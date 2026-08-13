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అప్పట్లో తుపాకీ శబ్దాలు.. ఇప్పుడు చప్పట్ల హోరు.. ర్యాంప్‌పై అదరగొట్టిన మాజీ మహిళా నక్సలైట్లు.. వీడియో చూశారా?

Ex Naxal women: తుపాకీ పట్టిన చేతులు.. ఇప్పుడు ఆత్మవిశ్వాసంతో అడుగులువేశాయి. దట్టమైన అడవుల్లో తుపాకీ చప్పుల్ల నీడలో తిరిగిన మహిళా నక్సలైట్లు ఇ్పుడు ర్యాంప్ వాక్ ఆత్మవిశ్వాసంతో అడుగులు వేయడం ఆశ్చర్యపరిచింది. ఛత్తీస్ గఢ్ రాజధాని రాయ్ పూర్ లో జరిగిన జాతీయ చేనేత దినోత్సవం ఈ అరుదైన ఘట్టానికి వేదికయ్యింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 13, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:06 AM IST
అప్పట్లో తుపాకీ శబ్దాలు.. ఇప్పుడు చప్పట్ల హోరు.. ర్యాంప్‌పై అదరగొట్టిన మాజీ మహిళా నక్సలైట్లు.. వీడియో చూశారా?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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అప్పట్లో తుపాకీ శబ్దాలు.. ఇప్పుడు చప్పట్ల హోరు.. ర్యాంప్‌పై అదరగొట్టిన మాజీ మహిళా నక్సలైట్లు.. వీడియో చూశారా?
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