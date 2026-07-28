/కేంద్ర విద్యావిధానంలో మాజీ కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ చేసిన సంస్కరణలు ఇవే..

Dharmendra Pradhan On Education System: విద్యార్థుల ఆందోళనల ముసుగులో విద్రోహ శక్తులు విధ్వంసం సృష్టించే అవకాశం ఉందని దేశ ప్రయోజనాలకోసం పదవినుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ప్రకటించడం దేశ రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం. 1997లో విద్యార్థి నాయకుడిగా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఒడిశాలో క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్కు వ్యతిరేకంగా పోరాడి నాయకుడిగా ఎదిగి… అదే క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంలో నైతిక బాధ్యతతో పదవినుంచి వైదొలిగారు.
నీట్ ప్రశ్నాపత్రాలలీక్ వ్యవహారం దేశంలో ప్రకంపనలు సృష్టించాయి. కేంద్ర విద్యాశాఖ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిందని, కేంద్ర విద్యాశాఖమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ బాధ్యత వహించి రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్ వెలుగులోకి వచ్చింది. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ వేర్వేరుగా ప్రత్యక్ష ఆందోళనలకు దిగడంతో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పదవి నుంచి భేషరతుగా తప్పుకున్నారు. రాజీనామా అనంతరం భిన్నాభిప్రాయాలు వెల్లువెత్తాయి. రాజీనామా చేయడం సముచితమేనని కొందరు.. రాజీనామా చేయాల్సిన అవరసమేంటని మరికొందరు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాతో ఒరిగిందేమీలేదన్నారు. జాతీయ స్థాయిలో విద్యావ్యవస్థను సంస్కరించాల్సిన అవసరం ఉందని సామాజిక నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ఎవరని చాలామందికి తెలియని పరిస్థితి. కాక్రోచ్ జనతాపార్టీ ఆందోళనతో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పేరు మారు మోగింది. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాల్సిందేనని విద్యార్థి సంఘాలతో కలిసి సామాజిక కార్యక్త వాంగ్ ఛుక్ దీక్ష చేపట్టడం అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఎవరు? దీక్ష చేపట్టిన వాంగ్ చుక్ ఎవరు? కాక్రోచ్ జనతాపార్టీ ఎందుకు రాద్ధాంతం చేస్తోందని చాలా మంది విద్యార్థులు ఆరాతీశారు.
విద్యార్థి నాయకుడి నుంచి రాజకీయాల్లోకి ధర్మేంద్ర ఎంట్రీ..
కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నత విద్యాశాఖ మంత్రిగా ప్రాతినిథ్యం వహించిన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ విద్యార్థి సంఘాలనుంచి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని ఓసారి పరిశీలిస్తే… విద్యార్థి నాయకుడిగా రాజకీయ ప్రయాణం ప్రారంభించి, జాతీయ స్థాయిలో కీలక మంత్రిత్వ శాఖలను నిర్వహించడం ఆయన ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు. ఏబీవీపీ కార్యకర్తగా, విద్యార్థి ఉద్యమాల ద్వారా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించారు. విద్యార్థి దశ నుంచి సమస్యను లోతుగా అధ్యయనం చేయడం, పరిష్కార మార్గానికి ప్రయత్నించడం, నాయకత్వ లక్షణాలను పుణికిపుచ్చుకున్నారు.
ఏబీవీపీ నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీలోకి..
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ 1969 జూన్ 26న ఒడిశాలోని తాల్చేర్లో జన్మించారు. తండ్రి దేవేంద్ర ప్రధాన్, తల్లి బసంత్ మంజరి ప్రధాన్. దేవేంద్ర ప్రధాన్ కూడా మాజీ కేంద్ర మంత్రిగా సేవలందించారు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఒడిశాలోని వాణి విహార్ ఉత్కల్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఆంత్రోపాలజీ లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. రాజకీయ ప్రస్థానం విద్యార్థి దశలోనే మొదలైంది. 1983లో తాల్చేర్ కాలేజీలో చదువుతున్నప్పుడే అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్ లో క్రియా శీలకంగా పనిచేశారు. తాల్చేర్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. 1993 - 1995లో నాయకత్వ పటిమతో ఎదిగి, 1993లో ABVP ఒడిశా రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా, 1995లో జాతీయ కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. 1997లో విద్యార్థి నాయకుడిగా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఒడిశాలో క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్కు వ్యతిరేకంగా పోరాడి నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందారు. 1998లో అధికారికంగా భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు.
2000లో ఒడిశా శాసన సభకు ఎన్నిక..
2000లో తొలిసారి ఒడిశా శాసనసభకు ఎన్నికయ్యారు. 2004లో లోక్సభకు ఎన్నికయ్యారు. తర్వాత రాజ్యసభ సభ్యుడిగానూ సేవలందించారు. కాలక్రమేణా జాతీయ రాజకీయాల్లో కీలక నాయకుడిగా ఎదిగిన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ప్రస్తుతం ఒడిశాలోని సంబల్పూర్ లోక్సభ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. యువమోర్చా నాయకత్వం 2001లో ఒడిశా BJYM అధ్యక్షుడిగా, 2002లో బీజేపీ జాతీయ కార్యదర్శిగా, 2004లో BJYM జాతీయ అధ్యక్షుడిగా నియమితులయ్యారు. జూన్ 2024లో జరిగిన ఎన్నికల్లో 18వ లోక్సభకు ఎన్నికయ్యారు. ఇంధన శాఖ, పెటిషన్ల కమిటీ, టెలికాం లైసెన్సుల కేటాయింపులపై ఏర్పాటైన జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ వంటి అనేక కీలక కమిటీలలో సభ్యుడిగా పనిచేశారు.
మోడీ క్యాబినేట్లో కీలక మంత్రిత్వ శాఖలను సమర్ధవంతంగా నడిపారు..
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ కేబినెట్లో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ అత్యంత కీలకమైన పోర్ట్ఫోలియోలను నిర్వహించారు. 2017 - 2019 వరకు పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల శాఖ, నైపుణ్యాభివృద్ధి, పారిశ్రామిక వేత్తల శాఖ మంత్రిగా సేవలందించారు. 2019 - 2021లో పెట్రోలియం,సహజ వాయువుల శాఖతో పాటు ఉక్కు శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు. జూలై 7, 2021న కేంద్ర విద్యుత్, విద్యా శాఖ మంత్రిగా, నైపుణ్యాభివృద్ధి శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత కూడా జూన్ 9, 2024న మళ్లీ విద్యాశాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు.
కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో పార్లమెంట్ సభ్యుల సిఫార్సు లేఖలకు చరమ గీతం..
విద్యార్తి సంఘంనుంచి దేశ రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన రాజకీయ నాయకుడిగా… కేంద్ర ప్రభుత్వంలో బాధ్యతాయుతంగా విద్యాశాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలను చేపట్టి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ప్రభుత్వ పెద్దలను ఒప్పించి తన ఆలోచనలను అమల్లోకి తెచ్చారు. దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ విద్యా విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకురావడంలో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కీలక పాత్ర పోషించారు. దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటిస్తూ విలువలతో కూడిన విద్యావిధానం అమలు చేయడంలో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. రాజ్యసభ సభ్యులు, లోక్ సభ సభ్యుల సిఫార్సు లేఖలతో కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో సాగే అడ్మిషన్ల ప్రక్రియకు తెరదించారు. కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో సీట్లను ప్రజాప్రతినిధులు అమ్ముకుంటున్నారని గుర్తించి, సిఫార్సు లేఖల సంస్కృతికి చరమగీతం పాడారు. ఇది రాజకీయాల్లో పెను ప్రకంపనలు సృష్టించింది. కేంద్రీయ విద్యాలయాలను ప్రధానమంత్రి శ్రీ విద్యాలయాలుగా తీర్చి దిద్ది, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు పెద్దపీటవేశారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో అడ్మిష్ల ప్రక్రియ చేపట్టిన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజకీయ నాయకుల్లోనే చర్చనీయాంశమయ్యారు. చదువుతోపాటు విద్యార్థులకు సైన్స్ పరిజ్ఞానంతో పరిపూర్ణ అవగాహన పెంపొందించాలని ప్రత్యేక లాబొరేటరీలను స్కూళ్లల్లో ప్రవేశపెట్టారు. వివిధ జిల్లాల్లో అటల్ థింకరీ ల్యాబ్స్ రూపకల్పనతో ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు వన్నె తెచ్చారు.
జాతీయ విద్యావిధానం..
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కీలక పదవులు చేపట్టారు. నరేంద్ర మోదీ కేబినెట్లో పెట్రోలియం, సహజ వాయువు, ఉక్కు, నైపుణ్యాభివృద్ధి , విద్యాశాఖ వంటి అత్యంత కీలకమైన మంత్రి పదవులను నిర్వర్తించారు. పెట్రోలియం శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన ద్వారా LPG గ్యాస్ కనెక్షన్ల అమలులో కీలక పాత్ర పోషించారు. అలాగే విద్యామంత్రిగా జాతీయ విద్యా విధానం అమలు తీరును పర్యవేక్షించారు.
తీవ్ర భావోద్వేగంతో రాజీనామా..
నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ వ్యవహారం వెలుగుచూసిన తక్షణమే ప్రభుత్వం స్పందించి, చర్యలు చేపట్టిన విషయాన్ని ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గుర్తు చేశారు. లీక్ వ్యవహారంపై సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించి, పరీక్షను విజయవంతంగా నిర్వహించిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. విద్యార్థి సంఘంతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తాను ఆ విద్యార్థుల ఆకాంక్షను గౌరవిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. పదవీ కాంక్ష లేదని, తన వల్ల పార్టీకి, ప్రభుత్వానికి, దేశానికి చెడ్డపేరొచ్చిందని తలచుకుని ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ మదనపడ్డారు. విద్యార్థులు వాస్తవాను గుర్తించాలని, చదువుపైనే ధ్యాస ఉంచి, చదువులకోసమే సమయాన్ని కేటాయించాలని ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ విద్యార్థులకు సూచించారు. దేశ సేవకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తామన్నారు. మంత్రిగా అవకాశం కల్పించిన ప్రధాని మోడీకి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
రాజీనామా నైతికతకు, జవాబుదారి తనానకి నిదర్శనం -అమిత్ షా..
కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయడం నైతికత, జవాబుదారి తనానికి నిదర్శనమని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా అభిప్రాయపడ్డారు. దేశ వ్యాప్తంగా జాతీయ విద్యావిధానాన్ని సమర్థ వంతంగా అమలు చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించారని సేవలను గుర్తుచేశారు. రాజకీయాల్లో ఎలాంటి మచ్చలేని నాయకుడని, నిస్వార్థ ప్రజాసేవకు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ నిలువెత్తు నిదర్శనమని కితాబిచ్చారు.
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