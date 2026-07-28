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కేంద్ర విద్యావిధానంలో మాజీ కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ చేసిన సంస్కరణలు ఇవే..

Dharmendhra Pradhan:  కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా రాజకీయాల్లో చర్చకు దారితీసింది. విద్యార్ధుల ఆందోళన నేపథ్యంలో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ నిర్ణయం సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. దేశ భవిష్యత్తుకోసం విద్యార్థుల ఆకాంక్షలను గౌరవిస్తూ ఎలాంటి భేషజాలకు పోకుండా పదవికి రాజీనామా చేశారు. అయితే కేంద్ర విద్యావిధానంలో ఈయన పలు మార్పులు చేర్పులతో పాటు సంస్కరణలు తీసుకొచ్చారు.కేంద్రప్రభుత్వంలో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పాత్ర ఏంటి? కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఆయన ఎలాంటి సంస్కరణలు చేశారు? రాజకీయ ప్రస్థానం ఎలాసాగింది?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 28, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:10 AM IST
కేంద్ర విద్యావిధానంలో మాజీ కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ చేసిన సంస్కరణలు ఇవే..
Image Credit: Dharmendra Pradhan (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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