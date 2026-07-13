/ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ సుభాష్ చంద్రకు పితృవియోగం.. ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త నంద్ కిషోర్ గోయెంకా కన్నుమూత

Nand Kishore Goenka Passes Away: ఎస్సెల్ (Essel) గ్రూప్ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తండ్రి, ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త నంద్ కిషోర్ గోయెంకా (96) సోమవారం మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు ముంబైలోని తన నివాసంలో కన్నుమూశారు. ప్రజలు, ప్రముఖులు ఆయనకు చివరి నివాళులు అర్పించేందుకు వీలుగా ప్రస్తుతం ఆయన భౌతికకాయాన్ని ముంబై, మెరైన్ డ్రైవ్లోని 'ఎ రోడ్, వసంత్ సాగర్' నివాసంలో ఉంచారు. మంగళవారం (జూలై 14) ఉదయం 7:00 గంటలకు ఆయన భౌతికకాయాన్ని ప్రత్యేక చార్టర్డ్ విమానం ద్వారా హర్యానాలోని ఆయన పూర్వీకుల స్వస్థలమైన హిసార్కు తరలిస్తారు. హిసార్లోని '166, గోయెంకా హౌస్, కృష్ణ మందిర్' వద్ద ప్రజల సందర్శనార్థం పార్థివదేహాన్ని ఉంచుతారు.
1930 సెప్టెంబర్ 28న జన్మించిన నంద్ కిషోర్ గోయెంకా.. రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (RSS)లో అంకితభావం కలిగిన స్వయంసేవక్గా సుదీర్ఘకాలం సేవలందించారు. ఆ సంస్థలో ఆయన పలు కీలక బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించారు. వ్యాపార కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, సమాజ శ్రేయస్సు, గోసేవ కార్యక్రమాల్లో ఆయన నిరంతరం చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. వైశ్య సమాజాన్ని ఏకం చేయడానికి అవిశ్రాంతంగా కృషి చేసిన ఆయన.. వ్యాపార వర్గాల ఆరాధ్య దైవమైన మహారాజ అగ్రసేన్ రాజధాని 'అగ్రోహా' అభివృద్ధిలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించారు.
బుధవారం (జూలై 15) ఉదయం 11:00 గంటలకు హర్యానాలోని హిసార్లో అంత్యక్రియలు ప్రారంభమవుతాయి. అగ్రోహా ధామ్లోని 'గోయెంకా ఉద్యాన్'లో అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహిస్తారు. గతంలో ఆయన భార్య అంత్యక్రియలు కూడా ఇదే అగ్రోహా ధామ్లోనే జరిగాయి. నంద్ కిషోర్ గోయెంకా మృతి పట్ల పలువురు ప్రముఖులు, సామాజిక, వ్యాపార రంగాల అగ్రనేతలు ఎస్సెల్ కుటుంబానికి తమ ఘన నివాళులు అర్పించి.. సంతాపాన్ని తెలియజేస్తున్నారు.