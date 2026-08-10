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E20 పెట్రోల్ వాడుతున్నారా..? మీ వాహనంలో చేయాల్సిన కీలక మార్పులు ఇవే!

E20 Fuel: ప్రస్తుతం మన దేశం విదేశీ మారక ద్రవ్యం తగ్గించే దిశగా అడుగులు వేస్తుంది. దేశం స్వావలంభన దిశగా పెట్రో ఉత్పత్తుల దిగుమతులు దగ్గించుకోవడం కోసమే పెట్రోల్‌లో దశల వారీగా E20 పెట్రోల్ ప్రవేశపెట్టింది. ఇప్పటికే పలు దేశాలు ఈ దిశగా అడుగులు వేశాయి. మన దేశంలో మాత్రం దీనిప అవనసర రాద్ధాంతం చేస్తున్నారంటూ నిపుణులు చెబుతున్న మాట. ఇంతకీ ఈ 20 పెట్రోల్ వాడకం వలన మీ వాహనంలో చేయాల్సిన కీలక మార్పులు ఇవే.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 10, 2026, 05:51 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:55 AM IST
E20 పెట్రోల్ వాడుతున్నారా..? మీ వాహనంలో చేయాల్సిన కీలక మార్పులు ఇవే!
Image Credit: E20 Petrol (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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