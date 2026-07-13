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ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ సుభాష్ చంద్రకు పితృవియోగం.. ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త నంద్ కిషోర్ గోయెంకా కన్నుమూత

Nand Kishore Goenka Passes Away: ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త నంద్ కిషోర్ గోయెంకా ఇక లేరు. సోమవారం మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు ముంబైలోని తన నివాసంలో ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు. ప్రజలు ఆయనకు చివరి నివాళులు అర్పించేందుకు వీలుగా ఆయన భౌతికకాయాన్ని 'ఎ రోడ్, వసంత్ సాగర్, మెరైన్ డ్రైవ్'లోని ఆయన నివాసంలో ఉంచారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 13, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:52 PM IST
ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ సుభాష్ చంద్రకు పితృవియోగం.. ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త నంద్ కిషోర్ గోయెంకా కన్నుమూత
Image Credit: Nand Kishore Goenka Passes Away

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ సుభాష్ చంద్రకు పితృవియోగం.. ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త నంద్ కిషోర్ గోయెంకా కన్నుమూత
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