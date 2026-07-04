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Ethanol Blending Issues: ఇథనాల్ పెట్రోల్‌తో మీ కారు, బైక్‌కి ప్రమాదమా? ఇంజిన్ తుప్పు పడుతుందా? ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రాదా?

Ethanol Blending Issues News: దేశంలో ఇథనాల్ కలిపిన ఇంధనం (E20) వాడకంలోకి వస్తున్న నేపథ్యంలో చాలామంది వాహనదారులకు అనేక అపోహలు ఉన్నాయి. ఇథనాల్ కలిపితే ఇంజిన్ త్వరగా పాడవుతుందని.. తుప్పు పడుతుందని, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అవ్వదని సోషల్ మీడియాలో అనేక వదంతులు వస్తున్నాయి. అయితే అలాంటి వాటిపై కేంద్రం ఏం చెప్పిందో తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 04, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:19 PM IST
Ethanol Blending Issues: ఇథనాల్ పెట్రోల్‌తో మీ కారు, బైక్‌కి ప్రమాదమా? ఇంజిన్ తుప్పు పడుతుందా? ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రాదా?
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Ethanol Blending Issues: ఇథనాల్ పెట్రోల్‌తో మీ కారు, బైక్‌కి ప్రమాదమా? ఇంజిన్ తుప్పు పడుతుందా? ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రాదా?
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