Ethanol Blending Issues News: దేశవ్యాప్తంగా ఇథనాల్ కలిపిన ఇంథనాన్ని (E20) వాడకంపై వాహనదారుల్లో ఎన్నో సందేశాలు నెలకొన్నాయి. అలాగే సోషల్ మీడియాలో అనేక పుకార్లు షికారు చేస్తున్నాయి. అయితే "E20 పెట్రోల్ వాడితే ఇంజిన్లు పాడైపోతాయా? ఇన్సూరెన్స్ రాదా? పర్యావరణానికి కీడా?" అంటూ వస్తున్న అసత్య ప్రచారాలకు కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల మంత్రిత్వ శాఖ గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చింది. ఒక సుదీర్ఘమైన, 10-అంశాల వివరణాత్మక ప్రకటనతో వినియోగదారుల అనుమానాలన్నింటినీ పటాపంచలు చేసింది.
అమెరికా, బ్రెజిల్ వంటి అంతర్జాతీయ దేశాల అనుభవాలను, పటిష్టమైన శాస్త్రీయ పరిశోధనలను అధ్యయనం చేసిన తర్వాతే ఈ విధానాన్ని భారత్లో ప్రవేశపెట్టామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
ఇథనాల్ తయారీతో నీటి కొరత వస్తుందా?
ఒక లీటరు ఇథనాల్ ఉత్పత్తికి 10 వేల లీటర్ల నీరు అవసరమవుతుంది, దీనివల్ల దేశంలో నీటి ఎద్దడి వస్తుందనే అపోహ చాలామందిలో ఉంది. అయితే ఆధునిక డిస్టిలరీలు అత్యంత అధునాతన సాంకేతికతను వాడుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఒక లీటర్ ఇథనాల్ తయారీకి కేవలం 3 నుండి 5 లీటర్ల శుద్ధి చేసిన నీరు మాత్రమే ఖర్చవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
అంతేకాకుండా, ఈ కర్మాగారాలు 'జీరో లిక్విడ్ డిశ్చార్జ్' (ZLD) వ్యవస్థను పాటిస్తూ నీటిని నిరంతరం రీసైకిల్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి భూగర్భ జలాలు హరించిపోతాయనే వాదన ముమ్మాటికీ తప్పని కేంద్రం తేల్చేసింది.
ఆహార భద్రతకు ముప్పు ఉందా?
దేశీయ ఆహార అవసరాలు, ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ (PDS) కోటా పూర్తిగా తీరిన తర్వాత.. ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (FCI) వద్ద మిగిలిపోయిన మిగులు బియ్యం, పాడైపోయిన ధాన్యాలు, చెరకు రసాన్ని మాత్రమే ఇథనాల్ తయారీకి వినియోగిస్తున్నారు. కాబట్టి దీనివల్ల ఆహార కొరత వచ్చే అవకాశమే లేదు.
కారు, బైక్ ఇంజిన్లు దెబ్బతింటాయా?
భారత వాహన తయారీ సంస్థల సంఘం (SIAM) భాగస్వామ్యంతో కఠినమైన 'మెటీరియల్ కంపాటబిలిటీ' పరీక్షలు జరిపిన తర్వాతే E20 ఇంధనాన్ని మార్కెట్లోకి తెచ్చారు. ఇథనాల్ వల్ల ఇంజిన్ భాగాలు తుప్పు పడతాయనే ఆందోళనల నేపథ్యంలో, చమురు సంస్థలు పెట్రోల్లో ప్రత్యేకమైన యాంటీ-కొరోసివ్ అడిటివ్స్ను కలుపుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లోకి వస్తున్న కొత్త వాహనాలన్నీ E20 ఇంధనానికి అనుకూలంగానే తయారవుతున్నాయి. పాత వాహనాల్లో దీనివల్ల ఎలాంటి తక్షణ ప్రమాదాలు జరగవని శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైంది.
బీమా (Insurance) క్లెయిమ్ తిరస్కరిస్తారా?
కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా గుర్తించి, సరఫరా చేస్తున్న ఇంధనాన్ని వాడినప్పుడు బీమా కంపెనీలు క్లెయిమ్లను నిరాకరించే అధికారమే లేదు. ఇన్సూరెన్స్ రాదనే ప్రచారంలో ఎలాంటి నిజం లేదు.
పర్యావరణానికి, ఆర్థిక వ్యవస్థకు కలిగే లాభాలు..
ఐఐటీ (IIT) వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల పరిశోధనల ప్రకారం.. సాధారణ పెట్రోల్తో పోలిస్తే E20 ఇంధనం వల్ల హానికరమైన కార్బన్ మోనాక్సైడ్, హైడ్రోకార్బన్ ఉద్గారాలు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. ముడి చమురు దిగుమతుల కోసం విదేశాలకు తరలిపోయే వేల కోట్ల రూపాయల విదేశీ మార్పిడి ద్రవ్యం ఆదా అవుతుంది. ఆదా అయిన సొమ్ము ఇథనాల్ సరఫరా చేసే దేశీయ చెరకు, ధాన్యపు రైతుల ఖాతాల్లోకి నేరుగా చేరుతూ గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తోంది.
పర్యావరణ పరిరక్షణ, ఇంధన భద్రత, రైతు సంక్షేమమే లక్ష్యంగా సాగుతున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక జాతీయ ప్రాజెక్టుపై స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం కొందరు వ్యాప్తి చేస్తున్న నిరాధారమైన పుకార్లను పౌరులు, వాహనదారులు నమ్మవద్దని కేంద్ర ప్రభుత్వం గట్టిగా విజ్ఞప్తి చేసింది.
(గమనిక: ఇక్కడ పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత విషయాలపై అధికారిక వెబ్సైట్ను సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
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