/Annamalai Resignation: BJPకి అన్నామలై రాజీనామా.. ! సింగం దారేటు..!

Annamalai BJP Resignation News Update: తమిళనాడులో అనామకంగా ఉన్న భారతీయ జనత పార్టీలో జోష్ తీసుకొచ్చిన నేతల్లో అన్నామలై ఒకరు. తాజాగా అన్నామలై ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేయనున్నారని సమాచారం. IPS పదవిని వీడి బీజేపీ విధానాలకు ఆకర్షితుడై రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన అన్నామలై. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ హైకమాండ్ వ్యవహరించిన తీరుపై తీవ్ర సంతృప్తితో ఉన్నారని సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో ఆయనను బీజేపీ పెద్దలు ఢిల్లీ పిలిపించారు. దీంతో అక్కడకు వెళ్ళిన ఆయన BJP జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్తో సమావేశం కానున్నారు. ఈ మీటింగ్ తరువాత ఇవాళ తన రాజీనామాను ప్రకటిస్తారని తెలుస్తోంది. ఆయన అధ్యక్షుడిగా ఉన్నపుడు జరిగిన లోక్ సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీ దాదాపు 15 శాతం ఓటు బ్యాంక్ సాధించింది. కానీ ఒక్క ఎంపీ సీటు కూడా రాలేదు.
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో హైకమాండ్ తీరుపై అన్నామలై తీవ్ర అసంతృప్తి..
దీంతో బీజేపీ కేంద్ర అధిష్ఠానం తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఏఐఏడీఎంకే కూటమితో జట్టుకట్టి ఎన్నికల బరిలో దిగింది. కానీ ఈ సారి తమిళ ప్రజలు రెండు ద్రవిడ పార్టీలను కాదని విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే పార్టీకి పట్టం కట్టారు. ఇక ఏఐఏడీఎంకేతో జట్టుకట్టిన బీజేపీ తగిన మూల్యం చెల్లించుకుంది. కేవలం 2 శాతం మాత్రమే ఆ పార్టీకి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఓట్లు వచ్చాయి. అంతేకాదు కేవలం తమిళనాడు అసెంబ్లీలో ఒక్క సీటుకే పరిమితమైంది.
సమావేశం అనంతరం BJP కి రాజీనామా ప్రకటిస్తారని జాతీయ మీడియా వార్తలు..
భారతీయ జనతా పార్టీ ఒంటరిగా పోటీ చేసి ఉంటే ఫలితాలు మరోలా ఉండేవని విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట. అన్నామలై కూడా కూటమితో కాకుండా సొంతంగా పోటీ చేయాలని కోరారు. అది కూడా ఏఐఏడీఎంకేతో కాకుండా విడిగా తమతో కలిసొచ్చే పార్టీలతో పోటీ చేసుంటే భారతీయ జనతా పార్టీకి ఎక్కువ సీట్లు వచ్చేవని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట. డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే కూటమిలతో కాకుండా మూడో ప్రత్నామ్నాయంగా బీజేపీ ఉంటే ప్రజలు కూడా ఆ వైపు చూసేవారు. కానీ ఏఐఏడీఎంకేతో పొత్తు ఈ పార్టీని దెబ్బ తీసింది. ముఖ్యంగా పళనిసామి .. అన్నామలైను బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా తప్పించి ఆయన స్థానంలో నాయనార్ నాగేందర్ను నియమించారు. మొత్తంగా బీజేపీ అధిష్ఠానం .. ఎన్నికల ముందు తన మాట కాకుండా ఎడప్పాడి పళనిసామి మాటలు విని నిండా మునిగారు. ఈ నేపథ్యంలో పార్టీపై గుర్రుగా ఉన్న అన్నామలై బీజేపీ రాజీనామా చేయబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. మరోవైపు ఆయన్ని ఏపీ నుంచి రాజ్యసభకు పంపించి కేంద్ర క్యాబినేట్లో తీసుకునే అవకాశాలున్నాయనే మాట కూడా వినిపిస్తోంది.
