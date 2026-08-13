Ex Naxal women: తుపాకీ పట్టిన చేతులు.. ఇప్పుడు ఆత్మవిశ్వాసంతో అడుగులువేశాయి. దట్టమైన అడవుల్లో తుపాకీ చప్పుల్ల నీడలో తిరిగిన మహిళా నక్సలైట్లు ఇ్పుడు ర్యాంప్ వాక్ ఆత్మవిశ్వాసంతో అడుగులు వేయడం ఆశ్చర్యపరిచింది. ఛత్తీస్ గఢ్ రాజధాని రాయ్ పూర్ లో జరిగిన జాతీయ చేనేత దినోత్సవం ఈ అరుదైన ఘట్టానికి వేదికయ్యింది. జనజీవన స్రవంతిలో కలిసేందుకు ఆయుధాయలను వీడిన..మాజీ మహిళా నక్సలైట్లు చేనేత చీరలు ధరించి ర్యాంప్ పై క్యాట్ వాక్ చేసి అదుర్స్ అనిపించారు. వారి ముఖాల్లోని చిరునవ్వులు, అడగుల్లోని ధీమా చూసిన సభికులు చప్పట్లో వారిని అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఛత్తీస్ గఢ్ ముఖ్యమంత్రి విష్ణు దేశ్ సాయి హాజరయ్యారు. చేనేత వారసత్వ గొప్పదనాన్ని చాటిచెప్పిన ఆ మహిళా నక్సలైట్లను ప్రశంసించారు.
దాదాపు 4 దశాబ్దాల పాటు మావోయిస్టుల హింసతో అట్టుడికిన బస్తర్ ప్రాంతం ఇప్పుడు నక్సల్ రహితంగా మారిందని సర్కార్ ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ డెవలప్ మెంట్ పనులు శరవేగంగా సాగేలా చేసేందుకు చత్తీస్ గఢ్ ప్రభుత్వం చర్యలను ప్రారంభించింది. ఈ మధ్యే ముఖ్యమంత్రి విష్ణు దేవ్ సాయి, డిప్యూటీ సీఎం విజయ్ శర్మ.. ఢిల్లీలో కేంద్ర వ్యవసాయగ్రామీణాభివ్రుద్ధి శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ తో సమావేశం అయ్యారు. బస్తర్ డెవలప్ మెంట్ గురించి కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల్లో ప్రత్యేక రాయితీలు ఇవ్వాలంటూ వారిని కోరారు.
సమావేశం తర్వాత ముఖ్యమంత్రి సాయి మాట్లాడారు. సుమారు 40 నుంచి 50ఏళ్ల తర్వాత బస్తర్ ప్రాంతం నక్సల్స్ రహితంగా మారిందన్నారు. ఇప్పుడు అక్కడ డెవలప్ మెంట్ చాలా అవసరం ఉందనం.. ముఖ్యంగా కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచాల్సి ఉందని ఆయన తెలిపారు. ఒకప్పుడు ప్రధాన అంతర్గత భద్రతా ముప్పుగా ఉన్న బస్తర్, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మావోయిస్ట్)కు ఒక వ్యూహాత్మక కేంద్రంగా ఉండేది. గెరిల్లా దాడులు, ల్యాండ్మైన్లు నిరంతర ముప్పుగా ఉండేవి. అయితే, 'ఆపరేషన్ కాగర్' వంటి ప్రత్యేక ఆపరేషన్లు, నిఘా ఆధారిత దాడుల ద్వారా భద్రతా దళాలు మావోయిస్టు నెట్వర్క్ను నిర్మూలించాయి. ఈ ఏడాది మార్చిలో, 'పూనా మార్గెం' పునరావాస కార్యక్రమం కింద, రూ. 3.29 కోట్ల (US$1.2 మిలియన్లు) రివార్డు ఉన్న 108 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. వీరిలో 44 మంది మహిళలు ఉన్నారు.
గత ఏడాది మే నెలలో బస్తర్ను సందర్శించిన కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, ఆ ప్రాంతాన్ని నక్సల్ రహితంగా ప్రకటించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో బస్తర్ నక్సల్ రహితంగా మారింది. రాబోయే ఐదేళ్లలో మనం ఈ ప్రాంతాన్ని భద్రత నుండి అభివృద్ధికి, అభివృద్ధి నుండి శ్రేయస్సుకు తీసుకువెళ్లాలి అని అన్నారు. ఈ పరిణామాలన్నీ బస్తర్లో ఒక కొత్త శకానికి నాంది పలుకుతున్నాయి.
#WATCH | Raipur, Chhattisgarh: Former women Naxals, who once carried weapons in the dense forests of Bastar, walked the ramp to huge applause at a National Handloom Day event in Raipur after joining the mainstream. (07.08) pic.twitter.com/51mc8lEXWE
— ANI (@ANI) August 13, 2026
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