Subhash Chandra Serious Corruption Allegations On Arya Samaj Organization At Hisar: ఆర్య సమాజ్‌ సంస్థపై ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్, మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడు డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఆర్య సమాజ్‌లో భారీ అవినీతి జరుగుతోందని ఆరోపించారు. దీనిపై ముఖ్యమంత్రికి తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారని తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 20, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:03 PM IST
డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఆర్య సమాజ్ సంస్థలో భారీ అవినీతి
Image Credit: Subhash Chandra (Source: Zee Media)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఆర్య సమాజ్ సంస్థలో భారీ అవినీతి
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