/ E20 పెట్రోల్ వాడుతున్నారా..? మీ వాహనంలో చేయాల్సిన కీలక మార్పులు ఇవే!

E20 Fuel Vehicles Key Changes: ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎక్కువ దేశాలు పెట్రోల్ దిగుమతిపైనే ఆధారపడ్డాయి. దీనికే ఎక్కువ విదేశీ మారకం ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం పెట్రోల్లో 20 శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమాన్ని కలుపుతుంది. ఇదే E20 పెట్రోల్గా పిలుస్తున్నారు. ఇప్పటికే అమెరికా, రష్యా, సహా పలు దేశాలు పెట్రోల్లో ఇథనాల్ను కలుపుతున్నాయి. అమెరికాలో అయితే.. ఏకంగా E80 పెట్రోల్ అంటే.. దాదాపు 80 శాతం ఇథనాల్ను కలుపుతున్నట్టు చెబుతున్నారు.
పెట్రోల్లో 20 శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమం..
మన దేశం ఇపుడిపుడే ఈ దిశగా అడుగులు వేస్తుంది. అందులో భాగంగా ముందుగా 80 శాతం పెట్రోల్కు 20 శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమాన్ని కలుపుతున్నాయి. దీన్నే E20 పెట్రోల్గా పిలుస్తున్నారు. ఇథనాల్ హైగ్రోస్కోపిక్ కావడం వల్ల తేమను గ్రహిస్తుంది. అందువల్ల ఇథనాల్ కలిపిన ఇంధనాన్ని వాడితే, ఫ్యూయల్ లైన్ తుప్పు పట్టే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్న మాట. రబ్బరు సీల్ క్షీణించడం, ఇతర పార్ట్స్ పాడవటం లాంటివి జరగొచ్చు. అందువల్ల ఇథనాల్ కలిపిన ఇంధనాన్ని వాడటానికి వాహనాల్లో కొన్ని మార్పులు చేయాలని చెబుతున్నారు.
తుప్పు పట్టకుండా ఏం చేయాలి...
తుప్పు పట్టకుండా ఉండేందుకు కొన్ని పూతలు పూయాలి. ఇంజిన్ కంట్రోల్ యూనిట్లను (ECU) కూడా మార్చాలి. అలాగైతేనే, E20 వాడినా వాహనం పాడవకుండా సురక్షితంగా ఉంటుంది. ఈ మార్పులు చేయకుండా E20ని వాడితే వాహనాలు పాడైపోయే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు. కొన్నిసార్లు ఇది రోడ్డు ప్రమాదాలకు కూడా దారితీయవచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పాత వాహనాలను ఇ20 పెట్రోల్కు అనుగుణంగా మార్చడానికి బైక్లకు రూ.25 వేల వరకు, కారు లాంటి నాలుగు చక్రాల వాహనాలకు రూ.1 లక్ష 20 వేల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. ఇది సామాన్య ప్రజలకు చాలా భారం అని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్న మాట. కానీ కేంద్రం మాత్రం అలాంటేవి లేవు అని చెబుతున్నారు.
కొంత మంది E20 పెట్రోల్ వాడటం వలన మైలైజ్ తక్కువైనట్టు చెబుతున్నారు. గతంలో వచ్చిన దాని కంటే 3 నుంచి 5 కిలో మీటర్ల మేర తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. ఏసీ ఆన్ చేసినపుడు కానీ.. ఓవర్ టేక్ చేసినపుడు కారు తగ్గుతున్నట్టు కొంత మంది చెబుతున్న మాట. ఇది పూర్తిగా నిజమని చెప్పలేము.
ఇ20 పెట్రోల్కు కూడా రూ.106 చెల్లించాలా?
20% ఇథనాల్ కలిపిన లీటర్ పెట్రోల్ను అన్ని ఖర్చులు కలుపుకొని రూ.57 నుంచి రూ.65కు విక్రయించవచ్చని 0 విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. అయితే, E20 పెట్రోల్ను కూడా కేంద్రం లీటర్కు రూ.106కు అమ్ముతుందనే ఆరోపణలున్నాయి. ‘ఇ20 పెట్రోల్కు కూడా మనం స్వచ్ఛమైన పెట్రోల్పై చెల్లించే పన్నులే చెల్లించాలా..? ఇలా ఆదా చేసిన మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం మరిన్ని ఉచితాల కోసం ఉపయోగించుకుంటుంది. అంతిమంగా పేదల ఓట్లను కొనుగోలు చేయడమే లక్ష్యం’ అంటూ కొంత మంది నెటిజన్స్ తిట్టిపోస్తున్నారు. అయితే కేంద్రంలో ఎవరు అధికారంలో ఉన్న పేదల సంక్షేమం కోసం ధనవంతులపై భారం వేయడం అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఎవరు అధికారంలోకి వచ్చినా.. దీన్ని ఆపలేరు.
తెలియకుండానే ఇ20 పెట్రోల్ వాడేస్తున్నామా..?
ఇప్పటికే చాలా చోట్ల పెట్రోల్ బంకుల్లో E20 అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఏ పెట్రోల్లో ఎంత ఇథనాల్ ఉందో చెప్పడం లేదు. దీనివల్ల ప్రజలు తెలియకుండానే E20 వాడుతున్నారు. వాహనాలు E20 వాడకానికి అనుకూలంగా లేకపోతే, లాభం కంటే నష్టమే ఎక్కువ జరుగుతుందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇది పూర్తిగా వాస్తవం కూడా కాదు.
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