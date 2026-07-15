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Noida Fire Accident: నోయిడాలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం.. ఇద్దరు మృతి.. బిల్డింగ్ కు వ్యాపించిన మంటలు..!

Ev charging spark in Noida:  నోయిడాలోని మమురా గ్రామంలో బిల్డింగ్ కు ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించాయి.  చాలా మంది మంటల్లో చిక్కుకున్నారు. స్పాట్ లో తీవ్ర గాయాలతో ఇద్దరు చనిపోయారు. స్థానికులు పోలీసులకు, ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 15, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:27 PM IST
Noida Fire Accident: నోయిడాలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం.. ఇద్దరు మృతి.. బిల్డింగ్ కు వ్యాపించిన మంటలు..!
Image Credit: upnoidafireaccident

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Noida Fire Accident: నోయిడాలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం.. ఇద్దరు మృతి.. బిల్డింగ్ కు వ్యాపించిన మంటలు..
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