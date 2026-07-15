/Noida Fire Accident: నోయిడాలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం.. ఇద్దరు మృతి.. బిల్డింగ్ కు వ్యాపించిన మంటలు..!

Massive fire accident in Noida: ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని నోయిడాలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. నోయిడాలోని మమురా గ్రామంలో ఈవీ స్కూటీ చార్జింగ్ చేస్తుండగా మంటలు వ్యాపించాయి. అడి పక్కనే ఉన్న బిల్డింగ్ కు వ్యాపించాయి. ఆ బిల్డింగ్ లో సుమారు 50 మంది కుటుంబాలు ఉంటున్నాయి. వెంటనే వారంత భయంతో బైటకు పరుగులు పెట్టారు. ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. గ్రౌండ్-ఫ్లోర్ పార్కింగ్ ప్రాంతంలో చెలరేగిన ఈ మంటలు వేగంగా సమీపంలోని వాహనాలకు వ్యాపించాయి.
A massive fire broke out in Mamura village, located in Noida—a high-tech city in Uttar Pradesh near Delhi. Two people died, and 50 families were trapped in the blaze.
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— SANJEEV CHAUHAN (@SanjeevCrime) July 15, 2026
దీంతో అవి పేలడం వల్ల భారీగా మంటలు వ్యాపించాయి. ఆ ప్రాంతంలో దట్టమైన పొగలు అలుముకున్నాయి. బిల్డింగ్ లో కూడా మంటలు అంటుకున్నాయి. ఫైర్ సిబ్బంది రంగంలోకి మంటలను ఆర్పే పనుల్లో పడ్డారు.
మంటల్లో చిక్కుకున్న వారిని అగ్నిమాపక సిబ్బంది సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చారు. అంబులెన్స్ లలో ఊపిరాడక ఇబ్బందులు పడిన వారిని ఆస్పత్రులకు తరలించారు. ఈ ఘటనలో పదుల సంఖ్యలో బిల్డింగ్ కుచెందిన వారు గాయపడ్డారు. దీనిపై ప్రస్తుతం అధికారులు రంగంలొకి విచారణ చేపట్టారు.
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